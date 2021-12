Ärzte-Brief an Kanzler Scholz fordert „Panikpolitik“ beenden und Impffreiheit

380 Ärzte schreiben an Bundeskanzler Scholz und den Bundestag. Sie setzen sich für die Impffreiheit der Bürger ein und fordern ein Ende der „lobbykonformen Panikpolitik“.

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags fordern 380 Ärzte „den sofortigen Stopp der Ausgrenzung und Einschränkung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen an der sozialen Teilhabe.

Die “Diskriminierung von Ungeimpften sowie der Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in Schulen sowie Kitas“ müsse ein Ende haben.

Auch fordern die unterzeichnenden Ärzte ehrliche Aufklärung zu den Impfungen. Sie fordern mit der „einseitigen und die möglichen Schäden verharmlosenden Impfinformation“ aufzuhören.

Der „Nötigung der Bevölkerung zur Impfung“ sollte ein Ende gesetzt werden. Von den politischen und medizinischen Entscheidungsträgern fordern die Ärzte eine Rückkehr zur wissenschaftlichen Neutralität, anstatt weiter der „lobbykonformen Panikpolitik“ zu folgen, bei der „gezielt wissenschaftliche Tatsachen ignoriert“ und die freiheitlich-demokratischen Grundwerte mit Füßen getreten würden.

In ihrem Fazit schreiben die Ärzte, dass der „ absolute, individuelle Nutze“ der Corona-Impfungen im Bevölkerungsdurchschnitt marginal sei. Anders sei es bei Menschen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf.

Allerdings warnen die Ärzte vor „noch nicht bekannte Risiken für negative Spätfolgen“. Die Warnung geht so weit, dass die Ärzte jungen und gesunden Menshen – vor allem gesunden Kindern und Jugendlichen – von der Impfung abraten. Dies mit Hinweis auf das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und Spätfolgen, die einen möglichen Nutzen bei weitem überstiegen.

Einen behaupteten Schutz anderer Menschen vor der COVID-Erkrankung durch die Impfungen sehen die Ärzte hingegen nicht und verweisen dazu auch auf die hohe Anzahl von Impfdurchbrüchen.

Zudem sei der behauptete Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften in der Infektiösität „nicht stichhaltig und unglaubwürdig“. Die Unterzeichner kommen auch zu dem Schluss, dass die Impfung von Genesenen weder wissenschaftlich noch infektionsepidemiologisch sinnvoll sei.

Der Ärzte-Brief vom 13. Dezember wurde unter anderem auf der Webseite der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten und Ex-DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld veröffentlicht und wurde auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Gesundheitsminister der Länder, sowie die Bundestagsparteien, den Deutschen Ethikrat, die Bundesärztekammer und die Kassenärztlichen Bundesvereinigung geschickt. Auch an verschiedene Medien gingen Kopien heraus.

Im Folgenden veröffentlicht die Epoch Times den Ärzte-Brief hier in voller Länge und auch die Namen der 380 Unterzeichner.

Der Ärzte-Brief

„An die Abgeordneten des Bundestags

An den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

Platz der Republik 1

11011 Berlin

13.Dezember 2021

Offener Brief

Geringer Nutzen und noch unklare Risiken durch die COVIDImpfungen

Sehr geehrte Abgeordnete,

sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

mit großer Sorge nehmen wir wahr, dass unsere Gesellschaft in COVIDGeimpfte und Ungeimpfte gespalten wird und dass auf Ungeimpfte ein wachsender Druck ausgeübt wird, sich impfen zu lassen.

Wir fordern die Regierung auf, dieser Spaltung Einhalt zu gebieten und alle direkten und indirekten Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel einer Impfung von bisher Ungeimpften nicht nur einzustellen, sondern aktiv zu unterbinden.

Im Folgenden legen wir dar, warum ein wie auch immer gearteter Zwang oder Druck, sich impfen zu lassen, weder gerechtfertigt noch ethisch vertretbar ist.

Die Effektivität der Impfungen zum Schutz vor einer schweren COVID-19 Erkrankung

Die Zulassungsstudien der Impfstoffe gegen COVID-19 haben eine relative Impfeffektivität von etwa 60 bis 95% zur Verhinderung einer Infektion gezeigt. Das Follow-up lag allerdings nur bei 10 bis 14 Wochen [1–4]. Aufgrund der kurzen Beobachtungszeit und der zu geringen Ereigniszahlen sind weder Aussagen zur Langzeiteffektivität möglich, noch können Aussagen zur Verhinderung von schweren Verläufen oder Todesfällen getroffen werden. Hier sind Beobachtungsstudien mit Geimpften und Nicht-Geimpften nötig.

Als wichtiges Beispiel für eine solche Studie gilt eine große gematchte Kohortenstudie aus Israel, in der je 596.618 Geimpfte und Ungeimpfte hinsichtlich des Risikos COVID-bedingter Hospitalisierung oder Tod verglichen wurden [5]. Die relative Risikoreduktion von Geimpften bezüglich einer Krankenhausbehandlung betrug 58% – was bereits viel weniger ist, als die Zulassungsstudien vermuten ließen. Die absolute Risikoreduktion betrug jedoch nur 0,025%. Das bedeutet, dass etwa 4000 Personen geimpft werden müssen um eine Hospitalisierung zu verhindern. Bezüglich der Verhinderung eines Todesfalls wird das absolute Risiko durch die Impfung sogar nur um 0,0039% gesenkt. Das heißt, dass etwa 26.000 Menschen geimpft werden müssen um einen COVID-Todesfall zu verhindern. Die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen, durch die Impfung geschützt zu werden, ist also extrem gering und muss daher unbedingt gegen die Risiken der Impfung abgewogen werden. Inzwischen liegen zahlreiche weitere Beobachtungsstudien mit sehr ähnlichem Ergebnis vor.

