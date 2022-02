Whistleblowerin verklagt Pfizer – brisante Dokumente veröffentlicht

Die ehemalige Beauftragte für klinische Studien und Ex-Ventavia-Mitarbeiterin, Brook Jackson, verklagt Pfizer und Ventavia. Die Whistleblowerin enthüllt die fehlerhaften Studien, die die Grundlage für die Corona-Impfstoffe von Pfizer sind. Die US-Regierung hat sich bisher entschieden, sie nicht in dem Fall zu unterstützen.

Brook Jackson ist eine ehemalige Beauftragte für klinische Studien der Ventavia Research Group, die Studien zum Corona-Impfstoff von Pfizer durchgeführt hat. Sie klagt derzeit als Whistleblowerin gegen Pfizer und ihr ehemaliges Unternehmen, da die Studien scheinbar nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Die US-Regierung lehnt es bisher ab, sie zu unterstützen.

Nachdem Jackson im Jahr 2020 bei Ventavia entlassen wurde, reichte sie eine Klage gemäß dem Gesetz über unberechtigte Forderungen (False Claims Act) gegen Pfizer, Ventavia und dem Unternehmen ICON ein. Diese war über ein Jahr lang versiegelt, ist aber nun öffentlich, weil das US-Justizministerium Jackson nicht unterstützen wollte. Die Anwälte der Regierung begründeten ihre Entscheidung, nicht in den Klagefall einzugreifen, bis dato noch nicht.

Notfallzulassung nach falschen Studiendaten?

In der Klage heißt es, Pfizer, ICON und Ventavia hätten den Vereinigten Staaten vorsätzlich entscheidende Informationen vorenthalten, die die Sicherheit und Wirksamkeit ihres Impfstoffs infrage gestellt hätten.

„Die Beklagten haben Verstöße gegen ihr klinisches Studienprotokoll und gegen Bundesvorschriften verschwiegen. Dazu gehört auch die Fälschung von klinischen Studiendokumenten… Aufgrund der Machenschaften der Beklagten haben Millionen Amerikaner eine falsch gekennzeichnete Impfung erhalten, die möglicherweise nicht so wirksam ist, wie dargestellt“, heißt es in der Klageschrift.

Das „British Medical Journal“ veröffentlichte im November 2021 einen brisanten Artikel, der sich auf Dokumente, Aufzeichnungen und andere Materialien von Jackson stützte. Darin wurden die von Ventavia nicht ordnungsgemäßen Durchführungen der Impfstoffstudien zu COVID-19 von Pfizer genannt. Im Anschluss an die Studien erteilte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung für den Impfstoff.

Details der Dokumente

Diese Unterlagen wurden dem Gericht vorgelegt und konnten von der Epoch Times eingesehen werden. Dazu gehören auch E-Mails, in denen verschiedene Probleme beschrieben werden. So teilte Lovica Downs, Mitarbeiterin von Ventavia, am 18. September 2020 der Whistleblowerin und einer weiteren Mitarbeiterin ihre Beobachtung mit. Demnach wurden Kisten mit Patienteninformationen auf dem Tresen „für jeden, der den Raum betritt, sichtbar“ abgestellt.

In anderen Schreiben wurden weitere Probleme beschrieben. Marnie Fisher, die damalige Betriebsleiterin von Ventavia, sagte am 21. September 2020, dass laut einer Untersuchung an mehreren Standorten Dokumente offen liegen gelassen worden seien. Dazu gehörten ein Zeitplan mit Patientennamen. Unerwünschte Ereignisse wurden entweder „nicht korrekt oder überhaupt nicht gemeldet.“ Der Impfstoff und das Placebo wurden in „unorganisierten“ Räumen „unverschlossen aufbewahrt.“ Außerdem wurden Fehler bei der Einverständniserklärung gemacht.

Überdies wussten laut den Dokumenten viele Ventavia-Mitarbeiter von schwerwiegenden Problemen während der Studie. Dazu gehörten auch Impfstoffverwalter, die nachweislich als nicht ausreichend qualifiziert galten.

Stellungnahme von Ventavia

ICON und Pfizer reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme. Die Ventavia-Sprecherin Lauren Foreman teilte der Epoch Times letztes Jahr mit, dass Jackson für Ventavia arbeitete, aber „kein Teil ihrer Aufgaben die fraglichen klinischen Studien betraf.“

Foreman fügte am 11. Februar hinzu: „Obwohl Jackson eingestellt wurde, um bestimmte Standorte und Aspekte klinischer Studien zu beaufsichtigen, war sie nur 18 Tage bei Ventavia angestellt. Sie verfügte daher nicht über die Langlebigkeit im Unternehmen, um die Ausbildung für die ihr zugeteilte Aufgabe zu absolvieren.“

Jackson drohte Ventavia daraufhin mit einer Verleumdungsklage wegen dieser wohl falschen Beschreibung ihres Beschäftigungsverhältnisses.

Arzneimittelbehörde reagiert mit Kündigung

Die Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA), die mutmaßliche Betrügereien bei klinischen Studien untersucht, teilte der Epoch Times im vergangenen Jahr mit: „Obwohl die Behörde aktuell dazu nichts sagen kann, hat sie volles Vertrauen in die Daten, die zur Unterstützung der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech und der Zulassung von Comirnaty verwendet wurden.“

Jackson wurde nur Stunden nach Einreichung einer Beschwerde bei der FDA entlassen. Ein Pfizer-Beamter wandte sich innerhalb weniger Wochen direkt an Jackson, um weitere Informationen zu erhalten. Das geht aus Textnachrichten hervor, die von Epoch Times eingesehen wurden.

Fall wird weitergeführt

Die Entscheidung der US-Regierung, die Whistleblowerin nicht bei der Klage zu unterstützen, schreckt sie jedoch nicht ab. „Wir werden den Fall ohne die Hilfe der Regierung weiterverfolgen“, sagte Jackson gegenüber der Epoch Times. Sie sei nicht überrascht, aber „total enttäuscht.“ Die Erfolgsaussichten sind nicht gut, aber „das Risiko muss ich einfach eingehen“, sagte Jackson. „Ich habe einfach das Gefühl, dass jemand zur Verantwortung gezogen werden muss.“

Jackson bittet das Gericht, ihr Schadensersatz und Gehaltsnachzahlungen zuzusprechen und sie wieder in ihre Position bei Ventavia einzusetzen.

Die Klage wurde auf der Grundlage des False Claims Act eingereicht. Dieser ermöglicht es Amerikanern, im Namen der Regierung Klage gegen diejenigen zu erheben, die die Regierung betrogen haben“, so die US-Regierung. Bis zum Herbst 2021 wurden durch verschiedene Klagen auf der Grundlage dieses Gesetzes mehr als 5,6 Mrd. USD (4,93 Milliarden Euro) erklagt.

