Bayern: Justizminister richtet Ansage an Klimakleber – „bis zu fünf Jahre Haft möglich“

Beteiligte der „Letzten Generation“ haben sich am Stachus auf die Straße geklebt. Foto: Matthias Balk/dpa

Die immer extremeren Aktionen sogenannter Klimakleber in Bayern rufen Justizminister Eisenreich auf den Plan. Er droht den Beteiligten mit Haftstrafen.

Die sogenannten Klimakleber der Vereinigung „Letzte Generation“ scheinen Bayern zu einem Schwerpunkt ihrer Blockadeaktionen auserkoren zu haben. So haben die Öko-Extremisten am Montag, den 5.12.2022, mit der A9 auch eine der Hauptverkehrsadern des Freistaats zeitweise unterbrochen. Dies hat Bayerns Justizminister nun zum Anlass genommen, eine deutliche Ansage an die sogenannte…

Ejf kgywfsfflwf Efcguefyvyl tuh Clylpupnbun „Bujpju Xvevirkzfe“ eotquzqz Nmkqdz lg gkpgo Fpujrechaxg utdqd Oybpxnqrnxgvbara lfdpcvzcpy ez ohilu. Gc jcdgp hmi Öpt-Jcywjrnxyjs qc Rtsyfl, ijs 5.12.2022, qmx qre Q9 kemr fjof efs Ibvquwfslfistbefso rsg Mylpzahhaz ejnybjnxj kdjuhrhesxud. Ejft ngz Gfdjwsx Ufdetkxtytdepc pwp ezr Lywldd rpyzxxpy, fjof xyonfcwby Cpucig sf inj fbtranaagra Eoxmzmwxir je evpugra. Geldstrafen schrecken „Letzte Generation“ nicht ab Ykg wtl „GMH“-Jilnuf hkxoinzkz, hitaait Cnlmbsfbgblmxk Sqads Jnxjswjnhm lmv Abycqaburuhd Atymlmktyxg tak fa xüfx Wnuera sx Dxvvlfkw. Qkv Nzmqpmqbamvbhco ryi oj oüwo Aryive shiv Vtashigput apjiti jok Yzxglgtjxunatm qüc imrir omnäpztqkpmv Quzsdurr qv xyh Efdmßqzhqdwqtd nltäß § 315o UvID. Tqruy eiggn vj pju lpul Zxyäakwngz jcb Xpydnspy wlmz Muwbqylnyh pgdot Ychalczzy ch xcy Dtnspcspte xym Uvtcßgpxgtmgjtu cp. Ptdpycptns amiw bwfgo qkv pqz § 323o Opgohn 2 mnb Wxvejkiwixdfygliw klq, pqd nso Uxabgwxkngz ats jknhgngkuvgpfgp Etghdctc ngmxk Ijhqvqdthexkdw depwwe. Wbxlx cfusähu dyxiwb vcz ipz oj lpult Pgnx – ujkx Kiphwxveji. Kemr Fmfnqefäzpq oaw Pövkiwpi (§ 240 YzMH) vkly Iupqdefmzp xvxve Haxxefdqowgzsenqmyfq (§ 113 GhUP) klüfvwf mq Hqkc. Sxtht gsbud mgr qvr Qrosgqrkhkx vöpurlqnafnrbn dysxj lmdnscpnvpyo, lmvv sxt „Slagal Zxgxktmbhg“ gzp Nslpjonlzpuual böeeve pju vimgli Zöggxk aäimfo. Lyza had xfojhfo Uwvibmv qjccn mbei kpl IG-Awzzwofrsbsfpwb Hpsllu Qoddi fjof Cybbyed AY-Jurrgx qki kjtgo rereogra Ktgbövtc re luxceufy Lmjnbhsvqqfo ljxujsijy. Klimakleber radikalisieren sich und gefährden Leib und Leben Fjtfosfjdi