Die Effektivität der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2-Mutanten im zeitlichen Verlauf

Neuere Arbeiten zeigen, dass die Impfeffektivität im Laufe der Zeit nachlässt. In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie kam es zu einem Abfall der relativen Impfeffektivität von >90% direkt nach der vollständigen Immunisierung auf etwa 65% nach vier Monaten [6]. Darüber hinaus zeigte sich, dass es in der Studie sowohl bei Geimpften als auch bei Ungeimpften im Juli 2021 zu einem deutlichen Anstieg von Infektionen mit der Delta-Variante gekommen ist, was nahelegt, dass die Impfeffektivität nicht nur mit der Zeit abnimmt, sondern auch für die Deltavariante geringer ist. Aussagen zum Schutz vor Hospitalisierung und Tod waren in dieser Studie nicht möglich, da nur eine Krankenhausaufnahme und kein einziger Todesfall zu beobachten waren.

Eine kürzlich erschienene Kohortenstudie aus Schweden zeigt eindrucksvoll, dass die Impfeffektivität bereits nach sechs bis sieben Monaten so stark absinkt, dass nicht mehr von einem Schutz ausgegangen werden kann [7]. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den steigenden Zahlen Geimpfter unter den im Krankenhaus und auf der Intensivstation behandelten COVID-Patienten wider. Auch die inzwischen von vielen propagierte Boosterung wird das COVID-Problem nicht lösen. Die absolute Risikoreduktion für einen schweren COVID-Verlauf durch den Booster betrug in einer Studie aus Israel 0,18% für über 60jährige Patienten bei einem Beobachtungszeitraum von nur einem Monat [8]. Entsprechende Untersuchungen an jüngeren und sonst gesunden Personen fehlen gänzlich. Vor allem ist unbekannt, ob Impfung und Boosterung hinsichtlich neu auftretender Varianten wie „Omikron“ effektiv sein werden.

Die Risiken der COVID-Impfstoffe

Kein Arzneimittel oder Impfstoff hat seit Bestehen der entsprechenden Datenbanken in so kurzer Zeit so viele Meldungen von schweren, unerwünschten Wirkungen und Todesfällen erfahren wie die Impfstoffe gegen COVID-19. In seinem Sicherheitsbericht vom 20.9.2021 berichtet das Paul-Ehrlich-Institut von über 156.360 Meldungen über Zwischenfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer COVID-Impfung in Deutschland [9]. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Von den gemeldeten Zwischenfällen endeten 1.450 tödlich, 15.122 (0,015% aller Impfungen) wurden als schwerwiegend eingestuft (Krankenhausaufnahme erforderlich). Zu den schwerwiegenden Nebenwirkungen, deren Auftreten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Impfung zusammenhängt, zählen die Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung (Myo- und erikarditis), schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie), Thrombosen (Lungenembolien, Schlaganfälle, Herzinfarkte), Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie, Blutungen) und Ganzkörperlähmung (Guillain-Barré-Syndrom). Die Spätfolgen der bereits bekannten schwerwiegenden Nebenwirkungen und weitere, noch weitgehend unerforschte negative Effekte wie eine antikörperabhängige Verstärkung von Entzündungsprozessen bei erneuter Infektion (Antibody-dependent-enhancement [ADE]) und die Begünstigung der Entstehung von Immunkomplex und Autoimmunerkrankungen durch die Nukleosid-modifiziertem RNA der mRNA-Impfstoffe sind wegen der kurzen bisherigen Beobachtungszeitennoch gar nicht absehbar.

Die Infektiosität von Geimpften und Ungeimpften

Aktuelle Studien zeigen, dass sich weder die Viruslast noch die Anzahl der Personen, an welche die Infektion weitergegeben wird, zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden [10] [11]. Geimpfte sind demnach genauso ansteckend wie Ungeimpfte und können gleichermaßen zur Verbreitung der Erkrankung beitragen. Diese Ergebnisse wurden durch eine große Bevölkerungsstudie von Public Health England bestätigt: sowohl bei Infektionen mit der Alpha- als auch mit der Delta-Variante finden sich bei Geimpften und Ungeimpften die gleichen PCR-Ct-Werte [12].

Impfung von Genesenen

Es gibt keine einzige Studie, die hinsichtlich klinisch relevanter Endpunkte einen Nutzen der Impfung für Genesene nachweist. Genesene haben ein sehr geringes Risiko für eine erneute Erkrankung und ein noch geringeres Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf. In einer Studie aus Qatar betrug das Risiko für eine erneute Erkrankung innerhalb eines Jahres bei ungeimpften Genesenen 0,37%, das Risiko für einen schweren Verlauf sogar nur 0,001%, und es gab keinen einzigen Todesfall [13]. Selbst wenn man die hohen relativen Risikoreduktionen der Impfstudien auf ein Kollektiv von Genesenen überträgt, liegt die NNV, also die Zahl derer, die man impfen muss um einen schweren Verlauf zu verhindern über 100.000.

Die Nutzen-Schaden-Bilanz der COVID-19-Impfstoffe

Bei der Betrachtung der Nutzen-Schaden-Bilanz ist das persönliche Risiko eines Menschen, schwer an COVID-19 zu erkranken oder an der Erkrankung zu versterben, zu berücksichtigen. Dieses Risiko wird vor allem durch das Lebensalter und vorliegende chronische Erkrankungen bestimmt. So konnte in einer systematischen Übersichtsarbeit gezeigt werden, dass das Risiko, an COVID zu versterben für Menschen über 80 Jahren etwa 10.000 Mal höher ist als für Kinder unter 10 Jahren [14]. Dieser Faktor muss in die Überlegungen zum Nutzen, aber auch zum Schaden der Impfung mit einbezogen werden. Die Zahlen im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts legen nahe, dass schwere unerwünschte Wirkungen bei Kindern etwa gleich häufig vorkommen wie bei Erwachsenen. Herzmuskelentzündungen treten aber wahrscheinlich sogar häufiger bei Kindern und Jugendlichen auf. Bei Kindern steigt außerdem die Anzahl der erforderlichen Impfungen zur Verhinderung einer schweren COVID-19-Erkrankung oder gar eines Todesfalls durch COVID auf ein Vielfaches. Hieraus ist zu folgern, dass die Nutzen-Schaden-Bilanz der Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit negativ ist, das heißt, dass mit der Impfung mehr Schaden angerichtet wird als schwere COVID-Erkrankungen verhindert werden. Allenfalls bei alten Menschen und solchen mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf könnte eine eventuell vorhandene Schutzwirkung der Impfung überwiegen. Der nur kurzzeitig andauernde Schutz und die negativen Folgen der Booster-Impfungen z.B. in Israel lassen selbst diesen Nutzen zweifelhaft erscheinen. Zusätzlich muss noch berücksichtigt werden, dass viele mögliche Langzeitschäden der Impfungen wegen der fehlenden Beobachtungszeit und der unvollständigen Dokumentation noch gar nicht bekannt sind.

