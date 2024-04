Ausland Auch an der Grenze zu Litauen und Ukraine

Weißrussland führt Militärübung an Grenze zu Polen durch

Weißrussland führt eine dreitägige Militärübung in Regionen an der Grenze zu Litauen, Polen und Ukraine durch. Das teilte das weißrussische Verteidigungsministerium am Dienstag auf der Plattform Telegram mit.