USA fordern Rückzug ausländischer Truppen aus Libyen

So soll es bleiben: Regierungstruppen in Libyens Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa/dpa

Die USA haben alle ausländischen Truppen zum Rückzug aus Libyen aufgefordert.

„Wir verlangen von allen externen Parteien, einschließlich Russlands, der Türkei und der Vereinigten Arabischen Emirate, die libysche Souveränität zu respektieren und sofort jede militärische Intervention in Libyen einzustellen“, sagte der amtierende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Richards Mills, am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat.

Die libyschen Konfliktparteien hatten am 23. Oktober unter UN-Vermittlung ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, wonach sich ausländische Truppen und Söldner binnen drei Monaten aus dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland zurückziehen müssen. Diese Frist war am Samstag verstrichen, ohne dass dies geschah. Die UNO schätzte die Zahl der ausländischen Soldaten und Kämpfer in Libyen im Dezember auf rund 20.000.

Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Chalifa Haftar, dessen Truppen große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrollieren und der eine im ostlibyschen Tobruk angesiedelte Gegen-Regierung unterstützt.

Die Einheitsregierung wird militärisch von der Türkei unterstützt. Haftar erhält seinerseits Unterstützung von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. (afp)