Aus diesen Gründen muss es jedem Menschen freigestellt sein, sich nach ehrlicher Aufklärung über Nutzen und Risiken frei für oder gegen die Impfung zu entscheiden. Eine direkte oder indirekte Impfpflicht ist auf der Basis der vorliegenden Erkenntnisse weder zu rechtfertigen noch ethisch vertretbar.

Fazit

Der absolute, individuelle Nutzen der Impfungen gegen COVID-19 ist im Bevölkerungsdurchschnitt marginal. Er mag höher sein für Menschen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-Verlauf. Selbst für diese Menschen bergen die Impfstoffe jedoch noch nicht bekannte Risiken für negative Spätfolgen. Jungen und gesunden Menschen und vor allem gesunden Kindern und Jugendlichen muss von der Impfung abgeraten werden, da die Risiken für schwerwiegende Nebenwirkungen und Spätfolgen den möglichen Nutzen bei weitem übersteigen. Die Behauptung, dass durch die Impfung andere Menschen vor COVID-19 geschützt werden, ist in Anbetracht der hohen Anzahl von Erkrankungen bei Geimpften und des fehlenden Unterschieds in der Infektiosität zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht stichhaltig und unglaubwürdig. Eine Impfung von Genesenen ist weder wissenschaftlich noch infektionsepidemiologisch sinnvoll.

Wir fordern daher

– den sofortigen Stopp der Ausgrenzung und Einschränkung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen an der sozialen Teilhabe

– den sofortigen Stopp der einseitigen und die möglichen Schäden verharmlosenden Impfinformation, sowie ein Ende der Nötigung der Bevölkerung zur Impfung

– das sofortige Ende der Diskriminierung von Ungeimpften und der Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in Schulen sowie Kitas

– eine Rückkehr der politischen und medizinischen Entscheidungsträger zu (wissenschaftlicher) Neutralität, weg von der bislang geführten lobbykonformen Panikpolitik, die sowohl gezielt wissenschaftliche Tatsachen ignoriert als auch die freiheitlich-demokratischen Grundwerte mit Füßen tritt.

Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, München/Wien

Dr. med. Magdalena Resch, Ärztin, 92637 Weiden

Dr. med. Steffen Rabe, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 81245 München

Dr. med. Martin Hirte, Kinder- und Jugendarzt, 82211 Herrsching

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Lengfelder, Edmund, Arzt und Strahlenbiologe, Vorsitzender

des Vorstands des Otto Hug Strahleninstituts für Gesundheit und Umwelt e. V.,

80937 München

Dr. med. Daniel Beha, Facharzt für Allgemeinmedizin, 92224 Amberg

Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht, Neurophysiologie und Weltraummedizin, 12559

Berlin

Prof. Dr. Klaus Steger, Molekularbiologie, 35392 Gießen

Dr. med. Ronald Weikl, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 94032

Passau

Dr. med. Walter Weber, Arzt für Innere Medizin, 22303 Hamburg

Dr. med. Wolf Bergmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie, 79102 Freiburg

Christine Roch, Ärztin, Homöopathie, 91126 Schwabach

Dr. med. Grüner, Andreas J., Facharzt für Allgemeinmedizin; Notfallmedizin, 06108 Halle

Dr. med. Heidi Göldner, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 35619 Braunfels

Igor Jahraus, Facharzt für Anästhesie,74722 Buchen

Dr. med. Leist Rebekka, Gynäkologin, 80331 München

Dr. med. Leschik, Susanne, Augenärztin, 38820 Halberstadt

Mennicke Marietta, Ärztin im Kinder-und Jugendärztlichen Dienst (i.R.) , 19288 Ludwigslust

Dr. med. Nadja Weinbach, Fachärztin für psychosomatische Medizin, 67292 Kirchheimbolanden

Dr. med. Ilse Schütze, Allgemeinärztin, 03172 Guben

Dr. med. Oliver Samson, Zahnarzt, 32423 Minden

Christina Reulen, Allgemeinmedizin, 41334 Nettetal

Dr. med. vet. Claudia Schoene, Fachtierärztin für Epidemiologie und Tropenveterinärmedizin, 48149 Münster

Maria Felber, Ärztin, 04109 Leipzig

Beatrix Heidemann, Ärztin, 87724 Ottobeuren

Dr. med. dent. Angela Zilch, Zahnärztin, 38448 Wolfsburg

Martina Pietschmann, Allgemeinmedizinerin, 82375 Emmering

Dr. med. Christian Frank, Facharzt für Innere Medizin, 85250 Altomünster

Dr. med. univ. Ingrid Kiesel, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und

Fachärztin für Allgemeinmedizin, 82131 Gauting

Dr. med. Kai Besserer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 80336 München

Dr. med. Trebin, Ernst, Allgemeinarzt, 96047 Bamberg

Dr. med. Frigowitsch Emilie, Allgemeinmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 1030 Wien

