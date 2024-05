„Brennt Gaza, brennt Berlin“: Unbekannte verüben Brandanschlag auf Rathausgebäude

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen Brandanschlag auf das Rathaus in Berlin-Tiergarten versucht. Wie die Berliner Polizei meldete, hörte ein Zeuge gegen 01:45 Uhr zersplitterndes Glas und bemerkte wenig später Flammen in einem Raum im Erdgeschoss des Rathauses. Weiter sah er, wie zwei Personen von einem Gerüst flüchteten, mit dem das Rathaus im Moment eingerüstet ist.

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Mit etwa 30 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr daraufhin an. Der Brand konnte schnell bekämpft werden. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Mitten in der Nacht kam es aus noch unklarer Ursache am #Mathilde_Jacob_Platz in #Moabit zu einem #Brand von Mobiliar in einem dortigen Verwaltungsgebäude. Wir konnten das Feuer schnell mit 1 C-Rohr löschen und eine Ausbreitung verhindern. Es waren 30 Kräfte von uns tätig.#EstuK pic.twitter.com/Xn53KEi77s — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 9, 2024

„Brennt Gaza, brennt Berlin“

An dem Gebäude wurden, wie eine Polizeisprecherin sagte, pro-palästinensische Parolen festgestellt. Auf den Schriftzügen am Rathaus waren nach Angaben der „Zeit“ unter anderem „Brennt Gaza, brennt Berlin“, „Free Gaza“, „Free Hamas“ und „Warnung Berlin, wir lassen es brennen“ zu lesen.

Ein Zusammenhang zwischen den Graffitis und dem Brandanschlag ist bisher unklar – eine Polizeisprecherin möchte sich auf Anfrage im Moment nicht dazu äußern. Da die Polizei einen politisch-motivierten Hintergrund der Brandstiftung nicht ausschließt, hat allerdings der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Wie die BZ schreibt, deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass ein sogenannter Molotowcocktail geworfen wurde. Eine Fensterscheibe sei zerstört worden. Weiter berichtet die BZ von „deutlichem Farbgeruch“.

Weitere Anschläge angedroht

Wie die „Bild“ schreibt, lag die Glasscheibe eines Fensters zerbrochen auf dem Gehweg. Teile der geschmolzenen Jalousie klebten an einem geparkten Auto. In einem Zimmer und auf dem Flur des Gebäudes entstand hoher Sachschaden. Außen bröckelte der Putz von den Wänden – vermutlich durch die entstandene Hitze. Wie der „Focus“ schreibt, hätten die Täter weitere Brandanschläge angedroht.

Schon im November des vergangenen Jahres war ein Schaukasten am Rathaus Tiergarten mit einer Ausstellung zur jüdischen Geschichte des Krankenhauses Moabit beschädigt worden. Das Glas des Schaukastens wurde damals mit Steinen eingeworfen. Außerdem wurde versucht, den Kasten in Brand zu setzen.