Internationales Echo auf Bauernproteste – Elon Musk wittert Medienzensur

Die bundesweite Aktionswoche im Rahmen der Bauernproteste, die am Montag, 8. Januar, in Deutschland begonnen hat, findet auch über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit. Vor allem in Ländern, die in den vergangenen Monaten selbst umfangreiche Bauernproteste erlebt hatten, nahm man die Entwicklung mit großem Interesse wahr. Aber auch am CEO von X, Elon Musk, ging der Protest nicht unbemerkt vorüber.

In den Niederlanden äußert sich die Publizistin Eva Vlaardingerbroek, die bereits im Kontext der dortigen Bauernproteste öffentliche Bekanntheit erlangt hatte, bewundernd über die Aktionen.

„No Farmers, No Food, No Future“: Ist unser aller Ernährungssicherheit bedroht und was steckt dahinter?

Auf X spricht sie von einem „Aufbegehren normaler, hart arbeitender Deutscher, denen es reicht und die – zurecht – Veränderungen fordern“.

Dazu veröffentlicht sie Aufnahmen von einer Blockade auf der A2 – und erklärt dazu, dort werde „Geschichte geschrieben“.

🇩🇪 The German farmers have successfully blocked dozens of highways with the help of the German truckers.

This is my view up on a tractor on the A2 – Europe’s busiest highway.