Susanna Masur, Tierärztin/Chiropraktikerin, 07570 Weida

Dr. med. Elisabeth Hutter, Gynäkologie, Psychotherapie, 68161 Mannheim

Dr. med. L. Meiners, Arzt für Innere Medizin, 48691 Vreden

Bastian Robeck, Zahnarzt, 46414 Rhede

Dr. med. Martin Krivacek, Anästhesist, 94560 Offenberg

Dipl. med. Gudrun Daugs, Pãdiatrie, 13467 Berlin

Dr. med. Andrea Karhof, Gynäkologie/Geburtshilfe, 68161 Mannheim

Dr. med. Funke, Bernd, Fachzahnarzt Allg. Stomatologie, 07545 Gera

Beatrix Eckhoff, Ärztin, 80336 München

Barbara Dohmen, Fachärztin für Allgemeinmedizin/Umweltmedizin, 79730 Murg

Dr. med. dent. Helmut Kilp, Zahnarzt, 35708 Haiger

med. pract. Michael Kübler, Arzt f. Ganzheitsmedizin, CH-4310 Rheinfelden

Dr. med. Otto-Hartmut Brinkmann, Internist, 49565 Bramsche

Dr. med. Corinne Henker, Fachärztin für Nuklearmedizin, 51465 Bergisch Gladbach

Ritter, Astrid, Tierärztin, 01139 Dresden

Dr. med. Ulrich Woestmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, 47803 Krefeld

Dr. med. Marcus Langhammer, Facharzt für Pädiatrie, 04275 Leipzig

Dr. med. Klink, Hartmut, Facharzt für Augenheilkunde, 74653 Künzelsau

Dr. med. Ute Krüger, Fachärztin für Pathologie, 39185 Kalmar, Schweden

Dr. med. Jürgen Voit, prakt. Arzt, 90429 Nürnberg

Dr. med. Klaus Roman Hör, Facharzt für Allgemeinmedizin, Zahnarzt, 93449 Waldmünchen

Dr. med. Dieter Bauer, Facharzt für Allgemeinmedizin iR, 83098 Brannenburg

Tobias Pantförder, Facharzt für Orthopädie, 45711 Datteln

Dr. Joana Krause, Fachzahnärztin für Oralchirurgie, Implantologie, 37120 Bovenden

Kron, Rolf, Praktischer Arzt – Homöopathie, 86916 Kaufering

Brigitta Smit-Fornahl, Tierärztin, 58579 Schalksmühle

Katrin Scheer-Lührs, Gynäkologie und Geburtshilfe, 14482 Potsdam

Frau Dipl.Stomatologe Ines Kumpf, Zahnärztin, 09669 Frankenberg

Ann Katrin Reiter, Tierärztin , 67550 Worms

Dr. med. Waltraud Parta-Kehry, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 69115 Heidelberg

Halina Söbke, Tierärztin, 48308 Senden

Dorothee Göllner, Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin, TCM, 59510 Lippetal

Dr. med. Gerald Weiss, Facharzt für Allgemeinmedizin, 74597 Rechenberg

Dr. med. Dipl.-Chem. Hans-Peter Utikal,, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, 82211 Herrsching

Dr. med. Peter Wevers, Facharzt für Allgemeinmedizin, 46485 Wesel

Lukas Sesterhenn, Facharzt für Allgemeinmedizin, 50127 Bergheim

Dr. med. Simone Lob, Fachärztin für Allgemeinmedizin und für Anästhesie, 80336 München

Dr. med. Katharina Lindner, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 91325 Adelsdorf

Dipl. med. Gunhild Wodni, Fachärztin für Anästhesie und Spezielle Schmerztherapie, 14471 Potsdam

Dr. med. Anita Ginter, Ärztin, 79104 Freiburg

Jenny Mühlberg, Zahnärztin, 73460 Hüttlingen

Dr. med. vet. Jürgen Deeg, Tierarzt, 01662 Meißen

Prof. Dr. med. Steffen Schulz, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Arzt für Medizinische Informatik, 15526 Bad Saarow

Jette Limberg-Diers, Ärztin, 21521 Wohltorf

Josef Diers, Facharzt für Kinderheilkunde, 21521 Wohltorf

Dr. med. dent. Karin Bender-Gonser, Zahnäztin, 60329 Frankfurt

Dr. med. dent. Jansen-Claessens, Jutta, Zahnärztin, 48485 Neuenkirchen

Dr. med. Thomas Külken, Facharzt für Allgemeinmedizin, 79219 Staufen

Diemer, Andreas, Allgemeinmedizin/ Naturheilverfahren, 76593 Gernsbach

Dr. med. Torsten Traut, Allgemeinmedizin, 99817 Eisenach

Paula Huchting, Assistenzärztin Allgemeinmedizin, 04668 Grimma

Thomas Thraen, Facharzt für Psychsomatische Medizin und Psychotherapie, 89231 Neu-Ulm

Dr. med. Ulrike Husmann, Fachärztin für Pschosomatische Medizin, 70191 Stuttgart

Pamela Vasters, Praktische Tierärztin, 98527 Suhl

Dr med. Klaus Pankrath, Facharzt für Chirurgie,15806 Zossen

Dr. med. Regina Pankrath, Fachärztin für Allgemeinmedizin,15806 Zossen

Andrea Willmann, Fachärztin für Gynäkologie, 88456 Ingoldingen

Dr. med. vet. Jürgen Reiter, Tierarzt, 64653 Lorsch

Reiter, Ute, Tierärztin, 64653 Lorsch

Dr. med. Johannes Latzel, Facharzt für Allgemeinmedizin, 7911 Freiburg

Dr. med. Gabriele Marx, Fachärztin für Gynäkologie, 68519 Viernheim

Dr. med. Christine Aschermann, Nervenaerztin, Psychotherapie, 88299 Leutkirch

Dr. med. Sabine Spieker, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 77855 Achern

Dr. med. Heike Trepels, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 52349 Düren

Claudia Auch, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 21423 Winsen

Dr. med. Schmidt, Rainer Facharzt für Pathologie, Facharzt für Kinder-und

Jugendmedizin, 29462 Wustrow

Dr. med. Dörte von Drigalski, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, 35037 Marburg

Dr. med. Johanna Hellmuth, Fachärztin für Anästhesiologie, 34277 Fuldabrück

Dr. med. Angela Müller, Fachärztin für Innere Medizin, 82140 Olching

Dr. med. Manfred Dittmar, Facharzt für Innere Medizin, 26810 Westoverledingen

Dr. med. Brigitte Ottstadt, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 79238 Ehrenkirchen

Dr. med. Christin Gramsch, Praktische Ärztin, Naturheilverfahren, 17429 Seebad Bansin

Dipl.-Med. Grit Behrend, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 14482 Potsdam

