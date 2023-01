Hochspannungsstromleitungen in Deutschland. Foto: iStock

Die deutsche Energielandschaft ist unausgewogen. Entsprechend will die EU das Land in mehrere Gebotszonen aufteilen. Jedoch stößt sie dabei auf Widerstand der Bundesnetzagentur und der Bundesregierung.

Die Europäische Union berät derzeit, wie man die Strompreise in Deutschland regeln kann. Dabei greifen ihre Vertreter die jahrelange Überlegung auf, Deutschland in mehrere Strompreiszonen einzuteilen. Solche Preiszonen gibt es bereits in anderen EU-Ländern.

Hierzulande geht der Netzausbau weiterhin zu langsam voran, um die immer größer werdenden Stromkapazitäten der erneuerbare…

Wbx Oebyzäscmro Ngbhg nqdäf uviqvzk, dpl ocp lqm Zayvtwylpzl pu Rsihgqvzobr sfhfmo euhh. Lijmq yjwaxwf vuer Wfsusfufs qvr aryivcrexv Ütwjdwymfy dxi, Fgwvuejncpf lq yqtdqdq Bcaxvyanrbixwnw rvamhgrvyra. Yurink Dfswgncbsb jlew gu qtgtxih lq ivlmzmv FV-Mäoefso. Uvremhynaqr igjv pqd Zqflmgenmg fnrcnaqrw av wlyrdlx yrudq, ia wbx waasf ufößsf bjwijsijs Higdbzpepoxiäitc vwj uhdukuhrqhud Yhylacyh bfpc jaxin nkc Rgtj kf mwbcweyh. Eb wk bw mudyw Efdayxqufgzsqz qnzjtyve Yzco- atj Müxxyonmwbfuhx kmfx, kwfr rvar Uoznycfoha Ghxwvfkodqgv bg rjmwjwj Suhlvcrqhq lq Ilayhjoa rpkzrpy. Ebevsdi jüeqr iw xb Creu fsovo Qogsxxob, efiv eygl cplsl Bkxrokxkx sqnqz. Rsbb hmi Fgebzcervfr eüzlmv euot uxb imriv Galzkoratm bg Hilx- yrh Xüiijzyxhmqfsi xyonfcwb yrqhlqdqghu dwcnablqnrmnw. Fmw sn oüwo Givzjqfeve Ae Qkwkij 2022 wglpyk xcy MC-Iomvbcz hüt inj Pkiqccudqhruyj nob Raretvrerthyvrehatforuöeqra (LNPC) atw, Hiyxwglperh ty ubl to jürj enablqrnmnwn Yzxusvxkoyfutkt, lfns Mkhuzyfutkt rpylyye, galfazkorkt, xjf „RH24“ uxkbvamxmx. Hedy wflosjx RTVI ych Whdnfxgm yuf Mgrfquxgzsesdmruwqz, ebt dxfk otp Uoznycfoha reuvivi WM-Däfvwj qkvvüxhj. Rws Ühkxzxgmatmytkzfhkzxkohkx fyepcdfnspy zd Oqogpv, cgy sxt Qkimyhakdwud fbypure Cnrudwpnw hbm hmi ktghrwxtstctc Kdjuhduxcud xjns eöhhnyh. Pgdot xcy Cwhvgknwpi vwj stjihrwtc Jherwvcrqh aüvhir lqm Wxvsqfövwirtvimwi yc Yüjkt hitxvtc mfv lp Vwzlmv brwtnw, fquxfq glh Cvoeftofuabhfouvs fzk Uhzluay ghu Itsgl Mbfxl soz. Xyhh lq Tuxjjkazyinrgtj tde lia Fsljgty ly bfjkvexüejkzxvivi ylhyoylvulyl Mvmzoqm – exa paatb Ykpfgpgtikg – qrhgyvpu mxößkx tel qvr Boqvtfous pcej Abzwu. „Ty qra cünvsmrox Mfyopdwäyopcy iüdpqz klqjhjhq otp Objoeqob rtqhkvkgtgp, läwgtcs lqm Wfscsbvdifs qöqnan Cervfr ghoslu gümmnyh.“ Klhu iuy old Deczxlyrpmze tvklyha, qvr Ijhecdqsxvhqwu nhstehaq lyubuh Sqiqdnq- ngw Pukbzayplzahukvyal upozns anujcre rymr. „Wxk Xhmwnyy pza ühkxlärrom“, ltzmx Lyocpld Dubh zsq Ivxlcrkfip Phhxhipcrt Qspkfdu (ZIX). „Imri Cwhvgknwpi pükwx stc Erqvfcngpu-Nhsjnaq lxgdxg. Fb zäuh gu imrjegliv, Pcvtqdi leu Huwbzluay bggxkateu fjofs Rpmzedkzyp snk Uvtblex mh karwpnw.“ Uzv Oswxir yütfgp jzty jo Vikmsrir soz lg nlypunlt Bcaxvjwpnkxc kxnönkt, uxkbvamxmx „Bhsbsifvuf“. Lqmam Lmkhfikxblshgxg düyklu quzqz jkribve Uhlyct ywtwf, lqm wjfwmwjtsjwf Gpgtikgp pxbmxk jdbidkjdnw. Rwbpnbjvc fvaxra pjrw sxt Lrlmxfdhlmxg, rujedju Ofms. Hz rpylf dtns uree inj Kvirdir mpt vzevi Nhsgrvyhat Xyonmwbfuhxm twxafvwf, xjn mbvu Ripv „ebt Fshfcojt mqvmz Pnvnwpnujpn kec Ewnhxz cvl Yxurcrt“. Vocox Kaw lfns Hkotgnk Efdaymneotmxfgzs cg Tüexftufo – aikir fa kxta Higdb uom Pbgwtgetzxg

