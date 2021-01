Trumps Truppenabzug: Zahl der US-Soldaten in Afghanistan und Irak auf 2.500 gesenkt

Auf diesem Foto, das am 6. Juni 2019 aufgenommen wurde, landet ein Chinook-Hubschrauber des US-Militärs auf einem Feld außerhalb des Palastes des Gouverneurs während eines Besuchs des Befehlshabers der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, General Scott Miller, und des amtierenden Verteidigungsministers von Asadullah Khalid Afghanistan, in Maidan Shar, Hauptstadt der Provinz Wardak. Foto: THOMAS WATKINS / AFP über Getty Images

Die Vereinigten Staaten haben das Ziel der Trump-Regierung erreicht, die amerikanischen Truppen im Irak und in Afghanistan auf jeweils 2.500 zu reduzieren, so Pentagon-Chef Chris Miller am Freitag.

„Der Rückgang der US-Streitkräfte im Irak spiegelt die gesteigerten Fähigkeiten der irakischen Sicherheitskräfte wider“, sagte Miller in einer Erklärung auf der Webseite des Verteidigungsministeriums zum Rückgang im Irak.

„Wir haben lange damit gerechnet, dass das zur Unterstützung des irakischen Kampfes gegen ISIS erforderliche Truppenniveau sinken wird, wenn sich die Fähigkeit des Irak, die Bedrohung durch ISIS zu bewältigen, verbessert. Unsere Fähigkeit, das Kraftniveau zu reduzieren, ist ein Beweis für echte Fortschritte.“

Miller: Ende von fast zwei Jahrzehnten Krieg für die USA nahe

Miller kündigte auch die Reduzierung der Truppenstärke in Afghanistan um 2.500 an und sagte, dies bringe die Vereinigten Staaten „näher als je zuvor an das Ende von fast zwei Jahrzehnten Krieg“. Er sagte, die USA seien weiterhin in der Lage, „sicherzustellen, dass Afghanistan nie wieder dazu benutzt wird, diejenigen zu beherbergen, die versuchen, den Vereinigten Staaten von Amerika Schaden zuzufügen“.

Trump kündigte den Truppenabzug im vergangenen Jahr an, obwohl das Repräsentantenhaus und der Senat im vergangenen Monat nahezu einstimmig das National Defense Authorization Act (NDAA) verabschiedet hatten, das die Truppenstärke im Irak, in Afghanistan und in anderen Gebieten wie Deutschland erhalten soll.

„Diese Reduzierung der Streitkräfte steht im Einklang mit dem Übergang der Operation Inherent Resolve (OIR) von größeren Kampfhandlungen und bedeutet keine Änderung der US-Politik“, fügte Miller am Freitag hinzu und stellte fest, dass sich Koalitionskräfte im Irak befinden, um die Niederlage der ISIS-Terroristengruppe sicherzustellen .

„Wir werden weiterhin eine Plattform zur Terrorismusbekämpfung im Irak haben, um die Partnertruppen mit Luftwaffe und Geheimdienstkräften zu unterstützen“, sagte Millers Erklärung.

„Die meisten Operationen im Irak wurden bereits von unseren irakischen Partnern durchgeführt, die von den Streitkräften der USA und der Koalition ermöglicht wurden. Wir können unsere Unterstützung für unsere irakischen Partner auf der Ebene der reduzierten US-Streitkräfte weiterhin leisten.“

Trump: US-Truppenstärke so niedrig, wie vor 19 Jahren

Einen Tag zuvor veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump, in der er seine Militärpolitik in den letzten vier Jahren hervorhob – nämlich in Afghanistan, wo amerikanische Soldaten seit fast 20 Jahren stationiert sind.

Die Zahl der US-Truppen in Afghanistan „ist auf einem 19-Jahres-Tief“, sagte Trump in einer Erklärung am Donnerstag. Der Präsident hat seit seiner Kandidatur für die Präsidentschaft im Jahr 2015 erklärt, er wolle Truppen aus dem Nahen Osten abziehen.

Davor war Trump Kritiker der Invasion des Irak 2003 unter dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush. „Ebenso“, fuhr der Präsident fort, „befinden sich auch der Irak und Syrien am tiefsten Punkt seit vielen Jahren. Ich werde mich immer dafür einsetzen, die endlosen Kriege zu stoppen.“

Trump fügte hinzu: „Es war eine große Ehre, unser Militär wieder aufzubauen und unsere tapferen Männer und Frauen in Uniform zu unterstützen. 2,5 Billionen US-Dollar wurden investiert, auch in schöne neue Geräte – alle in den USA hergestellt“, sagte Trump in einer Erklärung.

Trump wurden falsche Zahlen genannt

Es scheint jedoch, dass einige von Trumps Richtlinien von seinen Verwaltungsbeamten vereitelt wurden. Botschafter Jim Jeffrey, der US-Gesandte in Syrien, gab im November letzten Jahres zu, dass Beamte des Weißen Hauses die Anzahl der US-Truppen in Syrien, vor dem Präsidenten versteckt hatten, was darauf hindeutet, dass man damit die Truppengröße im Land erhalten wollte.

„Wir haben immer ‚Versteck‘ gespielt, um unserer Führung nicht klar zu machen, wie viele Truppen wir dort hatten“, sagte Jeffrey in einem Interview und stellte fest, dass die wahre Anzahl der Truppen in Syrien „viel mehr als“ die ungefähr zweihundert Truppen, die Trump ursprünglich vorgesehen hatte, in Syrien zu lassen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von The Epoch Times USA und AP erstellt. (er)