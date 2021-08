Berlin: Todesfall und Gewalt bei Corona-Demo – UN-Sonderberichterstatter bittet um Informationen

Bei einer nicht genehmigten Corona-Demo in Berlin kollabierte ein Mann angesichts einer Polizeikontrolle und verstarb im Krankenhaus. In einem Video wird ein anderer Fall gezeigt: Eine ältere Dame wird von einem Polizisten hart auf die Straße geschleudert. Der UN-Sonderberichterstatter über Folter bittet um Informationen zu dem Fall.

Die Meldung der Polizei Berlin ist klein und informativ zurückhaltend – und dennoch: Es geht um den Tod eines Menschen. Eine „Identitätsfeststellung“ am Sonntagnachmittag in Berlin nahm einen 49-jährigen Mann offenbar so mit, dass dieser plötzlich „über ein Kribbeln in Arm und Brust“ klagte und „augenscheinlich kaltschweißig“ wurde.

„Durch polizeiliche Einsatzkräfte wurden sofort Erstmaßnahmen getroffen bis sich ein alarmierter Rettungswagen unmittelbar der Versorgung annahm. Der Mann verstarb in einem Krankenhaus“, schreibt die Polizei in ihrer Meldung. Polizisten am Wohnort des Mannes mussten dann die traurige Nachricht an seine Angehörigen überbringen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die näheren Umstände des Todesfalls bei der Polizeikontrolle sind noch nicht bekannt. „Querdenken“-Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier erklärte in einem Statement auf Telegram, dass man Spekulationen und Instrumentalisierungen des Todes des Demonstranten wahrnehme. Er bittet, auch im Namen der Angehörigen, ausdrücklich darum, „keinerlei Spekulationen zu dem Tod anzustellen“ oder ihn zu instrumentalisieren.

Sattelmaier erklärte auch, dass er im Kontakt mit einem Berliner Anwalt sei, „der sich um diese Sache kümmert“. Er werde Akteneinsicht bekommen und sich um die zahlreich eingehenden Zeugenaussagen kümmern. Er werde auch darauf achten, „dass hier alles mit rechten Dingen zugeht“. Man wisse noch nicht, was passiert sei.

Die Berliner Regierung und später auch das Oberverwaltungsgericht Berlin hatten die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntagnachmittag verboten. Dennoch kamen rund 5.000 Menschen, um gegen die einschränkenden Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Laut „RBB“ waren 2.200 Polizisten im Einsatz.

Stadtweit hätten Demo-Teilnehmer versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Wie Polizeisprecher Calbitz dem Sender erklärte, habe man die Menschen wieder zerstreuen können: „Das war auch das Ziel, damit sie nicht an einem Ort sind und damit die Infektionsrisiken geringer sind.“ Insgesamt wurden etwa 600 Demo-Teilnehmer festgenommen. Ihnen drohen Bußgelder bis 1.000 Euro wegen Teilnahme an einer verbotenen Demonstration, wie Calbitz erklärte.

Der Schweizer Rechtswissenschaftler und UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, veröffentlichte eine ihm zugesandte Szene von der Berliner Demo.

Zu sehen ist, wie ein Polizist eine ältere Dame auf die Straße schleudert. Melzer bittet um weitere Informationen: „Kann jemand meinem Büro Einzelheiten / Zeugenaussagen zu diesem Vorfall vermitteln und ob bereits eine offizielle Untersuchung eingeleitet wurde?“

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

Send to: [email protected]

(please not via Twitter-reply/DM)

Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw

— Nils Melzer (@NilsMelzer) August 1, 2021