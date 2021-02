US-Senator wirft WHO Komplizenschaft mit China vor

Über ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie gewährte China einem Untersuchungsteam der WHO Zutritt ins Land, um die Herkunft des Virus untersuchen zu können. Es gibt Zweifel an den Ergebnissen.

Senator Ted Cruz kritisierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dafür, dass sie ein Narrativ der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verwendet. Es besagt, dass das KPC-Virus nicht ursprünglich aus einem Labor in Wuhan stammt.

Der republikanische Abgeordnete aus Texas sagte am 10. Februar auf Twitter: „Beschämend. Zu Beginn der Pandemie fungierte die WHO als Propagandist für das kommunistische China und wiederholte die Lügen der KPC. Jetzt kommt die WHO zu dem Schluss, dass das Virus nicht versehentlich aus einem Regierungslabor in Wuhan entkommen ist, weil … die KPC ihr gesagt hat, dass es nicht so ist.“

Eine Gruppe von WHO-Experten beendete am 9. Februar ihre Reise nach Wuhan. Der dänische Wissenschaftler Peter Embarek, der die WHO-Erkundungsmission leitete, wies die Behauptung, dass das KPC-Virus aus einem virologischen Labor in Wuhan ausgetreten sein könnte, als „extrem unwahrscheinlich“ zurück. Fledermäuse, sagte er, blieben eine wahrscheinliche Quelle.

„Die Hypothese eines Laborzwischenfalls ist extrem unwahrscheinlich, um die Einführung des Virus in die menschliche Bevölkerung zu erklären“, sagte Embarek. „Daher gehört sie nicht zu den Hypothesen, die wir für zukünftige Studien vorschlagen werden.“

Nur wenige Tage bevor der ehemalige Außenminister Mike Pompeo im Januar sein Amt verließ, hatte das US-Außenministerium ein Faktenblatt zu dem Thema veröffentlicht.

Darin wurde geäußert, dass es Grund zu der Annahme gebe, dass mehrere Forscher des Wuhan Institute of Virology schon im Herbst 2019 COVID-19-ähnliche Symptome aufwiesen. Auch nachdem ein leitender Virologe der chinesischen Einrichtung dem widersprochen hatte, beharrte das Ministerium auf seiner Darstellung.

Zweifel an der Transparenz

Das Außenministerium unter dem neuen Vorsitz von Antony Blinken äußerte am 9. Februar Zweifel über das Ausmaß an Transparenz, das dem WHO-Team während seiner Zeit in Wuhan gewährt wurde. Es erklärte, dass die Vereinigten Staaten ihre Schlussfolgerungen nach Überprüfung des vollständigen WHO-Berichts präsentieren würden.

Am 10. Februar erklärte Cruz bei „Fox News“. „Ich denke, der Bericht ist beschämend“. „Anstatt als medizinische Fachleute einzugreifen, anstatt schnell zu handeln, um diese Pandemie zu stoppen, … hat die WHO einfach die Lügen der chinesischen kommunistischen Regierung wiederholt.“

Cruz behauptete, dass die WHO das chinesische Regime dabei unterstützt habe, den Ausbruch der Wuhan-Epidemie Ende 2019 zu vertuschen. Da deswegen keine Maßnahmen ergriffen worden seien, um etwa internationale Reisen von Wuhan aus zu verhindern, habe sich eine ausgewachsene Pandemie entwickeln können.

Die WHO reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Epoch Times für einen Kommentar.

Eine Prüfung durch die republikanischen Mitglieder des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses kam im September 2020 zu dem Schluss, dass die KPC und die WHO „schuld“ an der Ausbreitung des Virus sind. Die globale Pandemie hätte wahrscheinlich verhindert werden können, wenn beide anders gehandelt hätten.

In ihrem Bericht werden aktive Bemühungen seitens der KPC genannt, Informationen über die Ausbreitung des KPC-Virus zu vertuschen. Die WHO habe die Vertuschung ermöglicht, indem sie die KPC lobte und ihre Argumente „nachplapperte“.

Schon im Juli letzten Jahres kündigte die Trump-Administration an, sich aus der WHO zurückziehen zu wollen. Der Vorwurf lautete, dass die internationale Organisation auf Geheiß des chinesischen Regimes handele.

Der frühere Präsident Donald Trump sagte, die WHO habe es versäumt, glaubwürdige Berichte von Quellen in Wuhan zu untersuchen, die im Widerspruch zu den Darstellungen Pekings über die Ausbreitung des Virus stehen. Die Organisation habe die Theorie, dass keine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfinde, „nachgeplappert und öffentlich unterstützt“.

Nach seinem Amtsantritt machte Präsident Joe Biden Trumps Entscheidung, die WHO zu verlassen, rückgängig.

Unterdessen verurteilte der chinesische Dissident Yuan Hongbing, ein Akademiker und lautstarker Kritiker der KPC, die Ergebnisse der WHO. Er bezeichnete die Untersuchung als eine „vom chinesischen Regime inszenierte Farce“ und fügte hinzu, dass die KPC sie wahrscheinlich ausnutzen werde, um von der eigenen Verantwortung für die Verursachung der globalen Krise abzulenken.

Eva Fu trug zu diesem Bericht bei.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Cruz Condemns WHO for Parroting CCP Narrative That COVID-19 Didn’t Originate in Wuhan Lab (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!