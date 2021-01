USA: Abschiebestopp und offene Grenzen – Experten warnen vor „Einwanderung mit pandemischem Gesundheitsrisiko“

Der neue US-Präsident Joe Biden hat Donald Trumps Migrationspolitik sofort einen Riegel vorgeschoben. Während eines 100-tägigen Abschiebestopps für illegale Migranten wurde auch das „Bleib in Mexiko“-Programm aufgehoben. Experten warnen vor einer "Einwanderung mit pandemischem Gesundheitsrisiko und anderen Verbrechen entlang der Grenze".

Der ehemalige US-Zoll- und Grenzschutz-Kommissar Mark Morgan beschuldigte US-Präsident Joe Biden gegenüber „Breitbart“, dass er das Land mit einem „Federstrich“ in nur wenigen Stunden nach seiner Amtsübernahme unsicher gemacht habe.

„Schauen Sie, ich weiß, was unser Team dem Übergangsteam gesagt hat“, sagte Morgan. „Ich kenne die Fakten und Daten und Analysen, die zur Verfügung gestellt wurden. Ich weiß, was sie ihnen sagten und gaben, die zeigten, dass die Mauer funktioniert.“

Er sei erstaunt gewesen, wie schnell das Übergangsteam der neuen Administration zu der neuen Politik übergegangen sei, ohne überhaupt erst mit den Experten der Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) über die möglichen Auswirkungen gesprochen zu haben.

Morgan nahm Bezug auf die Beendigung des Migrantenschutzprogramms (MPP), auch bekannt als das „Bleib in Mexiko“-Programm, welches laut „Breitbart Texas“ zu einem 92-prozentigen Rückgang der illegalen Migration über die mexikanische Grenze geführt hatte.

Vorher durfte jeder Migrant die Grenze zu den USA passieren, sobald er ein Kind dabei hatte. Allerdings musste man sich umgehend nach der Einreise bei den Behörden melden, um Asyl zu beantragen. Die meisten wurden nie wieder gesehen. Das am 19. Januar 2019 in Kraft getretene „Bleib in Mexiko“ sah vor, dass Familien erst in Mexiko Asyl beantragen mussten, bevor sie in die USA einreisen konnten.

„Das ist es, wovon wir die ganze Zeit gesagt haben, dass es das Gefährlichste sei, von dem, was er abschaffen wollte, und er hat es gleich am ersten Tag gemacht“, sagte Morgan über Bidens Unterzeichnung von 17 Verordnungen nach seiner Amtsübernahme.

Bidens „Strategie der offenen Grenze“

Eine Woche vor Bidens Amtsantritt hatten sich nun erneut tausende Migranten auf den Weg in die USA aufgemacht. An der Grenze zu Guatemala versuchten Polizisten eine Karawane aus Honduras aufzuhalten. Dies sei laut Morgan eine direkte Folge von Bidens „Strategie der offenen Grenze“.

Biden habe den Migranten mitgeteilt, sie hätten 100 Tage Zeit, die Grenze zu den USA zu erreichen, sagte Morgen. Das habe er von Migranten selbst erfahren. Einige dieser Migranten hatten den guatemaltekischen Grenzschutzbeamten gefälschte COVID-19-Testergebnisse vor, um durch das Land gelassen zu werden.

Es sei frustrierend, was er im Moment sehe, so Morgan gegenüber „Breitbart“. „Für mich ist das alles Politik. Es geht nur um Politik. Und unser Land ist deswegen weniger sicher und es ist einfach nur schrecklich.“

Während seiner Amtszeit als CBP-Kommissar sei es überhaupt nicht um Politik gegangen. „Es ging um Recht und Ordnung“, sagte er. „Es geht um die Sicherheit und Souveränität dieser großartigen Nation.“

Migration bringt auch gesundheitliche Risiken mit sich

Am 8. Januar warnte Morgan künftige Migrantenkarawanen in einer Erklärung: „Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und Ihr Geld, und riskieren Sie nicht Ihre Sicherheit und Gesundheit.“ Laut Matthew Hudak, leitender Patrouillenbeamter des US-Zoll- und Grenzschutzes (CBP) im Sektor Laredo in Texas hatte das jedoch keine Wirkung.

