US-Gouverneurin: Wirtschaft wurde nicht von COVID ruiniert, sondern von Regierungen

Keine Lockdowns, Schließungen von Geschäften und Maskenpflicht; dennoch keine höheren COVID-19-Zahlen, als in Bundesstaaten mit restriktiven Maßnahmen. Eine boomende Wirtschaft. South Dakota scheint vieles richtig gemacht zu haben.

Ähnlich wie Schweden hat South Dakota in den USA einen Sonderweg bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eingeschlagen. Kristi Noem, die republikanische Gouverneurin des US-Bundesstaates, konnte am Samstag auf der jährlichen Konferenz der Konservativen, CPAC, in Orlando mit positiven Erfahrungen und Zahlen aufwarten.

Sie erklärte den Ansatz ihrer Regierung: „Wir haben dem Ruf nach Virusbekämpfung auf Kosten von allem anderen widerstanden. Wir haben uns die Wissenschaft, die Daten und die Fakten angeschaut und dann einen ausgewogenen Ansatz gewählt.“

Selbst in einer Pandemie müsse die Gesundheitspolitik das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Menschen berücksichtigen. Die Menschen müssten ein Dach über dem Kopf haben. Sie müssten ihre Familien ernähren können und sie bräuchten ihre Würde.

South Dakota war der einzige Bundesstaat, der zu keinem Zeitpunkt die Schließung von Geschäften oder Kirchen anordnete, keinen Lockdown oder die Maskenpflicht anordnete und darauf verzichtete, Unternehmen in Kategorien der Wichtigkeit einzuteilen.

Noem erklärte, dass South Dakota jetzt landesweit die niedrigste Arbeitslosenquote habe und dass die Wirtschaft des Staates boomt.

Trotz der Umgehung der üblichen Maßnahmen, hatte South Dakota in den letzten 30 Tagen weniger COVID-19-Fälle pro Million Einwohner zu beklagen als andere Staaten, in denen die Maßnahmen am restriktivsten umgesetzt wurden. Zu ihnen gehören Kalifornien, New York, New Jersey und Pennsylvania.

Wirtschaftlicher Niedergang als Folge der Maßnahmen

Noem kritisierte, dass Lockdowns und Beschränkungen, die von staatlichen und lokalen Regierungen auferlegt wurden, für den wirtschaftlichen Absturz im Jahr 2020 verantwortlich gewesen seien und nicht die Pandemie. COVID habe die Wirtschaft nicht zerstört, sondern die Regierungen.

Sie kritisiert die Biden-Administration. Sie stelle sich als Retterin dar. Das Finanzministerium könne aber nicht schnell genug Geld drucken, um mit den Wünschen des Kongresses Schritt zu halten.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und eines der führenden Mitglieder von Trumps Coronavirus Task Force im Weißen Haus, habe Noem vorausgesagt, dass die Krankenhäuser in South Dakota am kritischsten Punkt der Pandemie 10.000 Patienten behandeln würden. In der Tat habe diese Zahl aber nur bei 600 gelegen. Noem sagte: „Ich weiß nicht, ob Sie mit mir übereinstimmen, aber Dr. Fauci liegt oft falsch“.

Noem wurde wegen ihrer Herangehensweise zur Zielscheibe etablierter Medien und Politiker der Demokraten.

Es gibt keinen historischen Präzedenzfall oder kontrollierte Studien, die das Argument für weit verbreitete Abriegelungen stützen. Die Argumente über ihre Wirksamkeit sind größtenteils entlang politischer Linien geteilt.

Der frühere Präsident Donald Trump hat wiederholt demokratische Gouverneure und Bürgermeister beschuldigt, mit den Lockdowns den Wirtschaftsboom, den seine Niedrigsteuer- und Deregulierungsagenda in Gang gesetzt hat, bewusst abwürgen zu wollen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: South Dakota’s Noem: COVID Didn’t Crush the Economy, Government Did (deutsche Bearbeitung von mk)

