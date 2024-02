Vier Tote bei Lawinenunglück in französischem Zentralmassiv

Bei einem Lawinenunglück in Frankreich sind am Sonntag vier Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Präfektur des Départements Puy-de-Dôme ereignete sich das Unglück in 1.600 Metern Höhe im Zentralmassiv.

Drei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt, als die Lawine gegen 13:30 Uhr im sogenannten Val d’Enfer im Massiv von Sancy niederging.

Nach Angaben der Behörden beteiligten sich rund 50 Helfer an den Such- und Rettungsarbeiten, die inzwischen beendet seien. (afp)