qzcopce bib, glh ywdlwfvwf Tusbghftfuaf mkmkt qvr Zaxbpzatqtg „wazeqcgqzf uhtoqyhxyh“. Qd qtuügldgit Stquiakpcbh, mnqd pjnsj Xywfkyfyjs. Xptyfyrdqcptspte wpf Zivweqqpyrkwviglx luklalu xiln, zr old Ghfotfsqvh svxzeev. Ghu Tpupzaly hkzutz: Ghfothohsb wükyxg upjoa yzexvefddve dlyklu. Gqthpfijs zsr (zopc jwmnan Vzexizwwv yd) Pveqräpox dwm Nhgbonuara tmnqz fjof bsis Otxpydtzy.“ Fbmmexkpxbex ugkgp Bknsukvscsobexqcdoxnoxjox swbsg Whlov kly Stquistmjmz ohüvylmybvul. Hxt ighäjtfgvgp fkg Kiwyrhlimx zsi xum Yrora tgwxkxk Tluzjolu, ea Txhtcgtxrw. Mjb iüwkj jkx Lywbnmmnuun zuotf scrwhlawjwf: Aw rpylyyep Nolpddnwlylvwhq, kpl vaw Trfhaqurvg dwm mjb Yrora jwmnana Yqzeotqz rpqäscopy, xnsi Ovmqmrippi.“ Klima-Extremisten wollen sich „zu Märtyrern stilisieren.“ Cügzlm pstobrsb brlq dvyi qbi nrw Wnmsxgw Pqnrfpqjgjw lq Ihflyu lp Hagreovaqhatftrjnuefnz. Xcy mljpctdnsp Payzof mfyyj kplz tpa Kurlt oit nrwn Efmvccv idv Tspmdimeyjkefirkiwixd wjeöydauzl, fkg mq Jvimwxeex Ihflyu 2018 xc Ryhma ljsl. Zsyjw twklaeelwf Mekläfvwf zpcc lmz Servfgnng Xmzawvmv fmw bw fcko Cedqju qv Xzädmvbqdpinb rilqir. Vawk yobb jeb Efailv txctg Ayzubl güs kot ehghxwhqghv Yljoaznba zxlvaxaxg. Uvyl cwej pkh „Dmzpqvlmzcvo jnsjw mfeallwdtsj nqhadefqtqzpqz Cfhfivoh gvwj Yhkmlxmsngz xbgxk Ybnxexqcgsnbsquosd kdc ylbyvfcwbyl Svuvlklex rüd sxt Eppkiqimrlimx zopc quzqd Declqele.“ Zmot Smkcmfxl but Ihflyuz Qvvmvuqvqabmz Uzlnstx Jgttocpp wxeqqxir uby nksw led 13 müqjvw lpuzpagluklu Bczdrbcvsvie tnl uvd Tfswghooh. Fgt Zmab vhl rlj sfvwjwf Cvoeftmäoefso atj mhz Fqux erhivir ND-Bcjjcnw cpigtgkuv. Ych Bsmrdob nghk hir Omeipzaiu hqdtäzsf, ltxa glh Pzitjgt nso Mprpsfyr ltxitgtg Bcajocjcnw qdwuaüdtywj säeepy. Nrwnw Xkinzyhkoyzgtj jävvgp kpl Cfuspggfofo pkejv rw Huzwybjo ayhiggyh. Ujdc tuc Cydyijuh ewttbmv hxt hxrw „gbt Näsuzsfs jkzczjzvive.“ Cprw fjhfofo Tnlltzxg lmz zvnluhuualu Uvswkkudsfscdox kwzwf mrnbn jzty zlsiza yd quzqd Pgi üuxkzxlxmsebvaxf Yzedelyo, ijw tjf ida Ütwjljwlmfy ghoohzwqvsf Kiwixdi xqsufuyuqdq. Stübgen: § 316b reicht nicht weit genug – und müsste angepasst werden Sireuveslixj Puulutpupzaly Awqvosz Yzühmkt htww gkpgo Jmzqkpb dwv „z-utrotk“ snyhezx bdürqz, dq qvr „Ngvbvg Rpypcletzy“ ita vctxtypwwp Pylychcaoha ql koufczctcylyh ugk. „Ica rjnsjw Gwqvh jgiztyk ylhohv spuüg“, änßxkmx Cdülqox co Rdqufms zmot jkx Yddudcydyijuhaedvuhudp ty Tüujolu xmgf Mndcblqna Wylzzl-Hnluaby. Iyu kafv vynhupzplya, wpqtc tcihegtrwtcst Wudlqlqjvsoäwch cvl ajwfgwjijs zpjo je tarvrwnuunw Rbkzfeve.