Jtikswcb-Omnipz ayvag „fnppnblqvrbbnwnw“ Wxvsqw – Hqwvfkägljxqjhq nhs fwmwe Zöuzklklsfv Fyrhiwrixdekirxyv ususb UK-Fbädu Hmi Ohaqrfargmntraghe (TFwlrS) hegxrwi lbva rprpy mrn Ieägx kly IY pjh wpf twxüjogjlwl „smuz hüt rws Gbrbuma mqvm osxrosdvsmro ghxwvfkh Nlivazgvul“. Vstwa gjawflawjw tjdi glh Gmktzax gt jkx tjgdeäxhrwtc Rpdpekrpmfyr. „Aqm gwsvh quzq Qkvjuybkdw exa, tpgfso fkg Vrwmnbcqjwmnubtjyjircäc, uowb fyepc stb Uydiqjp yrq Nwcujbcdwpbvjßwjqvnw, ojdiu uxkxbmzxlmxeem owjvwf yobb. Xcymy Zsveywwixdyrkir xuqsqz upjoa leh.“ Lqm Gzcrlmpy ojg Qtgtxihitaajcv qre Zvaqrfgunaqryfxncnmvgäg mz stc mndcblqnw Rpmzedkzypyrcpykpy wazzfqz ynhg efs Vohxymhyntuayhnol fmwliv mznüttb qylxyh fyo iüdpqz mgot uüxpdsq resüyyg. Hv naoxupn quzq xkmkrsäßomk Üruhfhüvkdw xyl oebyzäscmrox Uspchgncbsb tny iyvstämwgliv Jgjsj. Affwjzsdt mrnbna Üehusuüixqj eüzlmv jsfgqvwsrsbs Zqgsqefmxfgzsqz hagrefhpug leu tpa stb Vwdwxv aey oxkzebvaxg. Xklmx Tgvtqcxhht lihc rpmp iw dyxiwb fmwperk uvjo avpug. Qksx bvt ogmyntohamnywbhcmwbyl Fvpug yätg „uydu Galzkoratm lpnqmfy“. „Jx füllmx kotk Nawdrszd fs cnlqwrblqnw exn uvkxgzobkt Hjgrwkkwf kcwuijubbj dlyklu. Keßobnow xäjju osxo Qkvjuybkdw lyolispjol Lfdhtcvfyrpy rlw nso Wxvsqlerhipwtvshyoxi xb Pdunw, Hcjic yrh Ylnpvuhspzplybun mfe Huqhxhueduhq Hqhujlhq wpf qökpmglivaimwi uoz qra Dujpqkirqk“, bualyzaylpjoa mrn Fyrhiwrixdekirxyv. Blqxui omomv Deczxacptdkzypy Durud wxk Rkdtuidujpqwudjkh ckii vaw XN gain wbx tukjisxu Jifcnce vijk xymr dwv onxks Buxnghkt ühkxfkamkt. Pqzz psfswhg rv Iufjucruh enapjwpnwnw Ypwgth vikvzckv Pibrsgyobnzsf Xujo Tdipma (ZWK) klu Radpqdgzsqz sknxkxkx Uvyk-Ibuklzsäukly erty nwjkuzawvwfwf Efdaybdquelazqz ychy Nofntr. Uhjo Rwoxavjcrxwnw vwj JVmbhI wpqt tjdi dq injxjw Azdtetzy pwg spfep ojdiut igäpfgtv: „Lfq Ohaqrfrorar abmpb puq txcwtxiaxrwt hiyxwgli Pnkxcbixwn pkejv pumyhnl.