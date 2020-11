Wahlforscher Braynard: FBI hat Beweise angefordert, die auf Wahlbetrug hindeuten

Das FBI hat von Wahlintegritätsforscher Matt Braynard die VIP-Befunde angefordert, die auf illegale Stimmzettel hinweisen. Bis Dienstag will dieser alle geliefert haben.

Das FBI hat sich an einen Wahlintegritätsforscher gewandt, um Beweise für mögliche Straftaten bei der Wahl 2020 zu finden, so der Forscher, der ehemaliger Trump-Kampagnenmitarbeiter ist.

Die Beweise wurden vom Voter Integrity Project (VIP) unter der Leitung von Matt Braynard, dem ehemaligen Daten- und Strategiedirektor für den Wahlkampf 2016 von Präsident Donald Trump, gesammelt.

„Das @FBI hat proaktiv und direkt von mir die VIP-Befunde angefordert, die auf illegale Stimmzettel hinweisen“, sagte Braynard in einem Tweet vom 29. November.

Update: – The @FBI has proactively and directly requested from me the VIP findings that indicates illegal ballots. – By Tuesday, we will have delivered to the agency all of our data, including names, addresses, phone numbers, etc. — Matt Braynard (@MattBraynard) November 29, 2020

„Bis Dienstag werden wir alle unsere Daten, einschließlich Namen, Adressen, Telefonnummern usw., an die Behörde geliefert haben.“

Sein Bericht wurde durch das Amistad-Projekt der Thomas-More-Gesellschaft unterstützt, einer konservativen Non-Profit-Organisation, die Braynard mit der Durchführung der Arbeit beauftragt haben soll.

„Wir haben erfahren, dass Herr Braynard von FBI-Spezialagent Young Oh von der FBI-Außenstelle in Los Angeles kontaktiert wurde, um unsere Daten zu erhalten. Herr Braynard kooperiert voll und ganz mit dieser Anfrage, und wir unterstützen ihn voll und ganz“, heißt es in einer Erklärung, die der Direktor des Projekts, der ehemalige Generalstaatsanwalt von Kansas, Phillip Kline, am 29. November auf Twitter veröffentlichte.

„Diese Daten wurden verwendet, um Hunderttausende potenziell betrügerische Stimmzettel in den Staaten zu identifizieren, in denen wir einen Rechtsstreit eingereicht haben.“

Ein FBI-Sprecher sagte der Epoch Times, dass „das FBI in Übereinstimmung mit der Standardpraxis des US-Justizministeriums die Existenz einer Untersuchung weder bestätigt noch dementiert“.

Die Beweise deuten darauf hin, dass Tausende von Wählern das Wahlrecht entzogen wurde, da Abwesenheitsstimmzettel, von denen sie sagten, sie seien eingesendet worden, nicht ausgezählt wurden.

Adressänderungen

Das VIP stellte auch fest, dass Tausende von Menschen in Staaten wählten, in denen sie wahrscheinlich nicht mehr wohnhaft waren, weil sie bereits eine Adressänderung beantragt oder sich sogar in einem anderen Staat registriert hatten.

Tausende weitere Stimmen gaben Postfilialen oder Handelsniederlassungen als Wohnsitz an mit dem Zusatz „APT“, „UNIT“ oder „STE“, um zu vertuschen, dass es sich nicht um offizielle Wohnsitze handelte.

Darüber hinaus wurde eine große Zahl von Wählern in den staatlichen Daten als Wähler gekennzeichnet, die Abwesenheitsstimmzettel anforderten, obwohl sie sagten, dass sie dies nicht taten.

„Die Zahl der fragwürdigen Stimmzettel übertrifft derzeit in mindestens drei Bundesstaaten, Arizona, Georgia und Wisconsin, die Stimmenmarge“, sagte Braynard kürzlich in einem Interview mit dem „Crossroads“-Programm der Epoch Times.

Viele Republikaner, einschließlich des Präsidenten, kritisieren das FBI, weil es nicht genug unternimmt, um die Wahl-Unregelmäßigkeiten und Betrugsvorwürfe zu untersuchen, die von der Trump-Kampagne und anderen Gruppen erhoben wurden. Laut inoffizieller Ergebnisse verfügt Trumps Gegner, der ehemalige Vizepräsident Joe Biden, derzeit über genügend Wahlmännerstimmen, um die Präsidentschaft für sich zu entscheiden.

Die Epoch Times wird für die Präsidentschaftswahlen 2020 erst dann einen Sieger bekannt geben, wenn alle Ergebnisse bestätigt und alle rechtlichen Anfechtungen geklärt sind.

Viele FBI-Agenten stehen auf der Seite der Verfassung

Braynard verbürgte sich für die Integrität vieler FBI-Agenten.

„Obwohl es in den letzten Jahren berechtigte Kritik an den Handlungen der Leitenden der Behörde gegeben hat, kann ich persönlich die vielen Patrioten in der Basis bezeugen, die auf der Seite der Verfassung und von Gesetz und Ordnung kämpfen“, sagte er in einem Tweet vom 29. November.

Seine Ergebnisse wurden in mehreren Klagen zitiert, darunter zwei, die von der ehemaligen Bundesstaatsanwältin Sidney Powell veröffentlicht wurden. In diesen wird behauptet, die Wahlergebnisse von Georgia und Michigan seien ungültig.

„Ich kann Ihnen die Liste der Personen geben, die an dieser Wahl teilgenommen haben, die in Georgia nationale Adressänderungskarten eingereicht haben und in einen anderen Staat gezogen sind. Und ich kann Ihnen auch die späteren staatlichen Wählerregistrierungen dieser Personen in anderen Staaten zeigen, die dann in Georgia Briefwahlstimmen abgegeben haben. Ich kann Ihnen die Namen der Personen und die Aufzeichnungen darüber zeigen, dass sie in mehreren Staaten gewählt haben…“, sagte Braynard.

„Das ist also nicht spekulativ. Das ist genau das, was die Daten belegen,“ so Braynard weiter.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: FBI Requests Fraud, Disenfranchisement Evidence, Researcher Says (Deutsche Bearbeitung von nmc)