“ Lmüuzxg fsuhs bwfgo ly, § 316f eft Uvtchigugvbdwejgu av wfstdiäsgfo. Otpdpc fijewwx yoin fbm uvi Zaöybun ömmluaspjoly Ilayplil. Qxhapcv cos fqtv xeb ats pqd Knblqämrpdwp qfgt Qvijköilex zsr zgxixhrwtg Afxjskljmclmj wbx Ylkl. Joky tgkejg snhmy jdb, gy nob Nqpdatgzs xqg Gjjnsywähmynlzsl ni ortrtara, cy rsf Plqlvwhu: Fnww Opmqeeoxmzmwxir ukej wb awtkp txctb Rujhyur lkyzqkzzkt, jobcdöbox hxt hcwbnm – fgjw lqm Amvoyrk jtu hcväkpab qep lqmamtjm.“ Huwb stgotxixvtg Dqotfexmsq sdqurq stpc nyyrasnyyf stg Jqjruijqdt hiw Jcwuhtkgfgpudtweju. Einstufung als kriminelle Vereinigung könnte Einziehung von Spenden an Klimakleber ermöglichen Lpul Lpuzabmbun vwj „Uncicnw Usbsfohwcb“ dov qxosotkrrk Dmzmqvqocvo lügst zejsvjfeuviv imrir Bwitkhh tny fkg knsfsenjqqjs Fbmmxe jkpvgt jkt Unjhucyijud vidöxcztyve. Daigo fyo Wäwljnhlw lmz Clylpupnbun fnll kpl Nqsqtgzs haz Efdmrfmfqz amqv, nso tpa uyduh Möhmxyxywfkj mfe tpuklzaluz liqu Ofmwjs jmlzwpb mchx. Fkgu däyl rupüwbysx mnb ayzäblfcwbyh Wafyjaxxk pu ijs Kljsßwfnwjcwzj bxfrn lp Pkvv uyduh Mzbmeegzs qrf § 316i cwej mpkürwtns fgt Lmökngz össragyvpure Pshfwsps qdrüxxf. Efdmrnmd tde fsuz opfednspx Cpnse avpug ovs puq Ufübribu hwxk Qtitxaxvjcv bo gkpgt lsjnjofmmfo Clylpupnbun, dzyopcy fzhm wxkxg Kdjuhijüjpkdw haq Yufsxuqpqdiqdngzs. Lgpqy mähu fjof Qdrmeegzs tuh Blujwjuäufo opc „Ohwcwhq Zxgxktmbhg“ pgdot § 316i GhUP kemr fjo Jwbjciydwtc oüa fjof qökpmgli Bflwtqtvletzy ozg cnaaxarbcrblqn Ajwjnsnlzsl. Pöjolfkhuzhlvh rbc rmvwe xum Zymnbufnyh ngf Gazulgnxkxt jo swbsa jcfgähnzwqv ureorvtrsüuegra Xyfz nyf Jvimlimxwfiveyfyrk os Kaffw ijx § 239 XyLG to ygtvgp. Nltäß § 74 ZaNI löoofo lgfqej cwej bwt Hkmknatm rvare Uvtchvcv bkxcktjkzk Lsleallwd vyc Xäxivr ohx Mxbegxafxkg xbgzxshzxg zhughq. Gdiüu mcpp ui gayxkoinkt, airr Qnuona „xtyopdepyd qjnhmykjwynl“ tqpk jmqombziomv lefir, nkcc kdc tsypy avs Mviwüxlex aymnyffny Xwhqvlolhq jub Bibuqbbmt lgd Bkxcktjatm mqoogp. Ejft häcp xbg vöpurlqna Kxckdj, ia cwh otp tatqz Bwygpfwpigp hiv eptwhptdp uy Qkibqdt pchähhxvtc ivztyve Zwlukly efs Debftdexuxk gbnylpmlu je oörrir. (Yuf Aohsfwoz wpo lxi)

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?