Mofidi Afarin, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 52072 Aachen

Dr. med. Carola Javid- Kistel, Ärztin, Homöopathie, 37115 Duderstadt

Dr. med. Vera Gojic, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 80805 München

Dr. med. Hilmar Koschwitz, Facharzt für Arbeitsmedizin und Innere Medizin, 28876 Oyten

Dr. med. Gregor Christoforis, Facharzt für Innere Medizin, 82008 Unterhaching

Dr. med. Armin Götte, Facharzt für Allgemeinmedizin, 23948 Elmenhorst

Uta Voit, Veterinärmedizinerin, 07907 Schleiz

Thomas Gimpel, Tierarzt, 22399 Hamburg

Dr. med. Tina Lindermaier, Ärztin, 81667 München

Samira Mohamed, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 03048 Cottbus

Dr. med. Annette Bänsch-Richter-Hansen, ärztliche Psychotherapeutin, Fachärztin

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 65187 Wiesbaden

Dr. med. Bodo Cramm, Facharzt für Allgemeinmedizin, 53115 Bonn

Dr. med. dent. Katja Zieber, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, 61348 Bad Homburg

Dr. med. Monika Volz-Osenberg, Praktische Ärztin, TCM, 65193 Wiesbaden

Barbara Berg, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 88353 Kißlegg

Dr. med. Johannes Ebbers, HNO-Facharzt, 78345 Moos

Valeska Richter-Oldekop, praktische Ärztin i. R., 21335 Lüneburg

Dr. med. Adolf Ludwig Wasmer, Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie, Naturheilverfahren. Psychosomatik , 79418 Schliengen

Dr. med. Cornelia Dorn, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, 04509 Delitzsch

Dr. Christine Köster, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 57439 Attendorn

Heidrun Schlenker, Ärztin Psychotherapie, 83071 Stephanskirchen

Juliane Knüppel, Tierärztin, 91090 Effeltrich

Dr. med. Sophia Papadopoulou, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 79102 Freiburg

Dr. med. Gerhard Kappeler, Facharzt für Allgemeinmedizin, 78567 Fridingen

Dr. med. Charilaos Zourelidis, Facharzt für Anästhesiologie, 94569 Stephansposching

Dr. med. Ines Pistner, Ärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, 99094 Erfurt

Prof. Dr. Dr. Hans Pistner, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 99094 Erfurt

Dr. med. Fritz Friedl, Facharzt für Allgemeinmedizin, 83022 Rosenheim

Dr. med. Bettina Michels-Maisch, Ärztin, 63486 Roßdorf

Ines Mörbitz, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04157 Leipzig

Claudia Eisenhut, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 83512 Wasserburg

Dr. med. dent. Norbert Steinecker, Zahnarzt, 10997 Berlin

Dr. med. Julia Horst, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 14612 Falkensee

Gudrun Honnef, Fachärztin für Anästhesiologie, 12157 Berlin

Dr. med. Beate Latour, Praktische Ärztin, 64673 Zwingenberg

Dr. med. Hans-Rudolf Milstrey, Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Präventivmedizin, Rehabilitationswesen, 41749 Viersen

Dr. med. Martin Feichtinger, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 99084 Erfurt

Dr. med. Michael Knoch, Schularzt, 10961 Berlin

Oliver Raab, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, 18107 Rostock

Erika Richter, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 35043 Marburg

Julia Veil, Fachärztin für Innere Medizin, Fachärztin für Kardiologie,

Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, 88699 Bruckfelden.

Dr. med. Hans-Peter Krause, Facharzt für Allgemeinmedizin, 42115 Wuppertal

Dipl. – Med. Dorothea Oertel , praktische Ärztin 19209 Klein Welzin

Dr. med. Elke Fritsch-Metzger, Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie, 87629 Füssen

Dr. med. Martin Metzger, Facharzt für Anästhesiologie, 87629 Füssen

Dr. Jörg Fischer, Zahnmedizin/Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, 18190 Sanitz

Dr. med. Rainer Schäferkordt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 19258 Boizenburg

Juliane Gralla, Zahnärztin, 44623 Herne

Berit Höffkes, Zahnärztin, 44623 Herne

Dr. med. Astrid Schierwater-Raimondi, Allgemeinmedizin mit Naturheilkunde, 81547 München

Christina Siebicke, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 23566 Lübeck

Sabine Schelling, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 73312 Geislingen

Dr. med. Panja Platzer, Fachärztin für psychosomatische Medizin, 19055 Schwerin

Gerhard Maier, Facharzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, 88662 Überlingen

Dr. med. Andreas Becking, Facharzt für Innere Medizin und Psychotherapie, 79098 Freiburg

Dr. med. Nadja Averbeck, Ärztin in Weiterbildung Fachrichtung Kinder- und Jugendheilkunde, 86633 Neuburg

Ellen Schindler, prakt. Tierärztin, 96181 Ruahenebrach

Dr. med. Hildegard Faust-Albrecht, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe/

