US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlicht bisher unbekannte Berichte über COVID-19-Impfschäden

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat bisher zurückgehaltene Berichte über Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung veröffentlicht.

Kurz nach der Markteinführung der COVID-Impfstoffe erhielt die Behörde 780.000 Meldungen, die zeigen, dass Geimpfte eine Vielzahl an gesundheitlichen Probleme erlitten, darunter Gesichtslähmungen, Herzentzündungen und Fehlgeburten.

„Bewusstseinsverlust und Krampfanfall unmittelbar nach der Injektion. Wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht“, wie eine Person berichtete.

In einem anderen Fall hieß es: „Wegen Taubheit und Lähmung der linken Gesichtshälfte wurde heute eine Glockenlähmung diagnostiziert.“

Die Meldungen gingen bei V-safe ein, einem SMS-System, das von der CDC eingerichtet wurde, um mögliche Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe zu überwachen.

Die CDC hat lange abgelehnt, die V-safe-Daten zu veröffentlichen. Stattdessen veröffentlichte sie Studien, in denen die Berichte als Bestätigung für die Sicherheit der Impfstoffe beschrieben wurden.

Laut der im Jahr 2022 veröffentlichten CDC-Berichte benötigten jedoch fast acht Prozent von zehn Millionen Corona-Geimpften ärztliche Hilfe oder eine Krankenhausbehandlung. Über zwei Millionen berichteten, dass sie in der Schule, bei der Arbeit oder bei anderen normalen Aktivitäten ausfielen.

Diese Daten stammten aus Erhebungen, bei denen Teilnehmer Kästchen ankreuzen.

US-Richter ordnete die Freigabe der Daten an

US-Bezirksrichter Matthew Kacsmaryk, der die Freigabe der Daten im Jahr 2022 anordnete, wies die Behörde nun im Januar an, die Berichte aus einem anderen Bereich offenzulegen, bei denen Personen ihre Erfahrungen über Freitext-SMS beschreiben konnten.

Der von Donald Trump ernannte Richter wies die Argumente der Behörde zurück, dass die Verarbeitung der Antworten und die Schwärzung sensibler Informationen zu viel Arbeit bedeuten würde.

Die ersten beiden Datensätze, die aus 780.000 Meldungen von etwa 523.000 Personen bestehen, enthalten Dutzende Berichte über Herzentzündungen, Hunderte Berichte über Gesichtslähmungen und Tausende Berichte über Tinnitus.

Mehrere Personen gaben an, dass die Situation so schlimm gewesen sei, dass sie mit Selbstmordgedanken kämpften.

„24 Stunden lang nach [der] Spritze war ich so müde, dass ich nicht wach bleiben konnte. Ich habe auch einige sehr starke Selbstmordgedanken. Null Appetit“, berichtete eine Person.

Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen

Eine andere Person sagte, sie habe Symptome einer allergischen Reaktion erlebt.

„Ich habe gelesen, dass dieser Impfstoff nicht an Personen verabreicht werden sollte, die allergisch auf PEG [Polyethylenglycol] reagieren, und ich bin allergisch auf PEG. Es wäre unglaublich beruhigend, wenn mich jemand anrufen würde, da ich da alleine nicht weiter komme“, schrieb die Person.

Der Freitextteil der Umfragen war der einzige Ort, an dem die Menschen Nebenwirkungen melden konnten, obwohl die CDC zu dem Zeitpunkt bereits wusste, dass die Impfstoffe diese Symptome verursachen könnten, wie zuvor veröffentlichte Dokumente zeigten.

Aus anderen Dokumenten geht hervor, dass die CDC Anfang 2021 erfuhr, dass die Impfstoffe möglicherweise Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Herzbeutelentzündungen (Perikarditis) verursachen können. Allerdings verheimlichte sie dieses Wissen vor der Öffentlichkeit.

Die Anordnung von Richter Kacsmaryk erfolgte im Rahmen eines Rechtsstreits, der von Informed Consent Action Network (ICAN) angestrengt wurde, einer gemeinnützigen Organisation, die seit Beginn der Corona-Pandemie die Freigabe einer Reihe von Behördenakten erzwungen hat.

„Impfstoffrisiken vertuscht“

Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center (NVIC, Nationales Informationszentrum für Impfungen) hat die neu veröffentlichten Daten geprüft.

„ICAN musste die Centers for Disease Control verklagen, um Zugang zu den V-safe-Daten über unerwünschte Ereignisse der COVID-19-Spritze zu erhalten. Das ist ein weiteres beschämendes Kapitel in der jahrzehntelangen Geschichte von Bundesgesundheitsbeamten, die versuchen, Impfstoffrisiken zu vertuschen, indem sie Muster von Impfstoffreaktionssymptomen in Berichten an die Regierung ignorieren“, sagte sie gegenüber der Epoch Times.

„Wenn Menschen nach der Verabreichung eines biologischen Produkts immer wieder von denselben Symptomen berichten – in diesem Fall ‚Kurzatmigkeit‘ und ‚Herzklopfen‘, beides Symptome einer Herzmuskelentzündung, die kausal mit mRNA-COVID-Impfungen in Verbindung gebracht werden – sollte die Öffentlichkeit gewarnt und nicht im Dunkeln gelassen werden. Es wirft die Frage auf, was die Gesundheitsbehörden sonst noch verheimlichen.“

Die Freitexteinträge sind nicht datiert. Anwältin Elizabeth Brehm, die ICAN vertritt, sagte, dass die Organisation die Daten von der Gesundheitsbehörde angefordert hat. Die Gruppe weiß, dass die Einträge die frühesten sind, die bei der CDC eingegangen sind. V-safe wurde mit der Einführung der Impfstoffe Ende 2020 eingeführt. Es wird erwartet, dass die restlichen Einträge fortlaufend erstellt werden.

CDC reagiert

Eine CDC-Sprecherin antwortete der Epoch Times: „V-safe-Teilnehmer, die berichteten, dass sie nach der Impfung medizinisch versorgt wurden, wurden angerufen und aufgefordert, einen VAERS-Bericht einzureichen. Wenn sie einen VAERS-Bericht eingereicht haben und die unerwünschten Ereignisse als schwerwiegend eingestuft wurden (wie im Code of Federal Regulations definiert), hat die CDC versucht, zusätzliche Informationen (medizinische Aufzeichnungen, Krankenhausunterlagen und so weiter) über das gemeldete unerwünschte Ereignis zu erhalten“, so die Sprecherin gegenüber The Epoch Times.

Und weiter: „Alle von VAERS gesammelten Daten werden verarbeitet und auf ungewöhnliche Muster oder ungewöhnlich hohe Zahlen von seltenen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen nach der Impfung analysiert.“

Die Sprecherin sagte, dass die Informationen von VAERS dazu beigetragen hätten, Probleme aufzudecken, von denen die Behörde jetzt anerkennt, dass sie durch die Impfstoffe verursacht werden, einschließlich Myokarditis.

Zu mehreren expliziten Fragen äußerte sich die Sprecherin nicht.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel "CDC Releases Hidden COVID-19 Vaccine Injury Reports".