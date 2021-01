Vor Bidens Amtseinführung: Facebook entfernt alle Inhalte mit Slogan „Stop the Steal“

Facebook sperrt künftig Einträge, die den Slogan "Stop the Steal" enthalten. Man wolle Gewalt vorbeugen.

Facebook kündigte am Montag an, alle Inhalte zu entfernen, die den Satz „Stop the Steal“ enthalten. Das geschieht in Hinblick auf die Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar. Das Unternehmen gab diesbezüglich eine Erklärung heraus.

Trump und seine Wähler hielten nach den Präsidentschaftswahlen am 3. November mehrere Kundgebungen in den USA unter dem Motto „Stop the Steal“ ab. Damit wollten sie auf Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenabgabe aufmerksam machen.

Das Social-Media-Unternehmen begründete seinen Schritt damit, „weitere Gewalt während dieser nächsten Wochen“ zu verhindern und bezog sich damit auf die Ausschreitungen in Washington, DC am 6. Januar. Der Inhalt werde gemäß der Coordinating Harm Policy des Unternehmens entfernt, heißt es in der Erklärung.

„Wir haben heftige Konversationen im Zusammenhang mit dem Wahlergebnis zugelassen und das wird sich fortsetzen“, sagten die Facebook-Verantwortlichen Guy Rosen und Monika Bickert in einer Erklärung.

„Aber mit fortgesetzten Versuchen, Veranstaltungen gegen das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl zu organisieren, die zu Gewalt führen können, und der Verwendung des Begriffs durch diejenigen, die in die Gewalt am Mittwoch in DC verwickelt waren, unternehmen wir diesen zusätzlichen Schritt im Vorfeld der Amtseinführung.“

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die großen Tech-Unternehmen verstärkt Inhalte überwachen, von denen sie behaupten, dass sie online zu potenziellem Schaden führen könnten.

Die jüngste Runde der Inhaltskontrolle durch die Unternehmen begann, nachdem Unruhen und Gewalttaten die ansonsten friedlichen Proteste vor dem US-Kapitol am 6. Januar gestört hatten.

Eine Gruppe von Randalierern und eine Minderheit von Demonstranten, die amerikanische und Trump-Flaggen schwenkten, stürmten das Kapitol-Gebäude, als die Abgeordneten in einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses die Wahlmännerstimmen auszählten. Bei den Zusammenstößen an diesem Tag gab es fünf Tote und mehrere verletzte Polizisten.

Facebook sagte, dass Teams 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche arbeiten, um seine Richtlinien Tage vor und um den 20. Januar durchzusetzen. Laut ihrer Aussage haben sie bereits eine erhebliche Anzahl von Beiträgen entfernt.

„Wir werden unser Integrity Operations Center mindestens bis zum 22. Januar in Betrieb halten, um Bedrohungen in Echtzeit zu überwachen und darauf zu reagieren“, so das Unternehmen weiter.

Weitere Beschränkungen und Maßnahmen

Die Plattform, die Trumps Konto auf unbestimmte Zeit gesperrt hat, hat auch Anzeigen in den Vereinigten Staaten über Politik und die Wahlen ausgesetzt. Man wolle zudem eine Reihe von Maßnahmen und Beschränkungen beibehalten, die vor den US-Wahlen eingeführt wurden, wie z. B. keine Empfehlung von Bürgergruppen, denen man beitreten könnte.

Ein „News Digest“ wird dem Nachrichtenbereich der Plattform hinzugefügt, damit die Nutzer „zuverlässige Nachrichten“ über den 20. Januar finden können, fügte das Unternehmen hinzu.

Die gezielte Moderation durch Facebook, Twitter und andere Silicon-Valley-Firmen haben Bedenken über die Gesetzeslage hinsichtlich des Mangels an Kontrollen und Abwägungen bei Entscheidungen von großen Tech-Unternehmen aufgeworfen.

Diskussionen über die Einschränkung oder Abschaffung des Haftungsschutzes unter Abschnitt 230 des Communications Decency Act von 1996 für Tech-Unternehmen, die sich an Zensur oder politischem Verhalten beteiligt haben, wurden im vergangenen Jahr heftig diskutiert.

Die American Civil Liberties Union (ACLU) äußerte sich ebenfalls besorgt über die Entscheidung von Twitter, Trump von ihrer Plattform komplett zu entfernen. Es wird kritisiert, dass dies einen Präzedenzfall für große Tech-Unternehmen schaffen könnte, um Stimmen zum Schweigen zu bringen.

„Wir verstehen den Wunsch, ihn jetzt dauerhaft zu sperren, aber es sollte jeden beunruhigen, wenn Unternehmen wie Facebook und Twitter die unkontrollierte Macht ausüben, Menschen von Plattformen zu entfernen, die für die Rede von Milliarden unverzichtbar geworden sind – vor allem, wenn politische Realitäten diese Entscheidungen erleichtern“, hieß es in der ACLU-Erklärung.

Apple, Google und Amazon sind ebenfalls in die Kritik geraten, weil sie das Social-Media-Netzwerk Parler aus ihren Diensten verbannt haben. Parler, das eine große Anhängerschaft von klassischen liberalen und konservativen Nutzern angezogen hat, hat eine Klage gegen Amazon eingereicht in dem Bemühen, die Entscheidung des Unternehmens umzukehren. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)