Homöopathische Ärztin, 82008 Unterhaching

Dr. med. Tilo Koch, Zahnarzt, 09405 Gornau

Dr. med. Christian Stein, Arzt für Osteopathie, 30159 Hannover

Maria Schmidtke, Assistenzärztin Innere Medizin

Cord Uebermuth, Facharzt für Augenheilkunde, 40225 Düsseldorf

Dr. med. Wolff Kersten v. Düring, Arzt für Allgemeinmedizin, 79098 Freiburg



Dr. med. Günther Riedl, Facharzt für Pädiatrie, 29525 UelzenDr. med. Björn Kappeler, Facharzt für Allgemeinmedizin, 78567 FridingenGesa Sitaras, Allgemeinärztin und Ärztin für Anthroposophische Medizin, 34134 Kassel.Dr. med. Friedrich Stöhr, Facharzt für Allgemeinmedizin, 35085 DreihausenDr. med. Sascha Kuschke, Allgemeinarzt, 79102 FreiburgDr. med. Ines Hiller, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Fachärztin für Hygiene, Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin, 10711 BerlinElisabeth Walter, Zahnärztin, 12161 BerlinDr. med. Ronny Henke, Facharzt für Allgemeinmedizin, 99510 ApoldaAnnegret Klevenow, Fachärztin für Psychiatrie, 67065 LudwigshafenDr. med. Yvonne Höfer, Ärztin, 14774 BrandenburgDr. med. Elisabeth Credo, Fachärztin für Innere Medizin, 99099 ErfurtBirgit Imdahl, Ärztin für Psychiatrie-Psychotherapie, Sozialmedizin, 78628 RottweilDr. Andrea Grausam, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 55232 AlzeyDr. med. Bernd Wörner, Facharzt für Chirurgie, 80809 MünchenKonstantin Scholz, Facharzt für Psychosomatische Medizin, 09337 CallenbergDr. med. Martin Hesse, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 99084 Erfurt.Dr. med. Katharina Yahyazadeh, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 12307 BerlinDr. med. Daniel Zeiß, Facharzt für Arbeitsmedizin, 30177 HannoverSusanne Schorr, Praktische Ärztin/Allgemein Im Ruhestand, 21271 HanstedtBrigitte Möser, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 14532 KleinmachnowFranz Bonsch, Facharzt für Allgemeinmedizin, 79312 EmmendingenDr. med. Johanna Sach, Fachärztin für Psychosomatik, 21335 LüneburgDr. med. Stefan Thiel, Arzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie, Naturheilverfahren, 01796 PirnaMarkward Stoll, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 80336 MünchenDr. med. Doris Jacob, Fachärztin für Innere Medizin, 37083 GöttingenDr. med. Theresa Riedlberger, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 86633 NeuburgDr. med. Wolf-Jakob Neff, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, 79346 EndingenDr. med. dent. Carolina Urban, Zahnärztin, 09648 KriebsteinDr. med. Renate Roth, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 76327 PfinztalChristian Berus, Facharzt Anästhesie, 78727 Oberndorf am NeckarDr med. Angelika Czimmek, Ärztin für Allgemeinmedizin, 46395 BocholtFriedgard von Pilsach, praktische Ärztin, 14550 Groß KreutzDr. med. Hedwig Obermayer, Allgemeinärztin, 90765 FürthDr. med. dent. Bianca Bause-Ottomann, Zahnärztin, 37345 Am OhmbergDr. med. Gabriele Werner, Fachärztin für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, 42103 WuppertalMaria Rauschenbach, Zahnärztin, 01307 DresdenDr. med. Rüdiger Dahlke, praktischer Arzt, 8462 GamlitzLudmila Wilde, Gynäkologie /Ärztin in Weiterbildung, 87700 MemmingenDr. med. dent M.Sc. M.Sc. Ernst Hundsdorfer, Zahnarzt, 84048 MainburgDr. med. dent. Claudia Wagner, Zahnärztin, 79288 GottenheimDr. med. Brigitte Zahn, Fachärztin für Gynäkologie, 83022 RosenheimDr. med. Ulrich Thies, Facharzt für Allgemeinmedizin, 79098 FreiburgMelanie Enders, Fachärztin für Urologie, 34125 KasselDr. med. Heinrich Worring, Facharzt für Allgemeinmedizin, 87629 FüssenSeverina Reinhardt, Assistenzärztin in Weiterbildung für Allgemeinmedizin, 99423 WeimarDr. med. vet. Sabine Lohse, Fachtierärztin für Kleintiere, 07546 GeraDr. med. Norbert Kohl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, 61118 Bad VilbelRegina Lex, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 85077 ManchingHermann Lex, Arzt, 85080 GaimersheimColin Frankenstein, Zahnärztin , 01445 RadebeulDr. med. Hans-Peter Car, Augenarzt, 81547 MünchenDaniel Reinhardt, Facharzt für Kinderheilkunde, 99423 WeimarTorsten Mahn, Facharzt f. Innere Medizin, Palliativmedizin, spezielle Schmerztherapie, Notarzt, Ethikberater in Gesundheitswesen, 04277 LeipzigDr. med. Torsten Reum, Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie, Facharzt fürPsychosomatische Medizin und Psychotherapie, 88427 Bad SchussenriedDr. med. Luisa Peter, Fachärztin für Viszeralchirurgie, 99438 Bad BerkaCajus Wacker, Facharzt für Allgemeinmedizin, 78597 IrndorfRuth Kohl-Munthiu, Fächärztin für Kinder-u. Jugendmedizin, 61118 Bad VilbelDr. med. Juliette Haase, Ärztin in Weiterbildung zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 79115 FreiburgDr. med. Matthias Gestewitz, Facharzt Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 99096 ErfurtAndreas Seelig, Facharzt für Neurologie, Facharzt für Nervenheilkunde, 10967 BerlinMandy Haupt, Ärztin in Weiterbildung, Kinder-und Jugendpsychiatrie, 99423, WeimarUlrike Sill, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 83620 Feldkirchen-WesterhamDr. med. Hans Christian Foerster, praktischer Arzt, 96465 NeustadtHanna Bonnyai, Fachärztin für Orthopädie/Unfallchirurgie, Ärztin in Weiterbildung für Kinderchirurgie, 04105 LeipzigPriv. Doz. DDr. Morkl Sabrina, Fachärztin für Psychiatrie & psychotherapeutische Medizin, 8047, GrazDr. med. Dániel Schwarz, Psychiatrie und Psychotherapie (Assistenzarzt), 06618 NaumburgDr. med. Göran Wild, Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie, 04315 LeipzigDr. med. dent. Georg Liehr, Zahnarzt, 79664 WehrDr. med. Sabrina Lehré, Traditionelle