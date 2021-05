US-Regierung für Aussetzung von Patentschutz für Corona-Impfstoffe

Eine Demonstrantin auf einer Kundgebung für "Free the Vaccine" in Washington, DC, am 5. Mai 2021. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden kündigte ihre Unterstützung für einen globalen Verzicht auf den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe an und wird die Bedingungen bei der WTO aushandeln. Foto: SAUL LOEB/AFP via Getty Images