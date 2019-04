Deutscher Ableger der „Fridays for Future“-Bewegung stellt Grundsatzforderungen vor

Der deutsche Ableger der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ hat am Montagvormittag ein Papier mit seinen Grundsatzforderungen vorgestellt. „Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen“, sagte Linus Steinmetz, ein Sprecher der Bewegung, bei der Präsentation des Forderungskatalogs im Naturkundemuseum in Berlin. „Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, die Zukunft der Jugendlichen zu retten.“

Auf die Versprechen und Aussagen von Erwachsenen könne man sich nicht mehr verlassen. Im Kern fordert die Bewegung die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5-Grad-Ziels. Insgesamt umfasst der Katalog sechs Forderungen, die Deutschland dabei umsetzen soll. So soll zum Beispiel die „Nettonull“ bei den Emissionen bis 2035 erreicht werden. Der Kohleausstieg soll bis 2030 stattfinden.

Bis 2035 auf eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung umstellen

Zudem solle bis 2035 eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung sichergestellt werden. Die Bewegung forderte die Bundesregierung in ihrem Papier außerdem auf, Subventionen für fossile Energieträger bis Ende 2019 zu beenden. Ein Viertel der Kohlekraft soll bis dahin abgeschaltet werden.