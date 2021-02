Laschet warnt vor Rot-Rot-Grün: Keine Distanzierung zu „ultra-radikalen Positionen“ der Linken

Nach der Wahl der neuen Linken-Spitze hat CDU-Chef Armin Laschet vor einem rot-rot-grünen Bündnis gewarnt. „Mit Rot-Rot-Grün gibt es kein Modernisierungsjahrzehnt“, sagte Laschet der Koblenzer „Rhein-Zeitung“. „Wir haben es ja gerade am Wochenende mit der Wahl der neuen Linken-Spitze gesehen, wohin die Reise gehen würde.“ Grüne und SPD hätten sich nicht von den „ultra-radikalen Positionen“ der Linken distanziert, sondern sogar herzlich gratuliert.

Dabei täte gerade der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz „gut daran, frühzeitig Klarheit zu schaffen, dass es mit diesen Linken keine Zukunft geben kann“, sagte der CDU-Chef. „Er sieht das offenbar anders.“

Am Samstag hatte die Linke Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Insbesondere Hennig-Wellsow, die bislang Partei- und Fraktionschefin in Thüringen ist, befürwortet eine Regierungsbeteiligung. Nach allen Umfragen ist bislang aber keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün im Bund in Sicht. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!