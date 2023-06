USA: Student verstarb an COVID-19-Impfstoff – Familie verklagt Biden-Regierung

Seit 2020 arbeitete Pfizer zusammen mit dem Unternehmen BioNTech an der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes. Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa

Ein Student starb an einer Herzmuskelentzündung, die durch Pfizers COVID-19-Impfstoff verursacht wurde. Die Familie des Verstorbenen hat die Biden-Regierung wegen „vorsätzlichen Fehlverhaltens“ verklagt.

George Watts war Student am Corning Community College, als seine Hochschule die COVID-19-Impfung für den Präsenzunterricht im Jahr 2021 vorschrieb. Er erhielt am 27. August 2021 eine Dosis von Pfizer und eine zweite Dosis etwa drei Wochen später. Er starb am 27. Oktober. Die Todesursache war eine durch den COVID-19-Impfstof…