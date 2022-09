USA: Republikanische Abgeordnete planen Amtsenthebung von Joe Biden

Die Republikaner sind zuversichtlich, dass sie mit den Zwischenwahlen im November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus erlangen werden. Ein Thema für „danach“ haben sie bereits ins Auge gefasst: die Amtsenthebung von Präsident Joe Biden.

Seit dem Amtsantritt des Präsidenten wurden mindestens acht Anklageschriften gegen Biden in den Kongress eingebracht. In diesen werden ihm „schwere Verbrechen und Vergehen“ vorgeworfen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem katastrophalen Rückzug aus Afghanistan oder der Krise an der Südgrenze der USA. Aber auch das Moratorium, das die Zwangsräumung von Mietern ausschließt, die aus pandemischen Gründen in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, und die Auslandsgeschäfte des Sohnes des Präsidenten, Hunter Biden, lieferten Anlässe.

Diese größtenteils symbolischen Entschließungen haben mit der knappen Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus kaum eine Chance, durchzukommen. Mit den Zwischenwahlen im November könnte sich das Mehrheitsverhältnis jedoch zugunsten der Republikaner [GOP/Grand Old Party] ändern.

Biden-Regierung braucht „aggressive Dienstaufsicht“

„Ich habe immer wieder gesagt, dass Präsident Biden angeklagt werden sollte. Er hat absichtlich unsere Grenze geöffnet und die Sicherheit der Amerikaner gefährdet“, sagte der republikanische Abgeordnete Bob Good aus Virginia. Good hat bereits drei gegen Biden gerichtete Anklageresolutionen unterstützt. „Der Kongress hat die Pflicht, den Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen. Dies sollte passieren für diese und andere Verstöße gegen seine verfassungsmäßigen Pflichten. So muss eine neue republikanische Mehrheit darauf vorbereitet sein, vom ersten Tag an eine aggressive Dienstaufsicht zu führen.“

Mehrere andere Gesetzgeber haben kürzlich ähnliche Gedanken geäußert. Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (Georgia), eine lautstarke Biden-Kritikerin, die vier Anträge auf Amtsenthebung eingebracht hat, postete ein Bild von Biden auf Twitter. Dies geschah, nachdem der Präsident am 1. September in einer Rede den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine Anhänger als „Extremisten“ bezeichnete.

„Joe Biden hat uns alle zu Staatsfeinden erklärt. Biden ist eine Gefahr für uns alle“, schrieb sie und fügte hinzu: „Joe Biden muss angeklagt werden!“

Eine ausreichende Unterstützung wird vorausgesetzt

Für ein Amtsenthebungsverfahren ist nur eine Mehrheitsentscheidung im Repräsentantenhaus erforderlich. Um einen Präsidenten zu entmachten, ist aber auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich, was bisher noch nie vorgekommen ist. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben zweimal gegen Bidens Vorgänger Trump gestimmt. In beiden Fällen wurde er vom Senat freigesprochen.

Es ist unklar, ob die führenden Republikaner im Repräsentantenhaus mit den Bemühungen um ein Amtsenthebungsverfahren einverstanden sind. Nach Ansicht einiger Analysten bestehe die Gefahr, die gemäßigte und unabhängige Wählerschaft zu verprellen, da der Wahlzyklus 2024 näher rückt. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (Kalifornien), sagte sogar im April, er sei dagegen, ein Amtsenthebungsverfahren für „politische Zwecke“ einzusetzen.

Umfragen deuten jedoch darauf hin, dass ein Amtsenthebungsverfahren unter den republikanischen Wählern eine gewisse Unterstützung genießt. In einer Harvard CAPS/Harris-Umfrage vom April gaben 67 Prozent der Befragten an, dass ein Amtsenthebungsverfahren möglich wäre, wenn der Präsident an den Auslandsgeschäften seines Sohnes beteiligt wäre.

Im Januar ergab eine Umfrage des konservativen Meinungsforschungsinstituts Rasmussen Reports unter wahrscheinlichen Wählern, dass 74 Prozent der republikanischen und 50 Prozent aller Wähler ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden begrüßen würden. Als Gründe sahen sie jedoch weniger Hunter Biden, sondern die Einwanderungspolitik der Regierung und das Versagen in Afghanistan.

