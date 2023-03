Insa: AfD überholt Grüne – auch FDP gewinnt hinzu

Vertreten ist die AfD bis auf Schleswig-Holstein in allen deutschen Landtagen und seit 2017 auch im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Erstmals seit Jahren liegt die AfD im „Sonntagstrend“ wieder vor den Grünen. In der jüngsten Erhebung kommt die Partei auf 16 Prozent, die Grünen auf 15 Prozent.

Zum ersten Mal seit 2018 liegt die AfD in der von Insa gemessenen Wählergunst wieder vor den Grünen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommt die AfD auf 16 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verlieren einen Punkt und erreichen nur noch 15 Prozent.

Auf dem ersten Platz bleibt in der aktuellen Erhebung den Angaben zufolge die Union mit 28 Prozent (minus eins). Die SPD kommt auf unverändert 21 Prozent.

Die Linke erreicht wieder 5 Prozent (plus 1), auch die FDP gewinnt einen Punkt auf jetzt 8 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 7 Prozent, minus 1 zur Vorwoche.

Für den „Sonntagstrend“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Insa im Auftrag der Zeitung vom 13. bis zum 17. März 1202 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben. (dts/red)