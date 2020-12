Bilanz von Tübingen: Weniger Hospitalisierungen, weniger Todesfälle

Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, hat den Corona-Sonderweg des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) trotz jüngster Rückschläge verteidigt.

„Die Bilanz von Herrn Palmer ist nicht so glänzend, wie er es präsentiert hat, aber es ist nach wie vor so, dass wir weniger Hospitalisierungen in Tübingen haben und dass wir Gott sei Dank weniger Todesfälle haben“, sagte Buschmann in der Sendung „Frühstart“ von RTL und n-tv. Zuletzt waren in Alters- und Pflegeheimen in Tübingen doch mehr Corona-Fälle bekannt geworden.

Erfolg bedeute in dieser Pandemie auch, dass Menschenleben gerettet und Todesfälle vermieden werden, so Buschmann. „Wenn ich das mit anderen Standorten Vergleiche, dann gelingt das dort jedenfalls relativ besser.“

Tübingen setzt in der Coronakrise auf einen besonderen Schutz der Risikogruppe. Unter anderem wird dabei auf Seniorentaxis und Schnelltests zurückgegriffen. (dts)