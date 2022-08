Türkei wirbt um Gaspreis-Geschädigte: „Winter in Antalya billiger als in Deutschland“

Tourismusbüros und Hoteliers in der Türkei werben in Deutschland um Langzeitbuchungen. Die massive Inflation und die horrenden Energiepreise hätten zur Folge, dass es für Deutsche günstiger käme, den Winter in Antalya zu verbringen – so die Kernaussage.



Türkei will Alternative zu teuren Heizkosten bieten

Die Türkei wirbt derzeit verstärkt um Langzeittouristen aus Deutschland. Vor allem Rentner und Familien sollen dazu motiviert werden, den Winter in Antalya und anderen beliebten Urlaubsorten des Landes zu verbringen. Ein wesentliches Argument sind dabei die Inflation und die explodierenden Gaspreise in der EU.

Wie die internationale Ausgabe der „Hürriyet“ schreibt, geht insbesondere die Provinz Antalya davon aus, sich als attraktive Alternative für Millionen deutsche Reisende präsentieren zu können. Dies gelte vor allem für Langzeitaufenthalte.

Für mindestens 150 Millionen Rentner in den EU-Ländern seien spezielle Langzeitpakete über die Wintermonate in Antalya günstiger als in Europa zu bleiben, erklärt Recep Yavuz von der Tourismus-Arbeitsgruppe der Stadt Antalya.

Eine vierköpfige Familie werde aufgrund der Inflation in diesem Jahr im Schnitt 3.461 Euro mehr für Energieversorgung und Lebensmittel bezahlen, rechnet der Verwaltungsmitarbeiter vor. Wenn die Russische Föderation die Gasversorgung beende, würden die Probleme weiter steigen.

56-Tage-Arrangements ab 511 Euro

Demgegenüber gebe es in Antalya Langzeitarrangements mit All-Inclusive-Verpflegung für bereits 21 Euro pro Person und Tag. Vor allem in Deutschland und da vor allem unter Rentnern steige wegen der deutlich erhöhten Lebenshaltungskosten die Bereitschaft, im Winter auf eine ausgedehnte Reise zu gehen.

So würde ein Vier-Sterne-Hotel in Kumköy in der Provinz Antalya einen 56-Tage-Aufenthalt vom 15. November 2022 bis zum 10. Januar 2023 für insgesamt 1.209 Euro anbieten. Diese umfassen neben dem Aufenthalt selbst Flugtickets, drei Mahlzeiten pro Tag, ein Zugticket zum Flughafen in Deutschland und den Bustransfer vom Airport zum Hotel in der Türkei.

„Es gibt auch Drei-Sterne-Hotels, die 56-Tage-Reisen für 511 Euro anbieten, oder Luxusarrangements für 9.900 Euro“, erklärt Yavuz. „Antalya bietet eine breite Auswahl. Es gibt dort 152 Hotels mit 50.000 Betten.“

Winterklima in Antalya entspricht Oktobertemperaturen in Deutschland

Langfristige Aufenthaltspläne seien nichts Neues, hätten jedoch in diesem Jahr angesichts der aktuellen Situation an Bedeutung gewonnen, erläutert der Tourismusexperte. Antalya stelle aufgrund seiner leichten Erreichbarkeit, der guten Gesundheitsversorgung und der erschwinglichen Preise eine attraktive Alternative dar.

Klimatisch bietet die südliche Mittelmeerküste in den Wintermonaten nicht die heißen Temperaturen, die Urlauber aus den Sommermonaten gewöhnt sind. Auch gibt es deutlich mehr Regentage. Mit Durchschnittswerten zwischen 5,9 und 16,7 Grad in der Zeit von Dezember bis Februar ist es allerdings immer noch deutlich milder als um die gleiche Zeit in Mitteleuropa. Manche Hotels verfügen in den Wintermonaten auch über einen geheizten Pool. Da Hotels auch standardmäßig über WLAN verfügen, wäre es insbesondere für Homeoffice-Kräfte auch möglich, von dort aus zu arbeiten.

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 besuchten 16,4 Millionen ausländische Touristen die Türkei, das waren 186 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als zwei Millionen Deutsche besuchten das Land im Zeitraum von Januar bis Juni, was 12,4 Prozent aller ausländischen Touristenankünfte ausmacht.

