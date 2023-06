Habecks „Offenbarungseid“: Für Europas Heizungen die deutsche Industrie herunterfahren

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck am 13. Juni 2023 in Berlin. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Immer mehr westliche Waffensysteme werden in die Ukraine geliefert. Der Krieg mit Russland geht weiter und weiter – und mit ihm verbunden ist die Energiefrage Europas.

Es ist Sommer in Deutschland. Brütende Hitze verdrängt die Gedanken an den kommenden Winter und die Sorgen um mögliche Energieengpässe und vielleicht rasant steigende Preise für Gas, Öl, Kohle und Strom. Die letzten KKWs in Deutschland sind abgeschaltet, die Energieversorger ziehen sich mehr und mehr aus der Kohleproduktion zurück un…