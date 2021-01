Video: Linker Aktivist ermutigte Eindringlinge im Kapitol und forderte Polizisten auf, ihre Posten zu verlassen

John Sullivan, Vlogger und Gründer einer „Gruppe für Rassengerechtigkeit und Polizeireform“, veröffentlichte am 7. Januar auf YouTube ein Video, das zeigt, wie er am Vortag mit einer Gruppe von Trump-Anhängern und möglicherweise noch anderen Personen in das Capitol-Gebäude in Washington eindringt.

Man hört im Video, wie er andere ermutigte und die Polizei des Kapitols davon überzeugte, die Eindringlinge in mehreren Schüben durchzulassen.

Das Video enthüllt auch weitere Details über die Situation, die zum Tod von Ashley Babbitt führte, einer US-Air Force Veteranin, die von der Capitol Police im Gebäude erschossen wurde.



Sullivan ist bekannt für seine Teilnahme an Protesten und Unruhen im Zusammenhang mit der Black Lives Matter-Bewegung, die von marxistischen Organisatoren gestartet wurde.

Im Juli wurde er in Utah wegen angeblicher Unruhen, Androhung von Gewalt und kriminellem Unfug verhaftet, weil er an einem Protest beteiligt war, bei dem ein Autofahrer erschossen wurde.

„Als Protestorganisator hört man John Sullivan davon sprechen, die Schießerei gesehen zu haben, vom Blick auf die Waffe und dass er Rauch gesehen hätte. John hat den versuchten Mord weder verurteilt, noch versucht, ihn zu stoppen oder bei den Ermittlungen durch die Polizei zu helfen“, berichtete Desert News.

„Eine bewaffnete Revolution ist der einzige Weg, um effektiv Veränderungen herbeizuführen“, sagte Sullivan in einem Tweet vom 28. Dezember.

An armed revolution is the only way to bring about change effectively. I can tell you that the dynamics completely shifted when shots can be fired back. In this photo, I was met by 50 armed police officers at the Utah State capital. #BlackLivesMatter #BLM #Fuck12 #Acab pic.twitter.com/J7kp3eCZGg

— John Sullivan (@realjaydenx) December 28, 2020