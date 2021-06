Günstige Entsorgung: Spahn wollte Millionen unbrauchbare Masken an Obdachlose und Behinderte verschenken

Ein Sturm der Entrüstung entlädt sich aktuell auf Jens Spahn. Ein internes Papier enthüllt, dass der Gesundheitsminister Millionen von nutzlosen Masken „entsorgen“ wollte - indem sie an bedürftige Menschen verschenkt werden sollten.

Der jüngste Skandal rund um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) löst eine Welle der Bestürzung aus. Internen Dokumenten nach, wollte Spahns Ministerium Hunderte Millionen unbrauchbare Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit Behinderung verschenken. Mit diesem Vorhaben soll Spahn aber beim SPD-geführten Arbeitsministerium abgeblitzt sein. Bevölkerung und Politiker sind gleichermaßen entsetzt und fordern Konsequenzen.

Die im Frühjahr 2020 aus China bestellten Masken erwiesen sich als überwiegend nutzlos. Sie waren für den Einsatz in der EU nicht zugelassen und hätten erst geprüft werden müssen. Das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn entschied allerdings, zusammen mit dem TÜV Nord, das Prüfverfahren stark zu verkürzen. Dies, und die Tatsache, dass Spahn und seine Kollegen die Masken unbedingt unter das Volk bringen wollten, hatten zu einem heftigen Streit zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem SPD-geführten Arbeitsministerium geführt.

Zwischenzeitlich habe das Bundesgesundheitsministerium immer wieder vorgehabt, die Masken an Obdachlose, Menschen mit Behinderung oder Hartz-IV-Empfänger zu verteilen. Dies geht aus internen Papieren hervor, die dem „Spiegel“ vorliegen. Das für die Sicherheit der Schutzmasken zuständige Arbeitsministerium hatte diese Idee jedoch abgelehnt.

Glöckner: „Menschen mit Behinderung sind keine Versuchskaninchen“

Nach dem Enthüllungsbericht des „Spiegel“ reagierten Politiker fassungslos. So sagte die behindertenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Angelika Glöckner, nach Spahns Vorstoß laut „Focus-Online“: „Menschen mit Behinderung sind keine Versuchskaninchen“. Sie sei „entsetzt und erschüttert“ über die Vorgänge im Bundesgesundheitsministerium.

Spahn habe während der Pandemie viele Fehler gemacht, „aber anstatt das zuzugeben, versucht er nun, sie zu vertuschen“. Glöckner fordert von CDU/CSU im Gesundheitsministerium und in Bezug auf Spahn Konsequenzen zu ziehen. „So wie jetzt kann es nicht weitergehen.“

Auch Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink zeigte sich entsetzt und sprach laut „Focus“ von einer „zynischen Haltung“, die mit dem Amt des Gesundheitsministers nicht vereinbar sei. „Es hieße, dass die Schwächsten in der Gesellschaft durch das Gesundheitsministerium dazu benutzt werden sollten, eigene Fehler bei der Maskenbeschaffung zu vertuschen“, brachte sie ihren Unmut zum Ausdruck.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil äußerte sich auf Twitter über die Enthüllung und schrieb: „Das ist wirklich dreist und ohne Anstand.“

Andere Twitter-User sehen das genau so. Auf der Plattform überschlagen sich im Minutentakt Forderungen nach einem Rücktritt des Ministers. Der Hashtag #spahnruecktritt war in der Nacht auf Samstag Nummer eins in den Trends des Kurznachrichtendienstes. Eine Nutzerin schreibt: „So denkt er über diese Menschen. Grauenhaft.“

Mal ehrlich … wen wundert es?

Jedermann spürt es doch: Es geht den Regierenden schon lange nicht mehr um

unser Wohl – sondern vielmehr darum ihre Köpfe zu retten.#spahnruecktritt #Masken #Misswirtschaft https://t.co/tvcbcUjp71 — Tom Bohn (@realTomBohn) June 4, 2021

Weiter heißt es auf Twitter:

Millionen möglicherweise mangelhafter Masken sollen "verschwinden". Eine Milliarde Euro für NICHTS! Ist ja nur Steuergeld.. In einem Aktenvermerk des Arbeitsministeriums heißt es, so könne #Spahn sein Gesicht wahren. Überfälliger #spahnruecktritt JETZT!https://t.co/sW2x9qDrVB — Joana Cotar (@JoanaCotar) June 4, 2021

Zur Erinnerung: CDU & SPD sind in der Regierung. Niemand mit Rang & Namen äussert sich zu diesem menschenverachtenden Verhalten von #spahnruecktritt. Laschet strickt sich seine Wahrheit zusammen, Esken ist Benzin wichtiger. Und Merkel macht, was sie am besten kann: Nichts. pic.twitter.com/AoYS6AvulV — Thea Suh (@Novemberbeetle) June 4, 2021

Es gibt Menschen, denen fehlen Chromosome, Beine oder das Augenlicht. Und es gibt Menschen, denen fehlt Anstand. Bei unseren Gesundheitsministern sollten wir uns nie aus der zweiten Gruppe bedienen. #spahnruecktritt pic.twitter.com/8wucKKpZom — Robin Mesarosch (@mesarosch) June 4, 2021

Um das Problem der unnützen Masken im Gegenwert von über eine Milliarde Euro politisch geräuschlos „loszuwerden“, soll die Ware in der Nationalen Gesundheitsreserve gelagert und mit Eintritt des Verfallsdatums dann vernichtet werden. Eine Abgabe an Bürgerinnen und Bürger komme laut einem internen Vermerk des Arbeitsministeriums „nur im Ausnahmefall infrage“.

