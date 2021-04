USA: Privatschule untersagt geimpften Lehrern den Kontakt zu Schülern

In einem Brief empfahl eine Privatschule in den USA allen Lehrkräften und Mitarbeitern, mit der Impfung „so lange zu warten, bis weitere Untersuchungen darüber vorliegen, ob sie Auswirkungen auf nicht geimpfte Personen hat“. Den Lehrkräften, die sich bereits impfen ließen, untersagte sie jeglichen Kontakt zu den Schülern.

In Florida, USA, hat eine Privatschule an die Lehrkräfte und Mitarbeiter einen Brief über die Impfung gegen COVID-19 geschickt. Der Inhalt riet ihnen davon ab, sich impfen zu lassen, schreibt die „New York Times“.

Eine der Mitbegründerinnen von Centner Academy, Leila Centner, teilte den Mitarbeitern „schweren Herzens“ mit, dass sie sich von den Schülern fernhalten müssen, wenn sie sich impfen lassen.

Centner schrieb als Begründung, dass „in letzter Zeit Berichte aufgetaucht sind, wonach nicht geimpfte Menschen durch den Umgang mit geimpften Menschen negativ beeinflusst wurden“.

Als Beispiel führt sie auf, dass in ihrer unmittelbarer Umgebung drei Frauen Schwierigkeiten bei ihrem Menstruationszyklus bekommen hätten, „nachdem sie Zeit mit einer geimpften Person verbracht haben“.

Privatschule bittet um Aufschub der Impfung

„Wir sagen den Lehrern nicht, dass sie [den Impfstoff] nicht bekommen sollen, wir bitten nur darum, dass sie sich ein wenig zurückhalten“, sagte Joshua Hills, ein Elternteil und Mitarbeiter der Centner Academy.

In dem Brief heißt es weiter: „Wir wissen, dass nicht jeder mit diesem Argument einverstanden ist, aber das ist unsere Philosophie an der Centner Academy, eine, die viele unserer Lehrer und Eltern teilen“.

Die Lehrkräfte hätten laut „New York Times“ drei Möglichkeiten:

die Schule zu informieren, wenn sie bereits geimpft wurden, damit sie sich von den Schülern fernhalten können, die Schule darüber in Kenntnis zu setzen, wenn sie vorhaben, sich vor dem Ende des Schuljahres zu impfen, und zuletzt wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich nach Ende des Schuljahres impfen zu lassen.

Centner stellt auch klar, dass diejenigen, sie sich im Sommer impfen lassen, ihre Anstellung zum neuen Schuljahr nicht mehr antreten können. All dies mit dem Vorbehalt, „bis klinische Studien zum Impfstoff abgeschlossen sind“.

Centner Academy sagte „7News“, dass Lehrer und Mitarbeiter, die sich entscheiden, den Impfstoff zu bekommen, nicht gefeuert werden. Sie werden auf der Gehaltsliste bleiben, aber sie dürfen nicht mit den Schülern arbeiten.

Zu viele unbekannte Variablen beim Impfprogramm

„Wir sind nicht zu 100 Prozent sicher, dass die COVID-Injektionen sicher sind, und es gibt zu viele unbekannte Variablen, als dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt sicher fühlen könnten“, heißt es in der Erklärung der Schule an „New York Times“.

Auf der Website erklärt die Centner Academy: „Schüler sollten nicht gezwungen werden, die Impfungen zu erdulden, bis es aussagekräftigere Langzeitstudien und Untersuchungen zu den verschiedenen Auswirkungen und Nebenwirkungen dieser Medikamente gibt.“

Die Privatschule basiert nach eigenen Angaben auf „emotionaler Intelligenz“ und „Freude“ – zu den Grundprinzipien gehört auch „die gesundheitliche Freiheit“. Sie setzen auf Individualität; daher sind sie überzeugt, dass eine pauschale „Impfung für alle“ nicht passend sei.

Schüler, Eltern wie auch Lehrer haben die Möglichkeit, sich durch ein medizinisches oder religiöses Ausnahmeformular vom Impfprogramm der Schule abzumelden, wie das Gesetz in Florida es vorschreibt, so die Erklärung der Privatschule.

