„Wetten Sie nie gegen mich“: Trump zeigt sich zuversichtlich, dass er auf 270 Wahlmännerstimmen kommen wird

Präsident Donald Trump erklärte in seinem jüngsten Interview mit dem Washington Examiner, er sei zuversichtlich, dass er 270 Stimmen im Wahlkollegium erhalten werde, wenn alle juristischen Einwände, Untersuchungen, Prüfungen und Nachzählungen abgearbeitet seien.

Trump teilte der Zeitung mit, viele hätten ihm in den letzten Tagen geraten, er solle aufgeben, aber er werde weiter kämpfen. Scherzhaft erwiderte er an all diejenigen gerichtet, die ihn mahnten, es gebe keine Hoffnung: „Wetten Sie niemals gegen mich“.

Wir werden Wisconsin gewinnen“, sagte Trump dem Examiner. „In Arizona sind es nur noch 8.000 Stimmen Unterschied, und wenn wir eine Prüfung der Millionen von Stimmen durchführen können, wird es uns nicht schwer fallen 8.000 Stimmen wett zu machen. Wenn wir eine Nachprüfung durchführen können, werden wir dort auf ein gutes Ergebnis blicken können.“

Trump: „Wenn man von Hand nachzählt – werden wir in Georgia gewinnen“

Auch über Georgia sagte er: „Wir werden gewinnen … denn jetzt sind wir auf eine Differenz von etwa 10.000 bis 11.000 Stimmen gesunken, und es muss von Hand nachgezählt werden.“ Trump reagierte damit auf eine Ankündigung des Büros des Staatssekretärs von Georgia, dass eine vollständige manuelle Neuauszählung durchgeführt werden wird.

„Eine manuelle Zählung ist am besten. Die Stimmen durch diese Maschine laufen zu lassen wird nicht viel bringen, es werden vielleicht 10 Stimmen mehr sein. Aber wenn man von Hand nachzählt – denke ich, werden wir in Georgia gewinnen“, fügte er gegenüber dem Examiner hinzu.

Gerichtliche Verfahren wegen Ausschluss von republikanischen Wahlbeobachtern

In Michigan und Pennsylvania konzentrieren sich die juristischen Schritte seiner Kampagne darauf, gegen den Ausschluss von republikanischen Wahlbeobachtern während kritischer Phasen der Stimmenauszählung zu protestieren, sagte Trump.

Sie ließen unsere Wahlbeobachter und Helfer nicht überwachen oder zusehen“, fügte Trump hinzu.

„Das ist keine kleine Sache. Alle Stimmen, die in den Zeiträumen durchliefen, in denen unsere Beobachter nicht dabei waren, sollten für ungültig erklärt werden. Wir gingen vor Gericht, und der Richter wies an, die Beobachter zuzulassen, aber das war erst nach zwei Tagen, und Millionen von Stimmen hätten in der Zwischenzeit durchgehen können, Millionen von Stimmen! Und wir liegen jetzt 50.000 zurück.“

Die Staatssekretäre von Pennsylvania und Michigan haben derweil die Vorwürfe von Trumps Team und den Republikanern dementiert, dass dort keine Beobachter zugelassen wurden.

Republikaner beanstanden eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten und mutmaßlichen Betrugsfällen

Anfang dieser Woche schickten zwei republikanische Abgeordnete aus Michigan einen Brief an die dortige Staatssekretärin, Jocelyn Benson, und beanstandeten eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten und mutmaßlichen Betrugsfällen.

Ihr Brief bezog sich auf Vorwürfe über unversiegelte Stimmzettel, die im TFC-Auszählungs-Zentrum in Detroit ohne Nachweis der Herkunft und ohne Umschläge eintrafen. Darin hieß es, es handle sich um ein Bündel von etwa 40.000 Stimmzetteln, das am frühen 4. November, dem Tag nach dem Wahltag, eintraf.

Sie sagten auch, es habe Berichte über „rechtwidrige Behinderung und Einschüchterung von Wahlbeobachtern von offizieller Seite“ gegeben, darunter das Schikanieren von republikanischen Wahlbeobachtern, ungleiche Behandlung bei den oppositionellen Wahlhelfern, die Verweigerung Forderungen der Opposition aufzunehmen und der Ausschluss von republikanischen Wahlhelfern, „wenn sie höflich einen Einwand vorbrachten“.

Staatssekretärin von Pennsylvania änderte Wahlordnung in unzulässiger Weise ab

Unterdessen entschied ein Bundesstaatsgericht in Pennsylvania am Donnerstag, dass Staatssekretärin Kathy Boockvar zwei Tage vor dem Wahltag eine Frist zur Identifizierung von Wahlberechtigten in unzulässiger Weise geändert hat. Richterin Mary Hannah Leavitt, entschied zugunsten von Trumps Kampagne, dass einige verspätet eingegangene Stimmzettel im Bundesstaat nicht ausgezählt werden sollten.

Mehrere prominente Republikaner und Rechtsexperten erklärten, dass Trumps juristischen Anfechtungen, sein gutes Recht sind und dass die Amerikaner davon nicht beunruhigt sein sollten. Einige etablierte Medien und Top-Demokraten haben Trump aufgefordert, die Klagen fallen zu lassen, während sie den Präsidenten beschuldigen, eine Rhetorik zu betreiben, die die Glaubwürdigkeit der Wahl zu untergraben versucht.

„Die Amerikaner sollten sich über diese Klagen keine Sorgen machen“, schrieb Jed Shugerman, Professor an der Fordham Law School, für die Washington Post. „Wir sollten sie vielmehr willkommen heißen.“ Shugerman glaubt jedoch, dass nicht alle Klagen vor Gericht Erfolg haben werden.

Später ergänzte Trump im Interview, daß sich der Kampf um das Wahlmännerkollegium in einigen Wochen umkehren könnte. „Ich weiß es noch nicht. Es werden wahrscheinlich zwei, drei Wochen werden“, sagte Trump auf die Frage nach einen Zeitplan.

