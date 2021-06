Italiens Regierungschef Draghi zu Gast bei Merkel in Berlin

Italiens Regierungschef Mario Draghi wird am Montag in Berlin erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde Draghi „zu seinem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen“, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Demnach wird es mit Blick auf den EU-Gipfel Ende der Woche vor allem um europapolitische Themen gehen. Im Anschluss an das um 18.00 Uhr stattfindende Treffen sind Pressestatements geplant.

Bei ihrem zweitägigen Treffen in Brüssel ab Donnerstag werden die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder vorrangig über die Corona-Pandemie und konkret über Infektionsgeschehen, Impfkampagnen, Reisebeschränkungen und die wirtschaftliche Erholung sprechen. Außerdem stehen die Beziehungen zur Türkei und zu Russland auf dem Plan. Speziell für Italien ist auch das Thema Migration von großer Bedeutung. (afp)

