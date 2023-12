Trump will eine Gesinnungsprüfung an der US-Grenze einführen

Donald Trump war der Hauptredner der jährlichen Gala des New Yorker Clubs der Jungen Republikaner am Abend des 9. Dezember. Er erzählte den jubelnden Zuhörern, dass so viele Menschen gekommen waren, um ihn zu unterstützen, dass er eine überquellende Menschenmenge auf seiner Fahrt zum Veranstaltungsort in der Wall Street gesehen habe.

„Es ist großartig, wieder in New York zu sein, und es ist eine große Ehre, vor dem ältesten und größten Young Republican Club in den Vereinigten Staaten zu sprechen“, sagte der Ex-Präsident.

„Ich möchte Ihnen allen meinen großen Dank dafür aussprechen, dass Sie eine der allerersten Organisationen im ganzen Land sind, die meine Kandidatur unterstützen.“

Ich sage Ihnen, dies ist ein Ort, der gewonnen werden kann.“

Er sei optimistisch, da die Mehrheit seiner Anhänger durchschnittliche Amerikaner seien.

Der Großteil seiner Wahlkampfgelder stamme nicht von Großspendern, sondern von ganz normalen Menschen und Familien, die im Schnitt 61 US-Dollar spendeten, sagte Trump. Und diese Gelder würden sich Woche für Woche auf etliche Millionen US-Dollar summieren.

„Wir nehmen Geldern ein, die es so noch nie gegeben hat“, sagte Trump.

Wahlen in New York gewinnen

„Und wenn wir New York gewinnen […], dann gewinnen wir die Wahl sehr, sehr leicht.“

Wenn wir in New York gewinnen, werden wir all den Betrügereien entgegentreten, die es geben wird, denn wir müssen sie erwischen.“

Der ehemalige Präsident machte mehrere Anspielungen auf den mutmaßlichen Wahlbetrug bei den Wahlen des Jahres 2020.

Er machte sich auch über Aussagen seines politischen Gegners lustig, in denen Joe Biden forderte, dass „MAGA-Extremisten“ gestoppt werden müssten. MAGA steht für Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“ [Macht Amerika wieder großartig].

Ja, ich bin extrem, wenn es darum geht, Amerika wieder großartig zu machen“, sagte er.

Trump habe zwar anfänglich nicht geplant, Biden zu einem wichtigen Thema zu machen, aber „als ich angeklagt wurde, das erste Mal, und dann das zweite, dritte, vierte […] da sie das getan haben, mache ich ernst“, sagte er.

Kriege beenden, Grenze sichern

Er verwies auf seine außenpolitische Bilanz als Präsident und sagte, er werde die Kriege in der Ukraine und in Israel beenden, ohne Soldaten in den Krieg zu schicken.

Er warb auch für seine Pläne für die südliche Grenze, für die er im Jahr 2016 gewählt worden war, und sagte, er wolle Einreiseverbote wieder einführen und das Einwanderungsverfahren um eine ideologische Prüfung erweitern.

Wenn Sie Israel abschaffen wollen, wenn Sie mit Dschihadisten sympathisieren, dann wollen wir Sie nicht in unserem Land haben und Sie werden nicht reinkommen“, so der Ex-Präsident.

Er kritisierte auch Bidens Wirtschafts- und Energieagenda, die das Land an den Rand einer Depression gebracht habe.

„Während Biden die Chancen für junge Amerikaner vernichtet, werde ich für junge Amerikaner kämpfen, wie es noch kein Präsident zuvor getan hat“, sagte Trump.

„Ich werde die Demokratie retten“

Trump kritisierte zudem die etablierten Medien, die seiner Meinung nach „einen totalen Krieg gegen die amerikanische Demokratie führen […] mit einer Falschmeldung, einer Hexenjagd und einem Machtmissbrauch nach dem anderen“.

Er kritisierte jüngste Berichte und Kommentare in verschiedenen Medien, die behaupteten, Trump bedrohe die Demokratie.

Nein, ich bin keine Bedrohung; ich werde die Demokratie retten“, sagte er. „Ich kandidiere, um Amerika zu befreien. Wir wollen Amerika befreien, denn wir sind ein Land, das sehr leidet. […] Dies ist ein rechtschaffener Kreuzzug, um unsere Nation vor einer sehr korrupten politischen Klasse zu retten.“

91 Klagen an vier Gerichten

Zu den Rednern gehörten auch der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz und der republikanische Senator Roger Marshall. Trump bedankte sich ausführlich bei seinen Unterstützern und Verbündeten im Publikum, darunter dem ehemaligen Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani.

Trump und Giuliani wurden beide wegen mutmaßlicher Erpressung und Wahleinmischung bei den Wahlen 2020 im Bundesstaat Georgia angeklagt.

„[Rudy Giuliani] ging zu verschiedenen Parlamenten und sprach mit Abgeordneten, die ihm alle zustimmten“, sagte er. „Aber dann wurden sie von den Gerichten zurückgehalten, weil die Richter nicht den Mut hatten, das zu tun, was sie hätten tun sollen. Aber Rudy ist ein Kämpfer, er ist ein mutiger Kerl und er ist ein brillanter Mann.“

Trump sieht sich insgesamt 91 Klagen an vier Gerichten konfrontiert. Dazu kommen noch Dutzende Zivilklagen.

Betrugsprozess in New York

In New York ist er derzeit wegen Betrugs angeklagt. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte die Zivilklage gegen Trump und seine Trump Organization angestrengt und behauptet, er habe den Staat betrogen, indem er sein Vermögen zu hoch angegeben habe, um an günstigere Kredite zu kommen.

Der Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Arthur Engoron, befand Präsident Trump eine Woche vor der Verhandlung für schuldig und ordnete die Auflösung der Holdinggesellschaften des Präsidenten an.

Ein Berufungsgericht hat diese Anordnung inzwischen ausgesetzt und es wird erwartet, dass die Verteidigung Berufung einlegt.

„Die ganze Welt schaut auf meinen Prozess, in dem meine Unschuld jeden Tag bewiesen wird“, sagte Trump auf der Gala. Der Fall sei lächerlich. „So etwas wurde zuvor nie verhandelt.“

Er wies darauf hin, dass seine Umfragewerte jedes Mal stiegen, wenn ein neues Verfahren gegen ihn angekündigt würde.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Predicts He Can Win Deep Blue State“ (deutsche Bearbeitung nh).