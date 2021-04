Berliner Verfassungsschutz stellt Corona-Protestbewegung unter Beobachtung – Geleaktes BKA-Papier zeichnet anderes Bild

Demonstranten gegen Coronavirus-Beschränkungen demonstrieren am 01. August 2020 in Berlin. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Nach Monaten zahlreicher Protestbewegungen von Menschen, die mit den Corona-Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden sind, werden nun Teile dieser Bewegung unter Beobachtung gestellt. Politiker sprechen von „Radikalisierung“ und „Rechtsextremismus“ unter den Teilnehmern der Proteste, was auch von den Medien aufgegriffen und verbreitet wird. Ein verbotenes internes Papier des Bundeskriminalamts zeichnet aber ein ganz anderes Bild.

Der Berliner Verfassungsschutz hat Teile der Corona-Protestbewegung unter Beobachtung gestellt. „Die Corona-Proteste haben sich spürbar verändert“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Proteste hätten sich „in Teilen radikalisiert“ und seien zu „einem Katalysator und Ventil für Demokratieskepsis und zum Teil sogar Demokratieverachtung“ geworden.

Ergebnis der Analyse des Landesverfassungsschutzes sei, dass sich eine „Empörungsbewegung“ formiert habe, die sich nicht in gängige Kategorien wie rechten, linken oder religiösen Extremismus einordnen lasse. Es handle sich um eine „heterogene Bewegung“.

Geisel betonte, dass es wichtig sei, zwischen den Teilnehmern zu differenzieren. „Die Proteste können nicht in Gänze als verfassungsfeindlich bewertet werden“, sagte der Innensenator. Die Mehrheit der Teilnehmer protestiere friedlich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Geeint scheint diese Gruppe laut Berliner Verfassungsschutz in ihrer „permanenten Diffamierung der Bundesrepublik, ihrer Institutionen und den Repräsentanten der Demokratie“. Laut Geisel betrachte die Gruppe die Corona-Proteste lediglich als „Vehikel“ für ihre Zwecke. Konkrete Schritte des Landesverfassungsschutzes wurden im öffentlichen Teil der Ausschusssitzung nicht besprochen.

Der Sprecher für Verfassungsschutz der Berliner SPD-Fraktion, Tom Schreiber, lobte die Beobachtung der Corona-Protestbewegung in der Ausschusssitzung am Mittwoch (14. April). „Es ist sehr zu begrüßen, dass Berlin eine klare Position bezieht“, sagte er. Es sei „unerträglich“, dass in Berlin Impfzentren bewacht werden müssten.

Der innenpolitische Sprecher der Berliner Linksfraktion, Niklas Schrader, bezeichnete die Entscheidung als „folgerichtig“. Viele Informationen seien jedoch seit langem bekannt. Am bedrohlichsten sei die Unterstützung für demokratiefeindliches Verhalten „aus der breiten Masse“ der Demonstranten. „Dass da kein Widerspruch kommt, dagegen hilft kein Nachrichtendienst der Welt“, warnte Schrader.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD-Fraktion, Ronald Gläser, kritisierte die Beobachtung der Corona-Protestbewegung. Die Pressefreiheit gelte „nicht nur für ARD und ZDF, sondern auch für alternative Medien“, sagte er. Sie dürften „nicht diffamiert werden als Triebfeder einer extremistischen Bewegung“.

Die Antwort auf eine Anfrage der Epoch Times an das Landeskriminalamt in Berlin, inwieweit in den letzten Monaten eine Radikalisierung der Corona-Demonstrationen zu verzeichnen war – obwohl ein BKA-Bericht im November das Gegenteil feststellte und ob diese Information an das Innenministerium unter Geisel übermittelt wurde, steht noch aus. Eine Mitarbeiterin in der Pressstelle der Berliner Polizei hat jedoch bei der telefonischen Nachfrage bereits angedeutet, dass es möglicherweise auf die Frage keine Antwort geben wird.

Geleaktes Papier des BKA zeigt: Reale Gewalt geht von links aus – Medien berichten Gefahr von rechts

Laut einem durchgesickerten internen Schriftstück des Bundeskriminalamts (BKA) vom November 2020 geht die Gewalt auf Querdenken-Demonstrationen hauptsächlich von linksextremen Kleingruppen aus.

In dem Papier, das offenbar von einem BKA-Beamten geleakt wurde, wird betont, dass die Anhänger von „Querdenken“ und die Teilnehmer an Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen größtenteils nicht gewalttätig sind.

Stattdessen ist die Rede von einer möglichen „Verschärfung von teils gewaltsamen Konflikten zwischen extrem rechten und extrem linken Gruppen“ im Umfeld der Proteste.

Das BKA versuchte im Januar 2021 durch Androhung juristischer Folgen, die öffentliche Verbreitung ihrer Analyse über die Corona-Demonstrationen zu unterbinden, die der Berliner Verein „Mutigmacher e.V.“ auf seiner Website veröffentlicht hatte.

Wie Vereinsvorstand Hardy Groeneveld gegenüber dem „Nordkurier“ erklärte, seien ihm bei Weiterverbreitung des Papiers für jeden einzelnen Fall 10.000 Euro Strafe angedroht worden.

Mehrere Nachfragen der Zeitung beim BKA ergaben die Bestätigung der Echtheit der Unterlagen und der Drohung, aber keine Antwort auf die Frage, warum ein solch wichtiges Dokument von so großem öffentlichen Interesse nicht veröffentlicht wurde.

Laut „Nordkurier“ widerspricht der BKA-Bericht dem von etablierter Politik und vielen Medien gezeichneten Bild einer rechtslastigen, Gewalt-affinen Gruppierung, das seit Monaten in der Öffentlichkeit von der Querdenken-Bewegung präsentiert wird.“

Das BKA warnte vor „antifaschistischen Interventionen in Form von (schweren) Gewalttaten“ und davor, dass Corona-Demonstranten als vermeintlich Rechtsextreme zum Ziel dieser Gewalt werden könnten und auch schon geworden sind. (afp/aa)