Während sich in Honduras Karawanen bilden, nehme die Zahl der Migranten an der Südgrenze der Vereinigten Staaten „besorgniserregend“ zu. Die Einwanderung sei nur ein kleiner Teil der Bedrohung. Hinzu käme das pandemische Gesundheitsrisiko und andere Verbrechen entlang der Grenze.

Gegenüber „Epoch Times USA“ sagte Hudak, dass der Menschenschmuggel in der Regel mit Drogen- und Waffenschmuggel einhergeht. Die Gebühren, die von den Migranten verlangt werden, um in die USA einzureisen, speisen größere kriminelle Organisationen. Es gehe also um mehr als nur um Migration.

Er führte den Trend des Zuwachses an Migranten auf die US-Wirtschaft und das bessere Gesundheitssystem zurück, insbesondere während der Pandemie.

Auch das Timing spiele eine Rolle. Der Wirtschaftsaufschwung in den letzten Jahren sei die treibende Kraft für Menschen, die hier herkommen und nach Arbeit suchen. „Wir haben Befragungen durchgeführt, bei denen wir die Information erhalten haben, dass für viele Migranten jetzt die richtige Zeit sei, diese Reise in die USA anzutreten“, so Hudak.

100-tägige Pause für Abschiebung illegaler Migranten

Kurz nach der Amtseinführung von Präsident Joe Biden gab das Department of Homeland Security (DHS) ein Memo heraus, in dem eine 100-tägige Pause für die Abschiebung von „bestimmten Nicht-Bürgern“ gefordert wird, die am 22. Januar begann.

„Die Pause wird es dem DHS ermöglichen, sicherzustellen, dass seine Ressourcen den dringendsten Herausforderungen gewidmet sind, denen die Vereinigten Staaten gegenüberstehen, einschließlich der unmittelbaren operativen Herausforderungen an der südwestlichen Grenze inmitten der schwersten globalen Krise der öffentlichen Gesundheit in einem Jahrhundert“, sagte das DHS in einer Erklärung.

Chad Wolf, der ehemalige stellvertretende Chef des DHS, sagte am Sonntag auf „Fox News“, dass die 100-tägige Aussetzung „sehr besorgniserregend“ sei.

„Was die Biden-Administration sagt, ist, dass wir sie nicht abschieben werden, weil wir uns auf andere Dinge konzentrieren werden“, sagte Wolf gegenüber Fox News. „Sie verlegen Ressourcen an die Grenze, um die Einwanderung zu bearbeiten, um Asylanträge zu bearbeiten. Ich denke, in einer COVID-ähnlichen Umgebung ist das sehr gefährlich.“

Als Reaktion auf die Pandemie des KPC-Virus haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unter der Trump-Administration eine Anordnung erlassen, die den Grenzschutzbeamten die Befugnis gab, Personen, die bei der illegalen Einreise in die Vereinigten Staaten erwischt werden, kurzerhand auszuweisen. Seit März 2020 haben Grenzschutzbeamte etwa 400.000 Personen entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko ausgewiesen.

Die CDC-Anordnung besagt, dass Personen, die bei der illegalen Einreise in die Vereinigten Staaten über die kanadische oder mexikanische Grenze erwischt werden, entweder in das Land zurückgeschickt werden, aus dem sie in die Vereinigten Staaten eingereist sind oder in ihr Herkunftsland, oder an einen anderen „praktikablen Ort“ außerhalb der Vereinigten Staaten. Die CDC weist die Grenzschutzbehörden an, dies „so schnell wie möglich zu tun, mit so wenig Zeit, die in Sammelunterkünften verbracht wird, wie es unter den Umständen praktikabel ist.“