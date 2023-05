Ferienhaus auf Rügen explodiert – Rund 15 Häuser im Umkreis beschädigt

Auf der Ostseeinsel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitagmorgen ein offenbar unbelegtes Ferienhaus explodiert. Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, brach in der Folge ein Brand in einem weiteren Ferien- und in einem Mehrfamilienhaus aus. Durch die Wucht der Explosion wurden rund 15 weitere Häuser im Umfeld beschädigt. Umherfliegende Steine zertrümmerten mehrere Fensterscheiben.

Zudem wurden zwei Autos beschädigt, die in unmittelbarer Nähe des explodierten Hauses standen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten. Die Polizei bat Anwohner, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. (afp/dl)