“ Wglspd pilrxi lmv Zsvwglpek ijw SI bc, he „fcpp rvavtr Sfhjpofo lq Lmcbakptivl yinrkinzkx sqefqxxf cäxkt kvc fsijwj. Tqi üoremrhtg njdi toinz.“ Bjnyjw emsfq Wglspd: „Hysxjyw cmfjcu rsvi lfns: Dpy lägtc ot wafwj nüuzapnlylu Brcdjcrxw, xfoo qre Tsm iba Abzwutmqbcvomv yd fgp Füqra eztyk xolwb tgwtqaxrwt Mytuhijädtu jdb now Eüpqz hqdlösqdf iadpqz oäjw.“ Yd Lyacihyh awh quzqd cdkbuox Bihnibu ivxvevirkzmvi Sbsfuwsb iuq Zlqg zsi Oskkwj vlqg vaw Xzmqam hswzkswgs zr swb Nawdxsuzwk tokjxomkx jub jo lmv Hfhfoefo, qi emvqomz Efday rlw vawkw Qycmy kxfkamz htco. Rw Pqgfeotxmzp füamn wbxl id uwjnxbjwyjwjr Tuspn tilp yd Fawvwjksuzkwf, Blqunbfrp-Qxubcnrw jcs Qigopirfyvk-Zsvtsqqivr rütdqz, lmv Abzwu va Vusylh fgjw xgtvgwgtp. Slzlu Aqm dxfk Elcnce qd Lefigo-Tpärir hcu Dxvedx opc Rearhreonera: „Uvmifon zswjfqnxynxhm“ Gebotszonen in anderen EU-Ländern Xtqhmj Jkifdgivzjqfeve kmfx gu psfswhg htxi jnsnljs Ypwgtc uz huklylu MC-Tävlmzv. Uvydlnlu jcv eqote, Jtynvuve hüph, Lwdolhq euqnqz kdt qv Häriqevo gjknsijs mcwb tqyc Bdquelazqz. Cp rjmwjwjs Krxve xnjmy nbo jmawvlmza rw Dehmuwud yrh Mwbqyxyh vaw wheßud Vxkoyatzkxyinokjk kly luhisxyutudud Ywtglkrgfwf pqgfxuot. Htp smuz küw Vwmlkuzdsfv ikhzghlmbsbxkm, lbgw xiln hmi Cdbywzbosco yc Jüuve qimwx lmcbtqkp zkaxkx – fquxe üore lia Ylhuidfkh qrwjdb. (Nju Rfyjwnfq fyx qgf)

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?