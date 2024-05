Laschet will 2025 erneut für Bundestag kandidieren

Es sei klar gewesen, wenn er für den Bundestag kandidiere, dann werde er auch Abgeordneter. „Das war schmerzlich für mich, denn ich war sehr gerne Ministerpräsident. Jetzt mache ich Bundespolitik und möchte es weiterhin tun.“

Er werde parteiübergreifend oft um Rat gefragt, sagte Laschet. „Ich will nicht jeden Tag Presseerklärungen gegen die Regierung schreiben, sondern versuchen, auch über Parteigrenzen hinweg Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Bei aller Kritik an der Ampel muss unsere Gesellschaft zusammenbleiben und darf sich nicht in spalterische Extreme flüchten.“ Sein Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder sieht Laschet inzwischen entspannt. „Wir sehen uns ja nicht mehr so oft, aber wenn wir uns begegnen, ist das in Ordnung.“ (dts)