„Der effektivste von den Republikanern kontrollierte Kongress wäre einer, der Maßnahmen ergreift, die von seinen Wählern unterstützt werden. Noch besser, wenn es alle Wähler sind.“, schrieb Greene am 1. September auf Twitter und hob die Umfrage hervor.

Weitere Führungspersonen im Fadenkreuz

Einige Gesetzgeber, wie der republikanische Abgeordnete Andy Biggs (Arizona), haben deutlich gemacht, dass sie sich nicht nur auf den Präsidenten selbst konzentrieren werden. Auch hochrangige Beamte wie Justizminister Merrick Garland würden ins Visier genommen werden.

Biggs hat zwei Amtsenthebungsanträge gegen Garland unterzeichnet. Der jüngste datiert vom 12. August, drei Tage nach der FBI-Razzia in Trumps Mar-a-Lago Resort. Eine weitere von ihm vorgeschlagene Resolution richtete sich gegen den Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Nicholas Mayorkas. Sie bezog sich auf dessen Vorgehen in Bezug auf Grenzsicherheit und Einwanderung.

„Dutzende Millionen Amerikaner erwarten, dass Personen, die vorsätzlich ihren Amtseid und die Rechtsstaatlichkeit verletzt haben, zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Biggs Kommunikationsdirektor, Matthew Tragesser, gegenüber der Epoch Times. Er fügte hinzu, dass der Kongressabgeordnete „nichts unversucht lassen“ werde, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Biden-Regierung zur Rechenschaft ziehen

Der Kongressabgeordnete Bob Gibbs (Republikaner, Ohio) hat im vergangenen September eine Resolution zur Amtsenthebung Bidens eingereicht. Der Abgeordnete geht jetzt in den Ruhestand und wird nicht mehr im Amt sein. Sein Sprecher Dallas Gerber sagte aber der Epoch Times, dass der Abgeordnete „volles Vertrauen hat, dass die neue republikanische Mehrheit die Biden-Regierung für ihre unfassbare Anzahl von innenpolitischen Fehlern, gefährlichen außenpolitischen Fehlern und offenen Lügen gegenüber dem amerikanischen Volk zur Rechenschaft ziehen wird.“

Der Abgeordnete Bill Posey (Florida), führte im April dieses Jahres die Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Biden an. Er sagte, dass die Rechenschaftspflicht der Biden-Administration neben der „Reparatur“ der Wirtschaft und der Energieversorgung sowie der Sicherung der Grenze zu Mexiko eine seiner obersten Prioritäten sein wird.

„Ich erwarte, dass der neue Kongress diese und andere wichtige Themen in Angriff nimmt und die Regierungsvertreter für die getroffenen Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Posey der Epoch Times.

Abwarten und Beobachten

Andere Republikaner haben eine abwartende Haltung eingenommen, anstatt sich sofort für ein Amtsenthebungsverfahren starkzumachen. Das gilt für den Abgeordneten Ralph Norman (South Carolina), der früher zwei Artikel zur Amtsenthebung Bidens und mehrere andere gegen hochrangige Regierungsbeamte mit eingebracht hat.

„Abgeordneter Norman hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er im nächsten Jahr, wenn die Republikaner in der Mehrheit sind, ein Amtsenthebungsverfahren unterstützen wird“, sagte sein Sprecher Austin Livingston gegenüber The Epoch Times. „Er wird abwarten, wie diese Bemühungen aussehen, insbesondere wie sie mit Artikel II, Abschnitt 4 der Verfassung übereinstimmen“, sagte er. Dabei zitierte er das Verfassungsgesetz, das den Kongress ermächtigt, den Präsidenten und andere Bundesbeamte anzuklagen.

Die Epoch Times hat das Weiße Haus, das Ministerium für Innere Sicherheit und das Justizministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Republican Lawmakers Vow to Impeach Biden If GOP Retakes House (redaktionelle Bearbeitung ae)