Kein Fortschritt beim „Abwehrschirm“ – Bund und Ländern läuft die Zeit davon

(Links nach rechts) Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, Bundeskanzler Olaf Scholz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wuest bei einer Pressekonferenz nach Ministerpräsidentenkonferenz am 4. Oktober 2022 in Berlin. Foto: MICHELE TANTUSSI/AFP via Getty Images