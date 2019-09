Politik » Deutschland Grüne um Cem Özdemir wollen offensiver werden: Im Bundestag redeten „Rassisten, Sexisten und Klimaleugner“

Cem Özdemir will in Bundestagsdebatten offensiver werden, da im Bundestag "Rassisten, Sexisten und Klimaleugner" redeten. Es sei "ganz entscheidend, dass wir sie stellen." Die Grünen-Bundestagsfraktion wählt am 25. September den Fraktionsvorsitz, Özdemir und Kappert-Gonther sind die einzigen Gegenkandidaten zum bisherigen Duo.