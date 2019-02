Das ARD-Framing-Manual ist ein Soros-Produkt

Wie der Deutschland Kurier heute berichtet , gehen Frau Wehlings Soros-Verbindungen auf ihren Doktorvater an der linken UC Berkeley George Lakoff zurück. Lakoff ist Mitarbeiter des linken Thinktanks Felton Communications , der laut SourceWatch für alle wichtigen NGOs der sorosnahen amerikanischen Linken arbeitet: Open Society, People for the American Way, MoveOn, Sierra Club, Amnesty International, etc.

Mit Wehling zusammen schrieb Lakoff 2012 „The Little Blue Book: The Essential Guide to Thinking and Talking Democratic“ (Das kleine Blaue Buch: Wie man als Demokrat denken und reden sollte), einen Ratgeber für die Demokratische Partei in der USA. Herausgeber war die linke Stiftung Free Press, die u.a. von Open Society und der Ford Foundation finanziert wird. George Soros sagte dazu auf dem Klappentext: „Ich habe sehr viel von Lakoff gelernt, und Sie sollten das auch.“

Laut der österreichischen Bloggerin Alexandra Bader war Elisabeth Wehling 2015 geladene Rednerin bei Open Society in Brüssel: Am 23.2.2015 zum Thema „The Moral Motives of Left- and Right-Wing Populism“ (Moralische Motive des Linken und Rechten Populismus), am 24.2. zum Thema „Bringing Cognitive Science to Politics“ (Kognitive Forschung in der Politik), und beim „Treffen der Sozialdemokratischen Akademiker & Künstler“ am 17.9.2015 zum Thema „Framing, Regionalwahlkampf, und die Flüchtlingskrise.“