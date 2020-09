Klima, Umwelt, ökologisch-soziale Marktwirtschaft – Bundestag stellt heute Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt

Der Bundestag stellt am Donnerstag erneut das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Beratungen. Den Auftakt bildet am Morgen (09.00 Uhr) eine Debatte über den Schutz von Klima und Umwelt, im Anschluss geht es unter anderem um das Umsteuern hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Der Bundestag hatte sich bereits am Mittwoch mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst.

Konkret soll am Donnerstagabend die ökologische Reform der Kfz-Steuer beschlossen werden. Damit werden die Steuerbefreiung für E-Autos verlängert und besonders umweltfreundliche Fahrzeuge entlastet, Autos mit höherem CO2-Ausstoß dagegen schrittweise immer höher belastet. Weitere Themen im Bundestag sind die milliardenschwere Entlastung für Kommunen wegen der Corona-Krise und eine Aktuelle Stunde zur Afrikanischen Schweinepest.



Sitzungseröffnung

(afp/er)