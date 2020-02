Sieben Corona-Fälle in Deutschland – Aufstockung auf 30 Betten an München Klinik Schwabing möglich

Insgesamt fünf der sieben Patienten mit Coronavirus werden in der München Klinik Schwabing behandelt. Alle seien „klinisch stabil“, hieß es von der Klinik.

Die München Klinik Schwabing behandelt seit dem 27. Januar 2020 vier Patientinnen und Patienten mit bestätigtem Coronavirus. Der am Abend des 31. Januars neu bestätigte Fall befindet sich ebenfalls in der München Klinik Schwabing in Behandlung. Die Patienten werden weiterhin auf Erreger überprüft. Diese konnten in den aktuellen Test nachgewiesen werden. Alle Patienten befinden sich auf der Isolierstation.

Chefarzt Professor Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing sagte: „Wir stehen in engem Austausch mit nationalen und internationalen medizinischen Experten von Universitäten und der WHO. Der neu bestätigte Verdachtsfall mit Nachweis des Coronavirus (2019-nCoV) zeigt aktuell nur leichte Symptome. Auch die bereits bekannten vier Patienten mit positivem Testergebnis sind aktuell weitestgehend symptomfrei. Alle Patienten bleiben weiterhin zur klinischen Beobachtung bei uns.“

Betten-Aufstockung für bis zu 30 Coronavirus-Patienten

„Die München Klinik Schwabing kann im Bedarfsfall die aktuellen Kapazitäten aufstocken. Dann hätten wir bis zu 30 Betten in Schwabing für die Versorgung von Corona-Virus Patienten zur Verfügung. Diese Betten sollten aber ausschließlich für bestätigte Coronavirus-Patienten vorgehalten werden. Deshalb gilt: Wer hohes Fieber hat, hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine normale Erkältung oder Grippe (Influenza). Bevor diese Patienten in Schwabing in unserer Infektiologie aufgenommen werden, sollte der Corona-Virus-Test erfolgt sein“, betont Professor Wendtner.

Derweil gehe der Klinikbetrieb im großen Maximalversorger mit seinen 650 Betten in Schwabing routiniert weiter. Mit der Zimmer-Isolierung bestehe keine Ansteckungsgefahr für andere Patienten und Besucher in der München Klinik Schwabing. Der Klinikbetrieb – von der Geburtshilfe bis zur Kardiologie – läuft daneben ohne Einschränkung weiter.

„Wir sind auf solche Situationen sehr gut vorbereitet und unsere erfahrenen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte haben mit solchen Situationen seit vielen Jahren Routine“, betontd Dr. Christian Unzicker von der Ärztlichen Klinikleitung.

Verunsicherte Patienten können sich an die Coronavirus Hotline Bayern wenden: Tel. 09131 6808-5101, www.coronavirus.bayern.de (dts/sua)

