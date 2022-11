Corona-Regeln: Sachsen bekommt Recht, Bayern scheitert mit Revision

Über Corona-Maßnahmen hatte Justizia in Leipzig zu befinden. Foto: istock/aristeer

Leipziger Richter urteilen über Einschränkungen in zwei Bundesländern. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer räumt bei Bürgertreff Fehler ein.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Corona-Schutzmaßnahmen, die Sachsen im Frühjahr 2020 verhängte, für begründet erklärt. Hingegen nannte es die am 31. März 2020 in Bayern verhängte Ausgangssperre unverhältnismäßig.

Mehrere Kläger

Das teilten die Richter am Dienstag, 22. November, mit.

