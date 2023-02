US-Regierung erhält 400 Millionen Dollar für Moderna-Impfstoff

Im Rahmen einer Patentvereinbarung hat die Moderna Inc. 400 Millionen Dollar an die US-Regierung überwiesen. In der kürzlich geschlossenen Vereinbarung geht es um eine Technologie, die in Modernas COVID-19-Impfstoff verwendet wird.

