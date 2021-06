Überlebende von Maos Diktatur: Die „kritische Rassentheorie“ stürzt die USA in eine Kulturrevolution

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Eine Mutter aus Virginia, die Mao Zedongs Kulturrevolution überlebt hat, warnte in einer öffentlichen Sitzung vor einem Schulausschuss in Virginia, dass die „kritische Rassentheorie“ die USA in eine Kulturrevolution stürzen würde. Derweil hat eine Gruppe von Eltern Klage eingereicht, um sogenannte „Botschafterprogramme“ abzuschaffen, die Schüler zu gegenseitiger Bespitzelung ermutigen.

Die sogenannte „kritische Rassentheorie“ hat jeden Winkel der USA erreicht und sich in den Schulprogrammen festgesetzt. Schüler und Lehrer werden denunziert, wenn sie sich dagegen aussprechen – „es erinnert an die Zeit der Kulturrevolution in Mao Zedongs China“, sagte eine Mutter aus Virginia.

Xi Van Fleet hat die Kulturrevolution von Mao Zedong mit- und überlebt. In einer emotionalen Rede vor der Schulverwaltung in Virginia warnte sie davor, dass die Kulturrevolution die USA schon längst erreicht hat. „Für mich und für viele Chinesen ist es herzzerreißend, dass wir dem Kommunismus entkommen sind und nun hier den Kommunismus erleben.“

Van Fleet, deren Sohn 2015 seinen Abschluss an der Loudoun High School machte, erzählte „Fox News“ am Mittwochabend (9. Juni) von ihren Erfahrungen, als sie in der chinesischen Provinz Sichuan aufwuchs.

Die Roten Garden haben alles zerstört

Die Kulturrevolution begann, als Xi 6 Jahre alt war. Zwischen 1966 und 1976 sind zwischen Hunderttausenden bis 20 Millionen Chinesen – die Zahlen variieren stark – unter dem kommunistischen Diktator Mao Zedong ums Leben gekommen. Die Opferzahlen wurden nie systematisch untersucht und bleiben ein Rätsel, da das chinesische Regime eine Aufklärung nicht zulässt.

Damals brachte die Hasskampagne der Partei Schüler und Lehrer gegeneinander auf. „Es wurden große Plakate in den Fluren und der Cafeteria aufgehängt, auf denen die Schüler Kritik gegen jeden aufschreiben konnten, der für sie als ideologisch ‚unrein‘ galt“, erinnerte sich die Mutter.

„Eine der Lehrerinnen galt als spießig, weil sie gerne hübsche Kleider trug“, sagte Van Fleet. „Also griffen die Schüler sie an und bespuckten sie. Sie war mit Spucke bedeckt … und ziemlich bald wurde daraus Gewalt.“

Kommunistische Kader hatten Häuser überfallen und alle Relikte von Chinas vergangener Kultur, Geschichte, Regierungen oder Religion zerstört, erzählte sie.

Alles, was als ‚alt‘ galt, feudalistisch, eine Vase, Buddhas, alles wurde herausgetragen und zerschlagen.“

Es gab auch Gedankenverbrechen. „Wir wurden gebeten, uns zu melden, wenn wir etwas darüber hören, dass jemand nicht 100-prozentig loyal zu Mao war“, sagte sie. „Es gab Leute, die ihre Eltern meldeten, und ihre Eltern landeten im Gefängnis.“

Mit 26 Jahren hat sie es geschafft, in die USA zu kommen, wo sie Freiheiten fand, die sie vorher nicht kannte. „Ich hatte freien Zugang zu allen Arten von Informationen“, erzählte sie. Sie konnte Bücher lesen, die beide Seiten eines Themas beleuchteten und sich so ihre eigene Meinung bilden.

„Sie trainieren unsere Kinder zu sozialen Gerechtigkeits-Kriegern“

Im aktuellen politischen und kulturellen Klima in den USA sieht sie einen Teil dieser Freiheit schwinden. „Ich bin sehr beunruhigt darüber, was in unseren Schulen vor sich geht“, sagte Xi Van Fleet zu den Mitgliedern des Loudoun County School Board.

Sie unterrichten und trainieren unsere Kinder, damit aus ihnen soziale Gerechtigkeitskrieger werden und damit sie unser Land und unsere Geschichte verabscheuen.“

Die „kritische Rassentheorie“ – von Kritikern auch als „Neo-Rassismus“ bezeichnet – verglich sie direkt mit der Kulturrevolution von Mao. Auch das damalige China sei mit der heutigen Lage in den USA zu vergleichen.

