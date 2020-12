Zeugen berichten: Tausende von Stimmzetteln wurden in den Dominion-Maschinen in Detroit mehrfach gescannt

Eine IT-Mitarbeiterin sagte in Michigan bei einem Gerichtsverfahren aus, dass sie Zeugin war, wie mindestens 30.000 Stimmzettel mehrmals in Dominion-Maschinen ausgezählt wurden. Auf die Frage, warum nicht mehr Zeugen solcher Beweise hervortreten würden, sagte sie: „Mein Leben ist dadurch zerstört worden“.

Melissa Carone, eine freiberufliche IT-Mitarbeiterin, assistierte am 3. und 4. November in Detroit bei der Auszählung der Stimmen für die US-Präsidentschaftswahl. In einer eidesstattlichen Erklärung sagte sie, dass sie „Zeuge von Betrug“ war.

Ich habe zahlreiche Angestellte, Mitarbeiter der Stadt, beobachtet, wie sie unzählige Male Stimmzettel durch die Register laufen ließen, ohne sie wegzuwerfen“, sagte Carone.

Rudy Giuliani, US-Präsident Donald Trumps persönlicher Anwalt, befragte Carone am 2. Dezember vor dem Aufsichtskomitee des Michigan House zu den Vorgängen bei der Auszählung der Stimmen während der US-Wahl. Ihre eidesstattliche Erklärung wurde als Ergänzung zum Gerichtsverfahren in Michigan eingereicht.

Stimmzettel wurden immer wieder neu eingescannt

Carone sagte, dass die Registriermaschinen zwei- bis dreimal pro Stunde einen Papierstau hatten. In so einem Fall, erklärte sie, müsse man die Zählung an der Maschine zurücksetzen, mit anderen Worten das Gezählte löschen und die betroffenen Stimmzettel erneut einscannen.

Anstatt die Zählung zurückzusetzen, wurden die Stimmzettel aber einfach neu gescannt, neu gescannt, neu gescannt“, sagte Carone. „Sie zählten einen Stimmzettel neun bis zehn Mal“.

Carone bemerkte, dass es etwa 22 bis 24 Registriermaschinen gab, an denen sie arbeitete, und dass sie das Fehlverhalten „tausende Male“ beobachtete, während sie vor Ort war.

Sie erklärte, dass die Stimmzettel in Bündeln mit je 50 Stück geordnet werden sollten. Da sie jedoch beobachtete, dass die Wahlhelfer die Stimmzettel mehr als einmal einscannten, erreichte die Zahl der erfassten Stimmzettel bei einigen Maschinen Hunderte.

Vorgesetzter „steckt mit drin“

Carone behauptete, als sie ihren Manager Nick Ikonomakis über das Problem alarmierte, habe dieser ihre Bedenken zurückgewiesen.

„Ich rief meinen Vorgesetzten zu einer Maschine und zeigte ihm darauf eine Zahl, die über 500 lag. Es sollten nicht mehr als 50 Blöcke sein – sie kommen in Bündeln von 50. Ich sagte: ‚Wir haben hier ein ernstes Problem, Nick‘“, erklärte Carone.

Er [Nick] sagte darauf: ‚Melissa, ich will nicht hören, dass wir ein Problem haben, wir sind hier, um bei der IT zu helfen. Wir sind nicht hier, um ihre Wahl zu leiten‘, und an diesem Punkt war ich wirklich frustriert und verärgert. Ich wusste, was vor sich ging“, sagte sie.

„Und was ging vor sich?“, fragte Giuliani.

„Er steckte mit drin. Sie haben betrogen. Es war sehr, sehr deutlich“, antwortete Carone. „Es war klar, dass er mit drin steckte. Als er mitbekam, dass ich wusste, dass er mit drin steckte – wollte er einfach nichts mit mir zu tun haben“, so die Aussage der IT-Fachfrau.

Auf die Frage, warum sich nicht mehr Menschen meldeten, dass sie Zeuge betrügerischer Handlungen am Wahlort in Detroit waren, sagte Carone, dass ihr Leben zerstört wurde.

„Ich werde Ihnen sagen, warum“, sagte sie.

Mein Leben ist dadurch zerstört worden. Ich habe meine Familie verloren, ich habe Freunde verloren, ich wurde bedroht, meine Kinder wurden bedroht, ich musste umziehen, ich musste meine Telefonnummer ändern, ich musste mich aus den sozialen Medien verabschieden – niemand will sich melden. Ich kann nicht einmal mehr einen richtigen Job bekommen, weil die Demokraten mein Leben ruinieren. Das ist der Grund“, so Carone.

„Die Demokraten haben bei dieser Wahl alle möglichen Wege beschritten, um Betrug zu begehen, und was ich am 3. und 4. November gesehen habe, waren über 20 Betrugsfälle, die sich direkt vor meinen Augen abspielten“, fügte Carone hinzu.

Richter weist Klage zurück: „Anschuldigungen nicht glaubwürdig“

Eine zweite Zeugin und republikanische Wahlhelferin schloss sich Carones Behauptungen an. Ihr sei aufgefallen, dass einige Mitarbeiter des Zentrums in Detroit nicht zu wissen schienen, was sie tun sollten, wenn es einen Papierstau an der Maschine gab.

Sie sagte, dass Mitarbeiter in einigen Fällen die Stimmzettel nicht wegwarfen, weshalb sie Zahlen zwischen 300 und 400 sah, obwohl nur ein Bündel mit 50 Stück eingelesen wurde.

„Ich kann sagen, dass die meisten dieser Leute nicht gut eingeschult wurden und nur gedankenlos ihre Arbeit verrichteten“, sagte sie.

Richter Timothy Kenny entschied am 13. November gegen die Kläger in dem Prozess in Michigan. Der Hauptklagepunkt war die Bestätigung der Wahlergebnisse in Michigan zu stoppen.

Kenny begründete seine Entscheidung, dass Carones „Beschreibung der Ereignisse im Zentrum mit keiner der anderen eidesstattlichen Erklärungen übereinstimme. … Die Anschuldigungen sind einfach nicht glaubwürdig“.

(Mit Material von The Epoch Times/sza)