Chinesische Medizinerin, 10245 BerlinDr. med. Susan Wild, Fachärztin für Anästhesie, 04229 LeipzigDr. med. Eberhard Künzel, Facharzt für Radiologie, Facharzt für Anatomie, 04416 MarkkleebergWout Vanloffeld, Allgemeinmedizin (im Ruhestand), 21785 BelumDr. med. Kai Herthneck, Psychoanalyse, 72074 TübingenDr. med. Simone Goldhammer, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04109 LeipzigDr. med. Olaf Meyer-Hamme, Facharzt für Allgemeinmedizin, 73650 WinterbachDr. med. Anke M. Funk, Fachärztin diagnostische Radiologie, 28201 Bremen.Dr. med. Hellmut Kalbe, Augenarzt, 60437 FrankfurtWolfgang Heinemann, Facharzt für Allgemeinmedizin, 78532 TuttlingenDr. med. Anja Wiegandt, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 79312 EmmendingenDr. med. Mantel Thomas, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 88699 Frickingen.Dr. med. dent. Hiltrud Gebelein, Fachzahnärztin im Ruhestand, 01936 SchwepnitzDr. med. dent. Gunter Gebelein, Fachzahnarzt im Ruhestand, 01936 SchwepnitzMonika Hornbach, chinesische Medizin, 60320 FrankfurtDr. med. dent. Friedrich Brand, Zahnarzt, 12205 BerlinDr. med. dent Ellen Albert, Zahnärztin, 12205 BerlinDipl.-Stom. Andreas Pech, Fachzahnarzt, 03172 GubenDipl. Stom. Sabine Mahr, Zahnärztin, 02699 PuschwitzProf. Dr. med. Sven Hildebrandt, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 01324 DresdenDipl. med. Meißner, Wilfried, Facharzt für Anatomie, Psychiatrie, Psychotherapie a.D., SaalfeldDr. Koch, Lydia, Internistisch tätige Hausärztin, 01324 DresdenDr. med. dent Schnitzler, Anja Zahnärztin, 72141 WalddorfhäslachDr. med. Michael Blum, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie, 88605 MeßkirchDr. med. Eva Blum, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie, 88605 MeßkirchDr. med. Christfried Preußler, Facharzt für Allgemeinmedizin, 88662 ÜberlingenChristel Buderath, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Akupunktur, 04275 LeipzigLéo Leblanc, Arzt in Weiterbildung für Psychiatrie, 06618 NaumburgSabine Brunner-Hagazy, Ärztin für Allgemeinmedizin, 96489 NiederfüllbachDr. med. dent. Mark Etz, Zahnarzt, 69151 NeckargemündDr. med. Katrin Meitsch, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04157 LeipzigDr. Matthias Gebelein, Zahnarzt, 78713 SchrambergDr. Cornelia Böttcher, Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin, 82194 GröbenzellGudrun Schnellbacher, Fachärztin für Innere Medizin/Nephrologie, 10318 BerlinDr. med. Josef Grießhaber, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie , 88637 KreenheinstettenDr. Maria Bovelet Allgemeinärztin 14469 PotsdamDr. med. Nicole Blohm, Ärztin, 28219 BremenDr. med. Heinrich Günther, Facharzt für Innere Medizin i.R., 01259 DresdenRainer Schmid, Arzt, 82386 HuglfingRudolf Haug, Facharzt für psychotherapeutische Medizin, 88447 WarthausenDr. Georg Mehringer, Facharzt für Allgemeinmedizin, 82444 SchlehdorfDr. med. Katja Miersch, Innere Medizin, 80469 MünchenDr. med. Notburga Schmid, Fachärztin für Pneumologie, A – 2380 PerchtoldsdorfDr.med. Petra Paling, Praktische Ärztin, 97082 WürzburgJutta Hasenbein, Tierärztin, 65589 HadamarDr. med. Angelika Eisenack, Internistin, Diabetologin, 85579 NeubibergDr. med. Peggy Schwarz, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 12621 BerlinDr. med. Klaus Thies, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 28203 BremenDr. med. Volker Heinbuch, Facharzt Innere Medizin, Geriatrie, Palliativmedizin, Notfallmedizin, 98699 VeilsdorfDr. med. Katja Sohr, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 09119 ChemnitzDr. med. vet. Anke Woitzik, Tiermedizin , 04442 ZwenkauDana Härtig, Fachärztin für Kinder-u. Jugendmedizin, 04158 LeipzigDr. med. dent. MSc Carsten Guse, Zahnarzt, 91154 RothChristian Fischer, Arzt, 83022 RosenheimRainer Wyslich, Praktischer Arzt, 88213 RavensburgMUDr. Karina Raabgrund, Kinderärztin, 99096 ErfurtDr. med. Anita Fichtner, Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin, 04103 LeipzigDr. med. Abolfazl Ajeli, Orthopäde, 96317 KronachDr. med. Christian Gerhardt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 04416 MarkkleebergManfred Van Treek, Facharzt für Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren, 68519 ViernheimStefanie Byrdek, Zahnärztin, 01587 Riesa.Dr. med. Ulrich Gläser, Facharzt für Allgemeinmedizin, Betriebsarzt, 04129 LeipzigAngela Weichler, Fachärztin für Radiologie, 37520 OsterodeDr. med. Andrea Köster, Ärztin für Psychotherapeutische Medizin, 27726 WorpswedeDr. med. Heike Aden-Schöppach, ganzheitliche Medizin, 63739 AschaffenburgWieser Anita, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04155 LeipzigDr. med. dent. Matthias Schüller, Zahnarzt, 08258 MarkneukirchenSebastian Schüller, Zahnarzt, 08258 MarkneukirchenMaria Durand, Assistenzärztin Allgemeinmedizin, 82067 EbenhausenDr. Martin Schätzle, Facharzt für Dermatologie, 78315 RadolfzellAstrid Paul, Ärztin für Allgemeinmedizin, 6060 Hall, Tirol, ASandra Oesterreich , Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04289 LeipzigDr. med. S. Birkholz-Lindner, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04155 LeipzigDr. med. Gabriele Röttgers, Allgemeinärztin, 88662 ÜberlingenDr. med. Sylvie Schmidt, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04651 Bad LausickDipl. med. Kerstin Herrmann, Praktische Ärztin / Biologische Medizin, 98574 SchmalkaldenDr. med. Justine Büchler, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 01324 DresdenDr. med. Jürgen Borchert, Internist, 28757 BremenDr. med. dent. Christina Baum, Dipl. Stomatologe, 97922 Lauda-KönigshofenDr. med. Karen Dannemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 04155 LeipzigDr. Dr. med. Richard Folger, Facharzt für Allgemein und Gefäßchirurgie, 95463 BindlachDr. med. dent. Sebastian Jonscher, Zahnarzt, 10407 BerlinDr. med. Christian Kessner, Christian, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 01259 DresdenDr. med. Susanne Ilgner, Fachärztin für Radiologie, 01219 DresdenUwe Wilhelm Haspel, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, 10115 BerlinKärn, Ulrich, Facharzt für Allgemeinmedizin, 01277 DresdenDr. med. Sven Gerhard Nevermann, Facharzt für Allgemeinmedizin & Arbeitsmedizin, 27259 VarrelDipl. Med. Kerstin Aßmann, Fachärztin für Kinderheilkunde, 01796 PirnaDipl. Med. Detlev Aßmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, 01796 PirnaDr. med. Kersten Deutschmann, Fachärztin für Gynäkologie, 01307 DresdenHeinz Huber, Facharzt für Allgemeinmedizin, 72160 HorbDr. med. Mario Schulze, Zahnarzt, 01219 DresdenDr. med. Kathrin Junghannß , Fachärztin für Allgemeinmedizin, 01844 NeustadtDr. med. Christina Kober, Christina, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 01900 GroßröhrsdorfDr. Renate Dicht, Fachärztin für Innere Medizin, 79112 FreiburgDr. med. Christoph Heinritz-Bechtel, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, 08056 ZwickauDipl.-Med. Sabine Anders, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 01734 RabenauDipl.-Stom. Ines Slansky, Zahnärztin, 02763 ZittauDr. Detlef Bracke, Stomatologie, 02827 GörlitzMike Ohnesorge, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie , 01309 DresdenDr. med. Heiko Brand-Finsterbusch, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, 01662 MeißenDoris Esche, Allgemeinärztin im Ruhestand, 28870 OttersbergAnne Krüger, Ärztin in Weiterbildung (für Facharzt für Psychosomatik), 72631 AichtalRalf Strobl, Zahnarzt, 88085 LangenargenDr. med. Markus Lothar, Facharzt für Allgemeinmedizin, 04279 LeipzigDipl. Stom. Doris Frauenlob, Zahnärztin, 04103 LeipzigDr. med. Anke Denner, Fachärztin für Innere Medizin, 01169 DresdenDr. med. Michael Mörz, Facharzt für Pathologie, 01099 DresdenDr. Volker Schlegel, Facharzt für Innere Medizin & Pneumologie, 06682 TeuchernFriederike Brink, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 55130 MainzDr. med. Dirk Folkens, Facharzt für Allgemeinmedizin, 39345 FlechtingenDipl.-Stom. Annelore Schindhelm, Zahnärztin, 01326 DresdenDr. med. Udo Kamentz, Hautarzt Allergologie Umweltmedizin, 89250 SendenDr. med. Nicole Ludwig, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 78315 RadolfzellRenate Christoph, Fachärztin für Innere Medizin, 01219 DresdenDr. med. Matthias Schumann, Facharzt für Allgemeinmedizin, 01917 KamenzDipl.med. Ernst Manno, Facharzt für Chirurgie, 03046 CottbusDr. med. Jörg Fuchs, Praxis für Chirurgie und Gefäßmedizin, 50858 KölnDr. Thanila Weber, Zahnärztin, 01324 DresdenDr. med. Angela Satran, OÄ für Neurologie, 8010 GrazDipl. med. Martin Böhmer, Kinderarzt, 02625 BautzenDipl. med. Sabine Böhmer, Allgemeinmedizin, 02625 BautzenDr. med. Marie-Luise Junge, Fachärztin für Innere Medizin, 01324 DresdenDr. med. Großer, Berthild, FÄ für Allgemeinmedizin, 01309 DresdenMUDr. Großer, Zuzana, FÄ für Allgemeinmedizin, 01309 DresdenDr. med. Christina Boekhorst, Ärztin, 97447 GerolzhofenDr. med. Christina Brauer-Peters, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 28329 BremenDr. med. Philipp Conradi, Facharzt für Allgemeinmedizin, 01219 DresdenTaslim Bukhari, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 97447 GerolzhofenDr. med. Thomas Hoch, Zahnarzt, Umweltmedizin, 01917 KamenzDr. med. Karsten Wurm, Facharzt für Orthopädie, 34131 KasselDr. med. Lena Kallmeyer, Traditionell chinesische Medizin, 97346 IphofenDr. Tanja Efinger, Ärztin, 78126 KönigsfeldDr. med. Georg von Ascheraden, Facharzt für Allgemeinmedizin, 06618 MertendorfDr. med. Andreas Valentien, Facharzt für Allgemeinmedizin, 01069 DresdenEdeltraud Böttge, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie, 19075 WarsowDr. med. Bernward Büchler, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, 71364 WinnendenTorsten Lähteenmäki, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 37073 GöttingenJan Hinnerk Hendriksen, Arzt, BSc. TCM, 97447 GerolzhofenDr. med. Gottfried Ebenhöh, Facharzt für Orthopädie, 63607 WächtersbachDr. med. Thomas Vieth, Georgistrasse 101, 09127 ChemnitzDr. med. Markus Krüger, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 21682 StadeThomas Härtel, Radiologie, 01326, DresdenDr. med. Solveig Pinkert, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Anästhesie, 01796 PirnaDr. med. Susanna Wasner, Ganzheitliche Medizin, 80336 MünchenDr. med. Paul Brandenburg, Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, 10245 BerlinProf. Dr. med. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, 24238 MartensradeDr. med. Ingrid Heimke, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, 01259, DresdenKerstin Wolf, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 13086 BerlinDr. med. Gudrun Günzel, Fachärztin für Kinder-und Jugendmedizin, 01259 DresdenNicola Fels, Kinder -und Jugendärztin, 47798 KrefeldDr. med. Sabine Tarnovius, Kieferorthopädie, 80686 MünchenDr. med. Birgit Hegewald, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 01099 DresdenDr. med. Barbara Pade-Theisen, Ärztin für Allgemeinmedizin, 80539 MünchenMariangel Rubio Duran, Assistenzärztin für Neurologie, TraunsteinDr. med. Gunter Frank, Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, 69120 Heidelbergund die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.

