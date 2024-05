Wahlkampf unter Armeeschutz: Fünf Tote bei Bühneneinsturz bei Wahlveranstaltung

Armee patrouilliert am 15. Mai 2024 vor einer Tankstelle in den Straßen von Morelia im Bundesstaat Michoacan, Mexiko. Wie andernorts auch setzen Kriminelle in der Stadt Maravatio Drohungen oder Kugeln ein, um sicherzustellen, dass die von ihnen favorisierten Kandidaten am 2. Juni gewählt werden (Symbolbild). Foto: Alfredo Estrella/AFP via Getty Images