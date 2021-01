Verletzter US-Polizist stirbt nach Ausschreitungen – US-Medien berichteten zu früh über seinen Tod

Ab dem 7. Januar wurden Absperrgitter um das Kapitol in Washington ausgebaut. Foto: John Moore/Getty Images

Ein bei den Ausschreitungen am Sitz des US-Kongresses verletzter Polizist ist im Krankenhaus gestorben.

Ein US-Capitol-Officer, der am 6. Januar bei den Unruhen verletzt wurde, ist gestorben. Dies teilte die für den Schutz des Capitols in Washington zuständige Polizeibehörde am Donnerstag mit. Der Beamte, Brian Sicknick, starb gegen 21:30 Uhr, er war seit zwölf Jahren im Dienst.

In einer öffentlichen Erklärung sagte das Capitol Police Department, dass es „der Familie und den Freunden von Officer Sicknick sein tiefstes Beileid ausspricht und den Verlust eines Freundes und Kollegen betrauert.“

Er wurde „bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit Demonstranten verletzt“, erklärt das U.S. Capitol Police Department (USCP), die dafür zuständige Behörde.

„Er kehrte in das Büro der Abteilung zurück und brach zusammen“, heißt es in der Mitteilung der Abteilung. „Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.“

Sein Tod wird von der Mordkommission des D.C. Police Departments, der USCP und ihren Bundespartnern untersucht werden. Abgeordnete des Kongresses drückten ihre Trauer über seinen Tod aus.

US-Medien haben zu früh über seinen Tod berichtet

Vor der offiziellen Erklärung zum Tod des Officers hat die USCP Berichte über den Vorfall bestritten.

„Medienberichte über den Tod eines Offiziers der United States Capitol Police sind nicht korrekt,“ so die USCP in einer Erklärung an die Epoch Times.

„Obwohl einige Beamte gestern verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ist kein USCP-Beamter verstorben“, hieß es in der früheren Erklärung.

„Wir bitten darum, dass die Privatsphäre unserer Beamten und ihrer Familien zu diesem Zeitpunkt respektiert wird. Sollte eine Erklärung notwendig werden, wird die Abteilung zu gegebener Zeit eine abgeben“, so das Amt vor der Bestätigung des Todes von Brian Sicknick.

Zu den weiteren Toten vom 6. Januar

Vier Menschen wurden am späten Mittwoch auf dem Gelände des Capitols für tot erklärt, darunter eine Frau, die starb, nachdem sie innerhalb des Capitolgebäudes angeschossen wurde, so die Polizei von DC.

Familienmitglieder haben diese Frau als Ashli Babbitt identifiziert, eine Air Force-Veteranin aus Kalifornien und Trump-Anhängerin. Videoaufnahmen zeigten den Moment, als sie in der Brust getroffen wurde und zu Boden fiel.

Babbitts Ehemann sagte „KUSI-TV“, dass sie 14 Jahre Dienst tat, und in der Nähe von San Diego lebte. Ihre Schwiegermutter erzählte „Fox 5 DC“ unterdessen, dass sie mit ihrem Mann ein Geschäft in San Diego besaß und dass sie über Babbitts Verhalten verwundert war.

„Ich weiß wirklich nicht, warum sie sich dazu entschlossen hat, dies zu tun“, sagte ihre Schwiegermutter der Nachrichtenagentur und bemerkte, dass Babbitts Ehemann nicht in die Hauptstadt der Nation kam.

Am Tag bevor sie erschossen wurde, schrieb Babbitt auf Twitter: „Nichts wird uns aufhalten…. sie können es versuchen und versuchen und versuchen, aber der Sturm ist hier und er wird in weniger als 24 Stunden … vom Dunkel zum Licht.“

Drei weitere Opfer werden gerichtsmedizinisch untersucht – Mindestens 14 Beamte verletzt

Robert J. Contee, Chef des Metropolitan Police Department bestätigte, dass drei weitere Menschen in der Nähe des Capitol-Geländes zusätzlich zu der Frau, die erschossen wurde, gestorben sind. Er sagte, dass die Todesursachen nicht bestimmt werden können, bis die Personen von einem Gerichtsmediziner gesehen werden.

„Wir glauben, dass es eine Art von medizinischem Notfall für jeden von ihnen war, wieder, das ist sehr vorläufig, sobald wir wissen, können wir diese Informationen weitergeben“, sagt Contee Reportern.

Mindestens 14 Beamte des Metropolitan Police Department wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. (afp/ks)