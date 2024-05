Früherer Deutsche-Bank-Chef Breuer gestorben

Der frühere Vorstandschef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist tot. Der ehemalige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende sei am Mittwoch im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilte die Deutsche Bank in Frankfurt mit.

Breuer verbrachte nahezu sein komplettes Berufsleben bei der Deutschen Bank. In seiner Zeit als Vorstandssprecher des Geldhauses von Mai 1997 bis Mai 2002 trieb er die Internationalisierung des Konzerns voran und baute das Kapitalmarktgeschäft aus. Anschließend führte Breuer für vier Jahre den Aufsichtsrat des größten deutschen Geldhauses.

Der amtierende Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts würdigte die Verdienste Breuers: Dieser habe mit der Übernahme der US-Bank Bankers Trust maßgeblich dazu beigetragen, „dass die Deutsche Bank heute ihre Kunden weltweit in allen Finanzfragen zur Seite stehen kann und über das dafür notwendige globale Netzwerk und die Expertise verfügt“. Mit Rolf-Ernst Breuer verliere die Deutsche Bank eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten.

Breuer war 1997 Nachfolger von Hilmar Kopper als Vorstandssprecher der Deutschen Bank geworden. In seine bis Mai 2002 dauernde Amtszeit fiel die größte Akquisition in der Geschichte der Deutschen Bank: die Übernahme von Bankers Trust 1999. Im Oktober 2001 wurde unter Breuers Führung die Deutsche-Bank-Aktie an der New Yorker Börse eingeführt. Nach seiner Zeit als Vorstandssprecher leitete Breuer von 2002 bis 2006 den Aufsichtsrat der Deutschen Bank.

Schlagzeilen um die Kirch-Pleite

Rolf Breuer war von 1997 bis 2002 Vorstandssprecher und anschließend bis 2006 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Er geriet in die Schlagzeilen, als er 2002 in einem Interview mit „Bloomberg TV“ in einem Satz öffentlich die Kreditwürdigkeit der Kirch-Gruppe anzweifelte.

Zwei Monate später meldete der Medienkonzern Kirch Insolvenz an, und Firmengründer Leo Kirch machte Breuer dafür verantwortlich. Nach einer jahrelangen Rechtsschlacht zahlte die Deutsche Bank 2014 den Kirch-Erben 925 Millionen Euro Schadensersatz.

Breuer selbst musste der Deutschen Bank 3,2 Millionen Euro zahlen, was dem dreifachen Jahresgrundgehalt entsprach, das er als Vorstandschef bekam. Zusätzlich erhielt die Bank 90 Millionen Euro von Breuers Managerhaftpflichtversicherungen. Breuer bestritt jedoch, seine Pflichten verletzt zu haben.

Zusammen mit anderen ehemaligen Top-Managern wie Josef Ackermann und Jürgen Fitschen stand Breuer wegen des Verdachts des versuchten Prozessbetrugs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, in einem Zivilverfahren 2011 falsche Angaben gemacht zu haben, um Schadensersatzansprüche der Kirch-Erben abzuwenden. 2019 wurden sie jedoch in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof freigesprochen.

Nach seiner Zeit bei der Deutschen Bank riet Breuer jungen Menschen vom Bankgeschäft ab und bezeichnete es als „nicht mehr zukunftsträchtig“. (dpa/red)