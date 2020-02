FDP-Vorstand spricht Lindner das Vertrauen aus

Der Vorstand der FDP hat dem Parteivorsitzenden Christian Lindner nach dem Thüringen-Debakel das Vertrauen ausgesprochen. In einer Sitzung in Berlin stimmten nach Angaben aus Parteikreisen am Freitag 33 Anwesende für ihn. Es gab demnach eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen.

Führende FDP-Politiker haben sich am Freitag vor der Vertrauensfrage von Parteichef Christian Lindner im Parteivorstand hinter ihren Vorsitzenden gestellt. „Er hat mein Vertrauen“, sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff im ARD-„Morgenmagazin“. (afp)