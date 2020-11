Project Veritas leakt Video – US-Post Whistleblower unter Druck gesetzt

Ein Whistleblower der US-Post hat behauptet, er habe gehört, wie ein örtlicher Postmeister Anweisungen gab, Postwahlzettel zurückzudatieren. Nun tauchte ein Video auf, das zeigt, dass er von Beamten genötigt wurde, eine Widerrufserklärung zu unterschreiben.

Das gemeinnützige Projekt Veritas, das investigativen Journalismus betreibt, veröffentlichte am Mittwoch eine Aufzeichnung, die Bundesbeamte zeigt, die einen Informanten der US-Post (USPS) in Erie, Pennsylvania, unter Druck setzten, damit er seine Behauptungen von letzter Woche zurücknimmt. In dieser gab er an, er habe Vorgesetzte belauscht, die über ein Verfahren zur Rückdatierung von Briefwahlzetteln diskutierten.

Der Briefträger Richard Hopkins behauptete letzte Woche, er habe gehört, wie ein örtlicher Postmeister des Postamtes von Erie, Rob Weisenbach, Mitarbeiter der United States Postal Service (USPS) anwies, Poststimmzettel, die sie nach dem 3. November erhalten, einzusammeln und ihm zur Rückdatierung auszuhändigen.

Hopkins gab eidesstattliche Erklärung ab

Hopkins, 32 Jahre alt, der inzwischen von der Post auf unbezahlten Status gesetzt wurde, unterzeichnete unter Androhung der Strafe des Meineids eine eidesstattliche Erklärung, die die Anschuldigungen enthielt. Sie wurde am 7. November von der Justizvorsitzenden des Senats, Lindsey Graham (R-S.C.), entgegengenommen.

Er sagte, er sei bereit, unter Eid auszusagen, dass er gehört habe, wie Weisenbach einem Vorgesetzten sagte, dass er die Stimmzettel zurückdatiere, „um es so aussehen zu lassen, als seien die Stimmzettel am 3. November 2020 abgeholt worden, obwohl sie tatsächlich am 4. November und möglicherweise später abgeholt wurden“.

Nach den staatlichen Wahlregeln können die Stimmzettel bis zu drei Tage nach dem Wahltag ausgezählt werden, sofern sie einen Poststempel vom 3. November vor 20 Uhr haben.

Ein USPS-Sprecher sagte gegenüber der Epoch Times, er sei sich der Behauptung von Hopkins bewusst und habe die Angelegenheit an den U.S. Postal Inspection Service und das Office of Inspector General weitergeleitet. Ein Sprecher des USPS Office of Inspector General sagte der Epoch Times per E-Mail: „Das US Postal Service Office of Inspector General kommentiert die laufenden Angelegenheiten nicht“.

Weisenbach reagierte nicht auf die Bitte um ein Statement, sondern schrieb auf Facebook, dass die Anschuldigungen „zu 100 % falsch“ seien und „von einem Mitarbeiter erhoben wurden, der kürzlich mehrfach diszipliniert wurde“.

„Ich habe meine Aussagen nicht widerrufen“

James O’Keefe vom Project Veritas veröffentlichte einen Audioclip, der ein Interview zwischen Hopkins und Bundesermittlern enthielt, kurz nachdem der Ausschuss für Aufsicht und Reform, einer der wichtigsten Untersuchungsausschüsse des US-Repräsentantenhauses, in einer Erklärung auf Twitter behauptet hatte, dass Hopkins seine Vorwürfe der Wahlzettelmanipulation zurückgezogen habe.

Laut Ausschuss habe der Ermittler des USPS Office of Inspector General dem Ausschuss mitgeteilt, dass der Whistleblower eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnet habe, in der er seine Behauptungen widerruft. Die Washington Post veröffentlichte einen Bericht mit ähnlichen Behauptungen. In diesem wurden drei namenlose Beamte zitiert, die über die Untersuchung und die Erklärung informiert worden waren.

Hopkins veröffentlichte rasch ein Video, in dem er Berichte, er habe die Anschuldigungen erfunden, mit den Worten abwies:

Ich habe meine Aussagen nicht widerrufen, das ist nicht geschehen, so ist es nicht geschehen“.

Vor der vollständigen Veröffentlichung des Audioclips schrieb O’Keefe auf Twitter, Hopkins sei von Bundesagenten in einem vierstündigen Verhör ohne Aussage „genötigt“ worden. Der Watchdog sagte, dass Hopkins während seines Interviews mit dem USPS-Büro des Generalinspekteurs Agent Russell Strasser ein Kabel trug und einen Teil des Clips freigab, in dem ein Agent zu sagen scheint, dass er Hopkins absichtlich unter Stress setzen würde, „um Ihre Meinung etwas klarer zu machen“.

RECORDING: Federal agents “coerce” USPS whistleblower Hopkins to water down story. Hopkins doubles down… Agent Strasser: “I am trying to twist you a little bit” “I am scaring you here”…” we have Senators involved…DOJ involved…reason they called me is to try to harness.” pic.twitter.com/tK2JPu6Wqm — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) November 11, 2020

Die Epoch Times war nicht in der Lage, die Authentizität der Aufnahme des Interviews unabhängig zu überprüfen.

Die USPS, die Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Reform, Carolyn Maloney, Mitglied des Ausschusses, James Comer, der Justizausschuss des Senats und Erie County reagierten bislang nicht auf wiederholte Bitte der Epoch Times um Stellungnahmen.

Eine Sprecherin der Republikaner im Ausschuss für Aufsicht und Reform teilte dies der The Epoch Times per E-Mail mit: „Wir beobachten die Situation und bitten den U.S. Postal Service Inspector General um weitere Informationen über diese schwerwiegenden Anschuldigungen. Wir freuen uns darauf, mehr zu erfahren, wenn sich die USPS mit diesem Thema befasst“.

Das Original erschien bei The Epoch Times USA: Project Veritas Leaks Clip Purportedly Showing Federal Agents Pressuring USPS Whistleblower (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]