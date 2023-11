Deutschland Gachenbach, Oberbayern

„Komplett Schluss“: Bürgermeister will keine Asylbewerber mehr

Saufgelage und Sex-Attacken ließen das Fass in einer Gemeinde in Oberbayern überlaufen. Nun will der Bürgermeister keine Asylbewerber mehr – auch wenn der Landrat das so will.