In ihrer Rede vor der Schulverwaltung, die sie wegen des „Ein-Minuten-Limits“ kürzen musste, sagte sie: „Das kommunistische Regime benutzt die gleiche kritische Theorie, um Menschen zu spalten. Der einzige Unterschied ist, dass sie die Klasse statt der Rasse benutzen“, so Xi.

Sie sagte, sie habe miterlebt, wie sich Schüler und Lehrer während der Ausschreitungen „verfeindet haben“ und wie Schulen ihre Namen änderten, „um politisch korrekt zu sein“.

In der Kulturrevolution in China wurde den Bürgern indoktriniert, ihr Erbe zu denunzieren. „Die Roten Garden zerstörten alles, was nicht kommunistisch war … Statuen, Bücher und alles andere“, fuhr sie fort.

Die Bürger wurden ermutigt, ihre Mitmenschen zu denunzieren und genau das Gleiche geschehe gerade in den USA mit dem sogenannten Programm der studentischen Gleichheitsbotschafter und dem Bias-Meldesystem.

Klage gegen Botschafterprogramme: „Die Sprachpolizei für Studenten“

„Es ist die Sprachpolizei für Studenten“, sagte Anwalt Daniel Suhr, der eine Klage gegen die Gleichstellungsprogramme im öffentlichen Schulsystem des Loudoun County in Virginia eingereicht hatte.

Die Klage zielt darauf ab, beide Programme des Schulsystems abzuschaffen, weil sie Schüler zuraten, Vorfälle von angeblichem rassistischem Verhalten in ihren Schulgemeinschaften zu beobachten und zu diskutieren. Eine Gruppe von Eltern initiierte die Klage, weil die Programme verfassungswidrig seien.

Im Rahmen des Botschafterprogramms wählen die Schulen eine Handvoll Schüler aus, die sich mit Schulleitern und anderen Schulführern treffen, um „rassistische Vorfälle“ zu besprechen, während das Meldesystem die Schüler auffordert, Beobachtungen anonym über ein Online-Formular zu melden.

Laut der Klage diskriminiert das Botschafterprogramm die Schüler in mehrfacher Hinsicht. Zum Beispiel würden die Schulen bei der Auswahl der Schüler für die Botschafterpositionen nur farbige Schüler und solche, die eine Leidenschaft für „soziale Gerechtigkeit“ haben, bevorzugen.

„Dies ist in der Tat die amerikanische Version der chinesischen Kulturrevolution“, sagte Xi Van Fleet. „Die kritische Rassentheorie hat ihre Wurzeln im Kulturmarxismus. Sie sollte keinen Platz in unserer Schule haben.“ Sie denkt, dass viele diese Ideen missverstehen. „Sie denken, dass sie das Richtige tun – ‚gegen Rassismus sein‘ klingt wirklich gut. Aber im Grunde brechen sie das System, das gegen Rassismus ist“, meinte Xi.

Grundschullehrer suspendiert

Ein Grundschullehrer wurde suspendiert, weil er sich gegen die Transgender-Richtlinien aussprach. Byron „Tanner“ Cross erklärte, dass er nicht „bestätigen würde, dass ein biologischer Junge ein Mädchen sein kann und umgekehrt“, weil es gegen seine Religion sei. „Es ist eine Lüge für ein Kind, es ist Missbrauch für ein Kind, und es ist eine Sünde gegen unseren Gott“, so der Lehrer.

Er sprach sich auch gegen einen Vorschlag der Bezirksregierung in Virginia aus, der von Lehrern und anderem Schulpersonal verlangen würde, „geschlechtsexpansive oder transgender Schüler“ mit ihrem bevorzugten Namen, Pronomen und Geschlecht anzusprechen. Anfang dieser Woche ordnete ein Richter an, dass der Bezirk den suspendierten Grundschullehrer wieder einstellen muss.

Ian Prior, Vater von zwei Schülern, die ebenso die Loudoun-Schulen besuchen, sagte gegenüber „Fox News“, dass Xi Van Fleets Äußerungen vor dem Schulausschuss am Mittwoch als „deutliche Warnung“ dienen sollten. „Ich denke, dass die Schulsysteme dieses Zeug seit einiger Zeit direkt vor unserer Nase in die Schulen gebracht haben, und wir waren uns dessen einfach nicht bewusst“, sagte er.

„Wenn man seine Kinder in die Schule gehen lässt und sie durch diese Türen gehen lässt, vertraut man dem Schulsystem, dass es den Job macht, den es machen soll… Und es brauchte eine Pandemie und all die Informationen, die Eltern mit diesem Fernunterricht sehen konnten, um genau zu verstehen, was vor sich ging.“

